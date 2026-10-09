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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261009/ukraina-askarlari-xarkov-viloyatidagi-qamalni-yorib-otishga-urindi-61060411.html
Украина аскарлари Харков вилоятида қамални ёриб ўтишга уринди
Украина аскарлари Харков вилоятида қамални ёриб ўтишга уринди
Sputnik Ўзбекистон
Навбатдаги уриниш ҳам муваффақиятсиз тугади, улар йўқотишлар билан аввалги позициясига чекинди. 09.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-09T10:15+0500
2026-10-09T10:15+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
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ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Украина кучлари Харков вилоятидаги Вовчанск ва Великий Бурлук йўналишларида қамални ёриб ўтишга уриниш қилди, деб хабар берди Россия хавфсизлик кучлари РИА Новостига.Агентлик манбасининг сўзларига кўра, Великий Бурлук ҳудудидан "Козак" жанговар машиналари ҳужумда иштирок этган.7 сентябрь куни Мудофаа вазирлиги армия Харков вилоятининг шимолий қисмида тахминан 1700 украиналик ҳарбий хизматчини ўраб олганини эълон қилди. Владимир Путиннинг сўзларига кўра, қозонни йўқ қилиш алоқа чизиғини Белгород вилоятининг чегара ҳудудларидан камида 20 километр орқага суришга имкон беради.
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россия, украина

Украина аскарлари Харков вилоятида қамални ёриб ўтишга уринди

10:15 09.10.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишБоевая работа подразделения спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении СВО
Боевая работа подразделения спецназа Ахмат на Харьковском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.10.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Навбатдаги уриниш ҳам муваффақиятсиз тугади, улар йўқотишлар билан аввалги позициясига чекинди.
ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Украина кучлари Харков вилоятидаги Вовчанск ва Великий Бурлук йўналишларида қамални ёриб ўтишга уриниш қилди, деб хабар берди Россия хавфсизлик кучлари РИА Новостига.
"Душман Украина Қуролли Кучларининг 475-алоҳида ҳужум полкининг иккита ҳужум гуруҳи ёрдамида қамални ташқи томонидан ёриб ўтишга уринди. Аммо ҳужум муваффақиятсизликка учради ва улар техникасини йўқотиб ўз позицияларига чекинди", - дейилади хабарда.
Агентлик манбасининг сўзларига кўра, Великий Бурлук ҳудудидан "Козак" жанговар машиналари ҳужумда иштирок этган.
7 сентябрь куни Мудофаа вазирлиги армия Харков вилоятининг шимолий қисмида тахминан 1700 украиналик ҳарбий хизматчини ўраб олганини эълон қилди. Владимир Путиннинг сўзларига кўра, қозонни йўқ қилиш алоқа чизиғини Белгород вилоятининг чегара ҳудудларидан камида 20 километр орқага суришга имкон беради.
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