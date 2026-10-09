Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261009/turkmanistonda-mdh-davlat-rahbarlari-kengashi-bolib-otmoqda-61061717.html
Туркманистонда МДҲ давлат раҳбарлари кенгаши бўлиб ўтмоқда — жонли эфир
Туркманистонда МДҲ давлат раҳбарлари кенгаши бўлиб ўтмоқда — жонли эфир
Sputnik Ўзбекистон
Тадбирда тўққиз давлат президентлари иштирок этмоқда. 09.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-09T12:20+0500
2026-10-09T12:20+0500
видео
мдҳ
ҳамкорлик
президент
шавкат мирзиёев
владимир путин
саммит
туркманистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61061977_0:0:1805:1015_1920x0_80_0_0_fa01d47549b125d9605ba345183b1ee2.jpg
ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Бугун Туркманистондага "Аваза" дам олиш масканида МДҲ давлат раҳбарлари кенгаши бўлиб ўтмоқда.Унда тўққиз мамлакат – Ўзбекистон, Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Туркманистон давлат раҳбарлари иштирок этмоқда.МДҲ давлат раҳбарлари кенгаши йиғилишида Ҳамдўстлик доирасидаги кўп томонлама ҳамкорлик якунлари сарҳисоб қилиниб, уни янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинади. МДҲ ташкил этилганининг 35 йиллигини нишонлашга алоҳида эътибор қаратилади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61061977_183:0:1536:1015_1920x0_80_0_0_c1db69824e5d0da20aedf615d30ea58a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мдҳ, видео, ҳамкорлик, президент, шавкат мирзиёев, владимир путин, саммит, туркманистон
видео, мдҳ, видео, ҳамкорлик, президент, шавкат мирзиёев, владимир путин, саммит, туркманистон

Туркманистонда МДҲ давлат раҳбарлари кенгаши бўлиб ўтмоқда — жонли эфир

12:20 09.10.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Тадбирда тўққиз давлат президентлари иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Бугун Туркманистондага "Аваза" дам олиш масканида МДҲ давлат раҳбарлари кенгаши бўлиб ўтмоқда.

Унда тўққиз мамлакат – Ўзбекистон, Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Туркманистон давлат раҳбарлари иштирок этмоқда.
МДҲ давлат раҳбарлари кенгаши йиғилишида Ҳамдўстлик доирасидаги кўп томонлама ҳамкорлик якунлари сарҳисоб қилиниб, уни янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинади. МДҲ ташкил этилганининг 35 йиллигини нишонлашга алоҳида эътибор қаратилади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0