Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261011/osh-bolsin-korgazma-61103060.html
Таомлар тилга кирганда: Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси бўлиб ўтди
Таомлар тилга кирганда: Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Кўргазма турли хил бадиий ёндашувларни бирлаштиради. 11.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-11T18:22+0500
2026-10-11T18:22+0500
фото
тошкент
кўргазма
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61079073_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_e70faef1728f67084d4bfd2e8c8efb2c.jpg
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Тошкентдаги “Ҳақиқий” галереясида озиқ-овқат, таомлар ва уларнинг инсон ҳаётидаги ролига бағишланган “Osh bo‘lsin” кўргазмаси бўлиб ўтди.Кўргазмага нафақат кундалик ҳаётнинг бир қисми, балки маданият, шахсий хотира ва ижтимоий одатларнинг акси сифатида таниш маҳсулотлар ва оилавий зиёфатларга қарашни таклиф қилувчи рассомларнинг асарлари киритилган.Кўргазма иккинчи марта ташкил этилди. Унда маҳаллий муаллифлар ҳам, бошқа шаҳарлардаги рассомлар ҳам иштирок этишди.“Озиқ-овқатлар – бу умуман олганда ҳар бир кишининг ажралмас қисмидир, боз устига, Ўзбекистонда мазали таомлар жуда бисёр”, – деди кўргазма иштирокчиси Ирина Аникеева.Кўргазма турли хил бадиий ёндашувларни бирлаштиради: таниқли кундалик тасвирлардан тортиб фалсафий талқинларгача. Таниш маҳсулотлар, китоблар ва кундалик нарсалар янги маъноларга эга бўлиб, одатда эътиборга олинмайдиган одатлар ҳақида ўйлашга ундайди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61079073_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_74d52b6edf3ac78d7d0ffaf8053f501e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, тошкент, кўргазма, фото
фото, тошкент, кўргазма, фото

Таомлар тилга кирганда: Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси бўлиб ўтди

18:22 11.10.2026
Oбуна бўлиш
Кўргазма турли хил бадиий ёндашувларни бирлаштиради.
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Тошкентдаги “Ҳақиқий” галереясида озиқ-овқат, таомлар ва уларнинг инсон ҳаётидаги ролига бағишланган “Osh bo‘lsin” кўргазмаси бўлиб ўтди.
Кўргазмага нафақат кундалик ҳаётнинг бир қисми, балки маданият, шахсий хотира ва ижтимоий одатларнинг акси сифатида таниш маҳсулотлар ва оилавий зиёфатларга қарашни таклиф қилувчи рассомларнинг асарлари киритилган.
Кўргазма иккинчи марта ташкил этилди. Унда маҳаллий муаллифлар ҳам, бошқа шаҳарлардаги рассомлар ҳам иштирок этишди.
“Озиқ-овқатлар – бу умуман олганда ҳар бир кишининг ажралмас қисмидир, боз устига, Ўзбекистонда мазали таомлар жуда бисёр”, – деди кўргазма иштирокчиси Ирина Аникеева.
Кўргазма турли хил бадиий ёндашувларни бирлаштиради: таниқли кундалик тасвирлардан тортиб фалсафий талқинларгача. Таниш маҳсулотлар, китоблар ва кундалик нарсалар янги маъноларга эга бўлиб, одатда эътиборга олинмайдиган одатлар ҳақида ўйлашга ундайди.
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
1/11
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
2/11
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
3/11
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
4/11
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
5/11
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
6/11
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
7/11
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
8/11
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
9/11
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
10/11
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
11/11
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда “Osh bo‘lsin” кўргазмаси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0