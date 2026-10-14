https://sputniknews.uz/20261014/ozbekiston-talim-61191308.html
Ўзбекистон таълимга сарфланаётган харажатларни кескин оширди
Ўзбекистон таълимга сарфланаётган харажатларни кескин оширди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳукумат йилдан йилга таълимга сарфланаётган харажатни ошириб боряпти. 14.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-14T19:30+0500
2026-10-14T19:30+0500
2026-10-14T19:30+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
таълим
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0e/61190497_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_15402465d30be6b5608bd75e0a44201c.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда таълим соҳасига йўналтирилган давлат харажатлари 84,2 трлн сўмни ташкил этган.Бу кўрсаткич 2021 йилга нисбатан 2,1 бараварга ошган.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0e/61190497_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1d26808a0d56562bb7c16ed827d148f6.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , таълим, ўзбекистон, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , таълим, ўзбекистон, инфографика
Ўзбекистон таълимга сарфланаётган харажатларни кескин оширди
Ҳукумат йилдан йилга таълимга сарфланаётган харажатни ошириб боряпти.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда таълим соҳасига йўналтирилган давлат харажатлари 84,2 трлн сўмни ташкил этган.
Бу кўрсаткич 2021 йилга нисбатан 2,1 бараварга ошган.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.