https://sputniknews.uz/20261009/savdo-tosiqlari-olib-tashlansa-mdh-yanada-katta-muvaffaqiyatlarga-erishishi-mumkin--putin-61066255.html
Савдо тўсиқлари олиб ташланса, МДҲ янада катта муваффақиятларга эришиши мумкин — Путин
Савдо тўсиқлари олиб ташланса, МДҲ янада катта муваффақиятларга эришиши мумкин — Путин
Sputnik Ўзбекистон
МДҲга аъзо давлатлар орасида деярли барча ҳисоб-китоблар (90%) миллий валюталарда амалга оширилмоқда. 09.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-09T13:16+0500
2026-10-09T13:16+0500
2026-10-09T13:35+0500
мдҳ
владимир путин
савдо
ҳамкорлик
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61066368_0:2:2997:1688_1920x0_80_0_0_b7c45f78471e76bb9931e6ced5d2a147.jpg
ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Баъзи миллий чекловларнинг олиб ташланиши МДҲга анча катта муваффақиятларга эришиш имконини беради, деди Владимир Путин.2025 йил охирига келиб, Россия ва ҳамжамиятнинг бошқа аъзолари ўртасидаги савдо айланмаси 110 миллиард доллардан ошди ва 2026 йилнинг биринчи ярмида у яна 19 фоизга ошди, деб таъкидлади президент.Бугунги кунда аъзо давлатлар ўртасидаги деярли барча ҳисоб-китоблар миллий валюталарда амалга оширилади ва уларнинг тижорат битимларидаги улуши 90 фоиздан ошди. Бундай кучли ва мустақил молиявий инфратузилма ҳамжамиятга ташқи таъсирларга қарамай иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлаш имконини беради, деб таъкидлади Путин.Бундан ташқари, Ҳамдўстлик мамлакатлари импорт ўрнини босиш суръатини ва турли хил товарлар ишлаб чиқаришни оширмоқда, деб қўшимча қилди у.Владимир Путин икки кунлик ташриф билан Туркманистондаги Аваза миллий сайёҳлик зонасига келган. Бир кун олдин у Президент Сердар Бердимуҳамедов ва Эрон Президенти Маъсуд Пезешкян билан музокаралар олиб борди.Россия президенти иштирок этадиган Каспий экологик саммити ҳам бугун бўлиб ўтиши режалаштирилган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61066368_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_981bc80fa1906b76a1c59ef6c5cb3a8b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мдҳ, владимир путин, савдо, ҳамкорлик, иқтисод
мдҳ, владимир путин, савдо, ҳамкорлик, иқтисод
Савдо тўсиқлари олиб ташланса, МДҲ янада катта муваффақиятларга эришиши мумкин — Путин
13:16 09.10.2026 (янгиланди: 13:35 09.10.2026)
МДҲга аъзо давлатлар орасида деярли барча ҳисоб-китоблар (90%) миллий валюталарда амалга оширилмоқда.
ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Баъзи миллий чекловларнинг олиб ташланиши МДҲга анча катта муваффақиятларга эришиш имконини беради, деди Владимир Путин.
2025 йил охирига келиб, Россия ва ҳамжамиятнинг бошқа аъзолари ўртасидаги савдо айланмаси 110 миллиард доллардан ошди ва 2026 йилнинг биринчи ярмида у яна 19 фоизга ошди, деб таъкидлади президент.
"Бундан ҳам тезроқ ҳаракат қилиш мумкинми? Эҳтимол. Бунга эришиш учун нима қилиш керак? Тўсиқларни олиб ташлаш. Биз ўзимиз атайлаб (ривожланиш суръатини) орқага тортяпмиз", деди у МДҲ етакчиларининг чекланган форматдаги учрашувида.
Бугунги кунда аъзо давлатлар ўртасидаги деярли барча ҳисоб-китоблар миллий валюталарда амалга оширилади ва уларнинг тижорат битимларидаги улуши 90 фоиздан ошди. Бундай кучли ва мустақил молиявий инфратузилма ҳамжамиятга ташқи таъсирларга қарамай иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлаш имконини беради, деб таъкидлади Путин.
"МДҲ мамлакатлари бизнес ҳамжамиятлари йирик саноат ва инфратузилма лойиҳаларини амалга оширмоқда. <...> Янги Евросиё ишлаб чиқариш ва транспорт занжирлари шаклланмоқда. Трансконтинентал логистика йўлаклари, Шимол-Жануб ва Шарқ-Ғарб модернизация қилинмоқда ва ривожланмоқда", деб таъкидлади президент.
Бундан ташқари, Ҳамдўстлик мамлакатлари импорт ўрнини босиш суръатини ва турли хил товарлар ишлаб чиқаришни оширмоқда, деб қўшимча қилди у.
Шунингдек, Путин Миризеевга 2027 йилда МДҲга раислик қилишда муваффақиятлар тилади ва "ўзбекистонлик дўстларимиз Россиядан ҳар қандай ёрдамга умид қилишлари мумкин", деб ишонтирди.
Владимир Путин икки кунлик ташриф билан Туркманистондаги Аваза миллий сайёҳлик зонасига келган. Бир кун олдин у Президент Сердар Бердимуҳамедов ва Эрон Президенти Маъсуд Пезешкян билан музокаралар олиб борди.
Россия президенти иштирок этадиган Каспий экологик саммити ҳам бугун бўлиб ўтиши режалаштирилган.