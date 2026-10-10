https://sputniknews.uz/20261010/ozbekistonda-oliy-talim-jugrofiyasi-61091975.html
Ўзбекистонда олий таълим жуғрофияси
Ўзбекистонда олий таълим жуғрофияси
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Ўзбекистонда қанча давлат ва хусусий унивеситетлар, қанча хорижий таълим муассасалари бор? 10.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-10T13:12+0500
2026-10-10T13:12+0500
2026-10-10T13:12+0500
инфографика
олий таълим муассасалари
ўзбекистон
отм
таълим
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Ўзбекистонда давлат ва хусусий университетларни ўз ичига олган 205 та олий таълим муассасаси мавжуд. Шу билан бирга, мамлакатда хорижий таълим муассасалари ҳам мавжуд — жами 13 та мамлакатдан 32 та университет ва филиаллар.Қайси давлатлар мамлакат олий таълим тизимида энг кенг тарқалган ва университетлар ва филиаллар сони бўйича биринчи ўринда туради?Батафсил инфографикада.
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инфографика, олий таълим муассасалари, ўзбекистон, отм, таълим, инфографика
инфографика, олий таълим муассасалари, ўзбекистон, отм, таълим, инфографика
Ўзбекистонда олий таълим жуғрофияси
Ўзбекистонда қанча давлат ва хусусий унивеситетлар, қанча хорижий таълим муассасалари бор?
Ўзбекистонда давлат ва хусусий университетларни ўз ичига олган 205 та олий таълим муассасаси мавжуд. Шу билан бирга, мамлакатда хорижий таълим муассасалари ҳам мавжуд — жами 13 та мамлакатдан 32 та университет ва филиаллар.
Қайси давлатлар мамлакат олий таълим тизимида энг кенг тарқалган ва университетлар ва филиаллар сони бўйича биринчи ўринда туради?