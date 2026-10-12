https://sputniknews.uz/20261012/sputnik-eoii-61115563.html
“Sputnik”да ЕОИИ истиқболлари ва янги чақириқлар муҳокама қилинади
“Sputnik”да ЕОИИ истиқболлари ва янги чақириқлар муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Олтита мамлакат экспертлари "Катта Евроосиё ҳамкорлиги" яратилиши борасида фикр билдиради. 12.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-12T11:15+0500
2026-10-12T11:15+0500
2026-10-12T11:15+0500
матбуот маркази
жамият
еоии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0d/57543138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d15d1b59fdeb0ef291b8e1b50fb9f75.jpg
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида “Ўзгарувчан дунёда ЕОИИ: интеграция истиқболлари ва янги чақириқлар” мавзуси муҳокама қилинади.Остона - Москва - Минск - Бишкек - Ереван - Тошкент видеокўприги 13 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бўлиб ўтади.Москвадаги иштирокчи:Остонада:Бишкекда:Ереванда:Тошкентда:2000 йил 10 октябрда Евроосиё иқтисодий ҳамжамиятини таъсис этиш тўғрисидаги шартнома имзоланганди.Учрашув иштирокчилари Евроосиё интеграцияси истиқболлари ва “Катта Евроосиё ҳамкорлиги”ни яратиш, санкциялар ва жаҳон молия тизимининг парчаланишидан ҳимоя қилиш чораларини муҳокама қилади.Шунингдек, БАА, Эрон ва Миср билан эркин савдо тўғрисидаги битимларнинг ЕОИИнинг халқаро позициясига ва экспортни диверсификация қилишга таъсири, Иттифоқда электрон савдонинг янги қоидалари ҳақида сўз боради.Туркманистонда бўлиб ўтадиган МДҲ давлатлари раҳбарларининг саммити доирасида Евроосиё интеграцияси алоҳида мавзу бўлади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/0d/57543138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59e92b527c0a72f409f479fc1d3f50d4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, еоии
“Sputnik”да ЕОИИ истиқболлари ва янги чақириқлар муҳокама қилинади
Олтита мамлакат экспертлари "Катта Евроосиё ҳамкорлиги" яратилиши борасида фикр билдиради.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида “Ўзгарувчан дунёда ЕОИИ: интеграция истиқболлари ва янги чақириқлар” мавзуси муҳокама қилинади.
Остона - Москва - Минск - Бишкек - Ереван - Тошкент видеокўприги 13 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бўлиб ўтади.
Энг янги давлатлар халқаро институти директори Алексей Мартинов.
Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро муносабатлар институти директори Акимжан Арупов.
Б. Ельцин номидаги Қирғизистон-Россия славян университети ҳузуридаги Ижтимоий-гуманитар институтнинг Дипломатия ва ҳуқуқ олий мактаби “Халқаро сиёсат” таълим лойиҳаси раҳбари, Стратегик ва академик тадқиқотлар институтининг ривожланиш бўйича директори Кубат Раҳимов.
Арманистон Демократик партияси етакчиси, “Миасин” (“Бирга”) ҳаракати мувофиқлаштирувчиси Арам Саркисян.
“Маъно” тадқиқот ташаббуслари маркази директори Бахтиёр Эргашев.
2000 йил 10 октябрда Евроосиё иқтисодий ҳамжамиятини таъсис этиш тўғрисидаги шартнома имзоланганди.
Учрашув иштирокчилари Евроосиё интеграцияси истиқболлари ва “Катта Евроосиё ҳамкорлиги”ни яратиш, санкциялар ва жаҳон молия тизимининг парчаланишидан ҳимоя қилиш чораларини муҳокама қилади.
Шунингдек, БАА, Эрон ва Миср билан эркин савдо тўғрисидаги битимларнинг ЕОИИнинг халқаро позициясига ва экспортни диверсификация қилишга таъсири, Иттифоқда электрон савдонинг янги қоидалари ҳақида сўз боради.
Туркманистонда бўлиб ўтадиган МДҲ давлатлари раҳбарларининг саммити доирасида Евроосиё интеграцияси алоҳида мавзу бўлади.