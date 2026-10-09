Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261009/shavkat-mirziyoev-mdh-milliy-taomlari-festivaliga-tashrif-buyurdi-61056092.html
Шавкат Мирзиёев МДҲ миллий таомлари фестивалига ташриф буюрди
Шавкат Мирзиёев МДҲ миллий таомлари фестивалига ташриф буюрди
Sputnik Ўзбекистон
Фестивалда Ўзбекистоннинг турли ҳудудларига хос таомлар намойиш этилди. 09.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-09T09:07+0500
2026-10-09T09:08+0500
шавкат мирзиёев
ўзбекистон
мдҳ
миллий таомлар
туркманистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61055631_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_8d9fa83e809d22e9a51618d9f4df5e5e.jpg
ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев МДҲ делегациялари раҳбарлари билан биргаликда Туркманистоннинг “Аваза” миллий сайёҳлик зонасида ташкил этилган миллий таомлар фестивалига ташриф буюрди.Ўзбекистон стендида нон ва пишириқлар, қандолат маҳсулотлари ҳамда қуритилган мевалар билан танишдилар. Уларга новвойликнинг кўп асрлик анъаналари ҳақида сўзлаб берилди. Ошпазлар сомсанинг бир неча турини, шунингдек, шивит оши ва тухумбарак каби Хоразм таомларини тайёрлаш, нон ёпиш жараёнларини намойиш этдилар. Ўзбек паловининг турли хиллари ва миллий ошхонамизнинг бошқа таомлари ҳам меҳмонлар эътиборига ҳавола қилинди.Экспозициядан халқ ҳунармандчилиги намуналари ҳам ўрин олди. Риштон, Бухоро, Марғилон ва Самарқанд ҳунармандлари ўз маҳсулотлари ҳамда уларни тайёрлашнинг анъанавий усулларини намойиш этдилар. Миллий куй-қўшиқлар ва рақслар фестивалга байрамона руҳ бағишлади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61055631_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_2d23bc02aefdcdec9513cc03110a6ee9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, ўзбекистон, мдҳ, миллий таомлар, туркманистон
шавкат мирзиёев, ўзбекистон, мдҳ, миллий таомлар, туркманистон

Шавкат Мирзиёев МДҲ миллий таомлари фестивалига ташриф буюрди

09:07 09.10.2026 (янгиланди: 09:08 09.10.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев МДҲ миллий таомлар фестивалида
Шавкат Мирзиёев МДҲ миллий таомлар фестивалида - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.10.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Фестивалда Ўзбекистоннинг турли ҳудудларига хос таомлар намойиш этилди.
ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев МДҲ делегациялари раҳбарлари билан биргаликда Туркманистоннинг “Аваза” миллий сайёҳлик зонасида ташкил этилган миллий таомлар фестивалига ташриф буюрди.
Фестивалда тўққиз мамлакат – Ўзбекистон, Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия, Тожикистон ва Туркманистон нинг пазандачилик анъаналари намойиш этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев МДҲ миллий таомлар фестивалида
Шавкат Мирзиёев МДҲ миллий таомлар фестивалида - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.10.2026
Шавкат Мирзиёев МДҲ миллий таомлар фестивалида
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон стендида нон ва пишириқлар, қандолат маҳсулотлари ҳамда қуритилган мевалар билан танишдилар. Уларга новвойликнинг кўп асрлик анъаналари ҳақида сўзлаб берилди. Ошпазлар сомсанинг бир неча турини, шунингдек, шивит оши ва тухумбарак каби Хоразм таомларини тайёрлаш, нон ёпиш жараёнларини намойиш этдилар. Ўзбек паловининг турли хиллари ва миллий ошхонамизнинг бошқа таомлари ҳам меҳмонлар эътиборига ҳавола қилинди.
Экспозициядан халқ ҳунармандчилиги намуналари ҳам ўрин олди. Риштон, Бухоро, Марғилон ва Самарқанд ҳунармандлари ўз маҳсулотлари ҳамда уларни тайёрлашнинг анъанавий усулларини намойиш этдилар. Миллий куй-қўшиқлар ва рақслар фестивалга байрамона руҳ бағишлади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев МДҲ миллий таомлар фестивалида
Шавкат Мирзиёев МДҲ миллий таомлар фестивалида - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.10.2026
Шавкат Мирзиёев МДҲ миллий таомлар фестивалида
© Пресс-служба президента Узбекистана
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0