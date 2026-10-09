https://sputniknews.uz/20261009/turkmanistonda-mdh-davlat-rahbarlari-kengashi-bolib-otmoqda-61061717.html
Туркманистонда МДҲ давлат раҳбарлари кенгаши бўлиб ўтмоқда — жонли эфир
Туркманистонда МДҲ давлат раҳбарлари кенгаши бўлиб ўтмоқда — жонли эфир
Sputnik Ўзбекистон
Тадбирда тўққиз давлат президентлари иштирок этмоқда. 09.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-09T12:20+0500
2026-10-09T12:20+0500
2026-10-09T12:20+0500
видео
мдҳ
ҳамкорлик
президент
шавкат мирзиёев
владимир путин
саммит
туркманистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61061977_0:0:1805:1015_1920x0_80_0_0_fa01d47549b125d9605ba345183b1ee2.jpg
ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Бугун Туркманистондага "Аваза" дам олиш масканида МДҲ давлат раҳбарлари кенгаши бўлиб ўтмоқда.Унда тўққиз мамлакат – Ўзбекистон, Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Туркманистон давлат раҳбарлари иштирок этмоқда.МДҲ давлат раҳбарлари кенгаши йиғилишида Ҳамдўстлик доирасидаги кўп томонлама ҳамкорлик якунлари сарҳисоб қилиниб, уни янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинади. МДҲ ташкил этилганининг 35 йиллигини нишонлашга алоҳида эътибор қаратилади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61061977_183:0:1536:1015_1920x0_80_0_0_c1db69824e5d0da20aedf615d30ea58a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мдҳ, видео, ҳамкорлик, президент, шавкат мирзиёев, владимир путин, саммит, туркманистон
видео, мдҳ, видео, ҳамкорлик, президент, шавкат мирзиёев, владимир путин, саммит, туркманистон
Туркманистонда МДҲ давлат раҳбарлари кенгаши бўлиб ўтмоқда — жонли эфир
Тадбирда тўққиз давлат президентлари иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Бугун Туркманистондага "Аваза" дам олиш масканида МДҲ давлат раҳбарлари кенгаши бўлиб ўтмоқда.
Унда тўққиз мамлакат – Ўзбекистон, Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Туркманистон давлат раҳбарлари иштирок этмоқда.
МДҲ давлат раҳбарлари кенгаши йиғилишида Ҳамдўстлик доирасидаги кўп томонлама ҳамкорлик якунлари сарҳисоб қилиниб, уни янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинади. МДҲ ташкил этилганининг 35 йиллигини нишонлашга алоҳида эътибор қаратилади.