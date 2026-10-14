Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261014/ozbekiston-talim-61191308.html
Ўзбекистон таълимга сарфланаётган харажатларни кескин оширди
Ўзбекистон таълимга сарфланаётган харажатларни кескин оширди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳукумат йилдан йилга таълимга сарфланаётган харажатни ошириб боряпти. 14.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-14T19:30+0500
2026-10-14T19:30+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
таълим
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0e/61190497_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_15402465d30be6b5608bd75e0a44201c.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда таълим соҳасига йўналтирилган давлат харажатлари 84,2 трлн сўмни ташкил этган.Бу кўрсаткич 2021 йилга нисбатан 2,1 бараварга ошган.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0e/61190497_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1d26808a0d56562bb7c16ed827d148f6.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, миллий статистика қўмитаси , таълим, ўзбекистон, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , таълим, ўзбекистон, инфографика

Ўзбекистон таълимга сарфланаётган харажатларни кескин оширди

19:30 14.10.2026
Oбуна бўлиш
Ҳукумат йилдан йилга таълимга сарфланаётган харажатни ошириб боряпти.
Сколько Узбекистан потратил на образование за 5 лет кирилл - Sputnik Ўзбекистон
Сколько Узбекистан потратил на образование за 5 лет кирилл - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда таълим соҳасига йўналтирилган давлат харажатлари 84,2 трлн сўмни ташкил этган.
Бу кўрсаткич 2021 йилга нисбатан 2,1 бараварга ошган.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0