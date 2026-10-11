https://sputniknews.uz/20261011/ar-riyod-61103342.html
Ар-Риёд аэропортига ҳужум оқибатида 12 киши қурбон бўлди
Ар-Риёд аэропортига ҳужум оқибатида 12 киши қурбон бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Кескинлашув халқаро миқёсда тан олинган Яман ҳукумати томонидан ҳусийларга қарши ҳужум ортидан рўй бермоқда. 11.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-11T11:28+0500
2026-10-11T11:28+0500
2026-10-11T11:28+0500
дунёда
дунё янгиликлари
саудия арабистони
яман
ҳусийлар
ҳужум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0b/61103575_0:55:721:460_1920x0_80_0_0_3b637e2344700f27c87fa62421b8673f.jpg
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Ар-Риёд халқаро аэропортига ҳужум оқибатида 12 киши ҳалок бўлди, яна 309 киши жароҳат олди. Бу ҳақда Саудия Арабистони фуқаролик авиацияси бош бошқармаси.“Ар-Риёддаги подшоҳ Холид халқаро аеропортига шанба куни қилинган ҳужумда камида 12 киши ҳалок бўлди ва 309 киши жароҳат олди”, - дейилади хабарда.Бундан ташқари, Саудия Арабистонининг шарқидаги Даммам шаҳридаги халқаро аэропорт ҳудудида снаряд қулаб тушди. Ушбу шаҳарга учадиган рейслар ҳозирда кутиш ҳудудида вақтинча айланган.Июль ўрталарида тўрт йиллик сукунатдан сўнг Яманнинг "Ансар Аллоҳ" ҳаракати ва Саудия Арабистони томонидан қўллаб-қувватланадиган ҳукумат армияси орасида жанглар қайта бошланди. Бу вақт ичида ҳусийлар Қизил денгизнинг бутун ғарбий қирғоғини ва Боб ал-Мандаб бўғози яқинидаги шаҳарларни эгаллаб олишди.Кейинроқ Яманнинг халқаро миқёсда тан олинган ҳукумати Санани ҳусийлардан озод қилиш операцияси бошланганини эълон қилди.
саудия арабистони
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0b/61103575_0:0:721:540_1920x0_80_0_0_3c6ac3ed54b02bbe056fe13b6261b2a9.jpg
В районе аэропорта в Эр-Рияде прогремел взрыв
Sputnik Ўзбекистон
В районе аэропорта в Эр-Рияде прогремел взрыв
2026-10-11T11:28+0500
true
PT0M28S
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, саудия арабистони, яман, ҳусийлар, ҳужум, видео
дунёда, дунё янгиликлари, саудия арабистони, яман, ҳусийлар, ҳужум, видео
Ар-Риёд аэропортига ҳужум оқибатида 12 киши қурбон бўлди
Кескинлашув халқаро миқёсда тан олинган Яман ҳукумати томонидан ҳусийларга қарши ҳужум ортидан рўй бермоқда.
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Ар-Риёд халқаро аэропортига ҳужум оқибатида 12 киши ҳалок бўлди, яна 309 киши жароҳат олди. Бу ҳақда Саудия Арабистони фуқаролик авиацияси бош бошқармаси.
“Ар-Риёддаги подшоҳ Холид халқаро аеропортига шанба куни қилинган ҳужумда камида 12 киши ҳалок бўлди ва 309 киши жароҳат олди”, - дейилади хабарда.
Бундан ташқари, Саудия Арабистонининг шарқидаги Даммам шаҳридаги халқаро аэропорт ҳудудида снаряд қулаб тушди. Ушбу шаҳарга учадиган рейслар ҳозирда кутиш ҳудудида вақтинча айланган.
Июль ўрталарида тўрт йиллик сукунатдан сўнг Яманнинг "Ансар Аллоҳ" ҳаракати ва Саудия Арабистони томонидан қўллаб-қувватланадиган ҳукумат армияси орасида жанглар қайта бошланди. Бу вақт ичида ҳусийлар Қизил денгизнинг бутун ғарбий қирғоғини ва Боб ал-Мандаб бўғози яқинидаги шаҳарларни эгаллаб олишди.
Кейинроқ Яманнинг халқаро миқёсда тан олинган ҳукумати Санани ҳусийлардан озод қилиш операцияси бошланганини эълон қилди.