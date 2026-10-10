Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261010/ozbekistonda-oliy-talim-jugrofiyasi-61091975.html
Ўзбекистонда олий таълим жуғрофияси
Ўзбекистонда олий таълим жуғрофияси
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда қанча давлат ва хусусий унивеситетлар, қанча хорижий таълим муассасалари бор? 10.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-10T13:12+0500
2026-10-10T13:12+0500
инфографика
олий таълим муассасалари
ўзбекистон
отм
таълим
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0a/61091062_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2c433c97e030db53597506ad1d3825c.png
Ўзбекистонда давлат ва хусусий университетларни ўз ичига олган 205 та олий таълим муассасаси мавжуд. Шу билан бирга, мамлакатда хорижий таълим муассасалари ҳам мавжуд — жами 13 та мамлакатдан 32 та университет ва филиаллар.Қайси давлатлар мамлакат олий таълим тизимида энг кенг тарқалган ва университетлар ва филиаллар сони бўйича биринчи ўринда туради?Батафсил инфографикада.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/0a/61091062_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_87f626d32c1ad368b6e850c7a8f81787.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, олий таълим муассасалари, ўзбекистон, отм, таълим, инфографика
инфографика, олий таълим муассасалари, ўзбекистон, отм, таълим, инфографика

Ўзбекистонда олий таълим жуғрофияси

13:12 10.10.2026
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда қанча давлат ва хусусий унивеситетлар, қанча хорижий таълим муассасалари бор?
Ўзбекистонда олий таълим - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда олий таълим - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда давлат ва хусусий университетларни ўз ичига олган 205 та олий таълим муассасаси мавжуд. Шу билан бирга, мамлакатда хорижий таълим муассасалари ҳам мавжуд — жами 13 та мамлакатдан 32 та университет ва филиаллар.
Қайси давлатлар мамлакат олий таълим тизимида энг кенг тарқалган ва университетлар ва филиаллар сони бўйича биринчи ўринда туради?
Батафсил инфографикада.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0