https://sputniknews.uz/20261009/rossiyalik-bloger-chernogoriyada-hibsga-olindi-61073689.html
Россиялик блогер Черногорияда ҳибсга олинди
Россиялик блогер Черногорияда ҳибсга олинди
Sputnik Ўзбекистон
Черногориядаги Россия элчихонаси воқеа тафсилотларини суриштирмоқда. 09.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-09T17:14+0500
2026-10-09T17:14+0500
2026-10-09T17:14+0500
телеграмм
блогер
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61073786_197:0:1319:631_1920x0_80_0_0_90815450c70adbc880559c9810a1f219.png
ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Россиялик блогер 1,5 миллиондан ортиқ фойдаланувчисига эга бўлган "Рыбарь" Телеграм канали асосчиси Михаил Звинчук, унинг рафиқаси ва каналнинг 3 нафар ходими Черногорияда ҳибсга олинди. Бу ҳақида RTCG телеканали хабар қилди.Россия Ташқи ишлар вазирлиги вазиятни ҳал қилиш устида ишламоқда. Маҳаллий қонунларнинг бузилишига йўл қўйилмаганлиги сабабли, биз ҳибсга олинганларнинг барчасининг озод қилинишини кутмоқдамиз", - деб хабар қилмоқда телеграм каналнинг ўзи. Россиянинг Черногориядаги элчихонаси маҳаллий ҳокимият органларига ҳодисани тушунтириш ва ҳибсга олинганлар билан консуллик алоқасини таъминлашни талаб қилиб сўров юборди.Президент матбуот котиби Дмитрий Песков дипломатлар Россия фуқароларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни таъминлашини айтди.Михаил Звинчук ҳарбий ва халқаро таҳлилларга ихтисослашган "Рыбарь" Телеграм каналининг асосчиси. 2024 йилда АҚШ Давлат департаменти уни сайловларга аралашишда айблаб, блогер ҳақидаги маълумот учун, 10 миллион доллар мукофот ваъда қилган эди. Буюк Британия ўтган йил охирида унга қарши санкциялар жорий этган эди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61073786_337:0:1178:631_1920x0_80_0_0_8f73f57bb430554b2393c4bcbc2607a4.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
телеграмм, блогер
Россиялик блогер Черногорияда ҳибсга олинди
Черногориядаги Россия элчихонаси воқеа тафсилотларини суриштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik.
Россиялик блогер 1,5 миллиондан ортиқ фойдаланувчисига эга бўлган "Рыбарь" Телеграм канали асосчиси Михаил Звинчук, унинг рафиқаси ва каналнинг 3 нафар ходими Черногорияда ҳибсга олинди. Бу ҳақида RTCG
телеканали хабар қилди.
"Михаил Звинчук ҳақиқатан ҳам Черногорияда бошқа Россия фуқаролари билан бирга ҳибсга олинган. Уларнинг барчаси мамлакатда қонуний ва расмий равишда бўлган. Хусусан, улар Цетин монастирини суратга олишни режалаштиришган ва бунинг учун расмий сўров юборган.
Россия Ташқи ишлар вазирлиги вазиятни ҳал қилиш устида ишламоқда. Маҳаллий қонунларнинг бузилишига йўл қўйилмаганлиги сабабли, биз ҳибсга олинганларнинг барчасининг озод қилинишини кутмоқдамиз", - деб хабар қилмоқда телеграм каналнинг ўзи.
Россиянинг Черногориядаги элчихонаси маҳаллий ҳокимият органларига ҳодисани тушунтириш ва ҳибсга олинганлар билан консуллик алоқасини таъминлашни талаб қилиб сўров юборди.
Президент матбуот котиби Дмитрий Песков дипломатлар Россия фуқароларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни таъминлашини айтди.
Михаил Звинчук ҳарбий ва халқаро таҳлилларга ихтисослашган "Рыбарь" Телеграм каналининг асосчиси. 2024 йилда АҚШ Давлат департаменти уни сайловларга аралашишда айблаб, блогер ҳақидаги маълумот учун, 10 миллион доллар мукофот ваъда қилган эди. Буюк Британия ўтган йил охирида унга қарши санкциялар жорий этган эди.