Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20261012/sputnik-eoii-61115563.html
“Sputnik”да ЕОИИ истиқболлари ва янги чақириқлар муҳокама қилинади
“Sputnik”да ЕОИИ истиқболлари ва янги чақириқлар муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Олтита мамлакат экспертлари "Катта Евроосиё ҳамкорлиги" яратилиши борасида фикр билдиради. 12.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-12T11:15+0500
2026-10-12T11:15+0500
матбуот маркази
жамият
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0d/57543138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d15d1b59fdeb0ef291b8e1b50fb9f75.jpg
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида “Ўзгарувчан дунёда ЕОИИ: интеграция истиқболлари ва янги чақириқлар” мавзуси муҳокама қилинади.Остона - Москва - Минск - Бишкек - Ереван - Тошкент видеокўприги 13 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бўлиб ўтади.Москвадаги иштирокчи:Остонада:Бишкекда:Ереванда:Тошкентда:2000 йил 10 октябрда Евроосиё иқтисодий ҳамжамиятини таъсис этиш тўғрисидаги шартнома имзоланганди.Учрашув иштирокчилари Евроосиё интеграцияси истиқболлари ва “Катта Евроосиё ҳамкорлиги”ни яратиш, санкциялар ва жаҳон молия тизимининг парчаланишидан ҳимоя қилиш чораларини муҳокама қилади.Шунингдек, БАА, Эрон ва Миср билан эркин савдо тўғрисидаги битимларнинг ЕОИИнинг халқаро позициясига ва экспортни диверсификация қилишга таъсири, Иттифоқда электрон савдонинг янги қоидалари ҳақида сўз боради.Туркманистонда бўлиб ўтадиган МДҲ давлатлари раҳбарларининг саммити доирасида Евроосиё интеграцияси алоҳида мавзу бўлади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0d/57543138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59e92b527c0a72f409f479fc1d3f50d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, еоии
жамият, еоии

“Sputnik”да ЕОИИ истиқболлари ва янги чақириқлар муҳокама қилинади

11:15 12.10.2026
© SputnikПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Олтита мамлакат экспертлари "Катта Евроосиё ҳамкорлиги" яратилиши борасида фикр билдиради.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида “Ўзгарувчан дунёда ЕОИИ: интеграция истиқболлари ва янги чақириқлар” мавзуси муҳокама қилинади.
Остона - Москва - Минск - Бишкек - Ереван - Тошкент видеокўприги 13 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бўлиб ўтади.
Москвадаги иштирокчи:
Энг янги давлатлар халқаро институти директори Алексей Мартинов.
Остонада:
Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро муносабатлар институти директори Акимжан Арупов.
Бишкекда:
Б. Ельцин номидаги Қирғизистон-Россия славян университети ҳузуридаги Ижтимоий-гуманитар институтнинг Дипломатия ва ҳуқуқ олий мактаби “Халқаро сиёсат” таълим лойиҳаси раҳбари, Стратегик ва академик тадқиқотлар институтининг ривожланиш бўйича директори Кубат Раҳимов.
Ереванда:
Арманистон Демократик партияси етакчиси, “Миасин” (“Бирга”) ҳаракати мувофиқлаштирувчиси Арам Саркисян.
Тошкентда:
“Маъно” тадқиқот ташаббуслари маркази директори Бахтиёр Эргашев.
2000 йил 10 октябрда Евроосиё иқтисодий ҳамжамиятини таъсис этиш тўғрисидаги шартнома имзоланганди.
Учрашув иштирокчилари Евроосиё интеграцияси истиқболлари ва “Катта Евроосиё ҳамкорлиги”ни яратиш, санкциялар ва жаҳон молия тизимининг парчаланишидан ҳимоя қилиш чораларини муҳокама қилади.
Шунингдек, БАА, Эрон ва Миср билан эркин савдо тўғрисидаги битимларнинг ЕОИИнинг халқаро позициясига ва экспортни диверсификация қилишга таъсири, Иттифоқда электрон савдонинг янги қоидалари ҳақида сўз боради.
Туркманистонда бўлиб ўтадиган МДҲ давлатлари раҳбарларининг саммити доирасида Евроосиё интеграцияси алоҳида мавзу бўлади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0