https://sputniknews.uz/20261009/rossiya-qurolli-kuchlari-hafta-davomida-beshta-aholi-puntini-ozod-qildi-61082431.html
Россия Қуролли кучлари ҳафта давомида бешта аҳоли пунтини озод қилди
Россия Қуролли кучлари ҳафта давомида бешта аҳоли пунтини озод қилди
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Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 6865 нафар ҳарбий хизматчиларни ташкил қилди. 09.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-09T19:16+0500
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2026-10-09T19:16+0500
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мудофаа вазирлиги
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучлари ўтган ҳафта давомида бешта аҳоли пунтини озод қилди, деб хабар берди мудофаа вазирлиги. Ҳафта давомида Украина Қуролли кучлари йўқотишлари: 6865 нафар (қурбон ва яраланган) ҳарбий хизматчилар, 93та зирҳли жанговар машина, 21та дала артиллерия қуроллари, 420та автомобил, 31та бошқариладиган авиабомба, 17та “Фламинго” ракеталари ва 7389та учувчисиз аппаратларни ташкил қилди.Ш️унингдек, 3-9 октябр кунлари Россия Қуролли кучлари кенг кўламли зарба ва еттита гуруҳли ҳужум уюштирди. Зарбалар Украина ҳарбий-саноат комплекси объектлари, логистика ва телекоммуникация марказлари, Украина Қуролли Кучлари томонидан фойдаланиладиган энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектлари, ҳарбий аэродромлар, дрон ишлаб чиқариш ва сақлаш иншоотлари, ўқ-дорилар, ёқилғи ва ҳарбий техника омборлари, шунингдек, Украина қуролли кучлари ва хорижий ёлланма аскарлар учун вақтинчалик жойлаштириш пунктларига берилди.Бундан ташқари, Украина Қуролли Кучлари учун ҳарбий юкларни, шунингдек, ёқилғи-мойлаш материалларини қабул қилган, сақлаган ва тарқатган бир нечта Украина порт инфратузилмаси объектлари ишдан чиқарилди.Ҳафта давомида Украина Қуролли Кучлари учун Ғарб қуроллари, ҳарбий техникалари, ёқилғи ва жиҳозларини етказиб беришда иштирок этган 14 та қуруқ юк кемаси ва битта танкерга зарар етказилди.
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россия, украина, мудофаа вазирлиги, россия мудофаа вазирлиги
россия, украина, мудофаа вазирлиги, россия мудофаа вазирлиги
Россия Қуролли кучлари ҳафта давомида бешта аҳоли пунтини озод қилди
Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 6865 нафар ҳарбий хизматчиларни ташкил қилди.
ТОШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучлари ўтган ҳафта давомида бешта аҳоли пунтини озод қилди, деб хабар берди мудофаа вазирлиги.
Озод қилинган аҳоли пунктлари — Харьков вилоятидаги Аннополье, Новая Казачья, Запорожье вилоятидаги Голубково ва Самойловка, Суми вилоятидаги Кияница, дейилади хабарда.
Ҳафта давомида Украина Қуролли кучлари йўқотишлари: 6865 нафар (қурбон ва яраланган) ҳарбий хизматчилар, 93та зирҳли жанговар машина, 21та дала артиллерия қуроллари, 420та автомобил, 31та бошқариладиган авиабомба, 17та “Фламинго” ракеталари ва 7389та учувчисиз аппаратларни ташкил қилди.
Ш️унингдек, 3-9 октябр кунлари Россия Қуролли кучлари кенг кўламли зарба ва еттита гуруҳли ҳужум уюштирди. Зарбалар Украина ҳарбий-саноат комплекси объектлари, логистика ва телекоммуникация марказлари, Украина Қуролли Кучлари томонидан фойдаланиладиган энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектлари, ҳарбий аэродромлар, дрон ишлаб чиқариш ва сақлаш иншоотлари, ўқ-дорилар, ёқилғи ва ҳарбий техника омборлари, шунингдек, Украина қуролли кучлари ва хорижий ёлланма аскарлар учун вақтинчалик жойлаштириш пунктларига берилди.
Бундан ташқари, Украина Қуролли Кучлари учун ҳарбий юкларни, шунингдек, ёқилғи-мойлаш материалларини қабул қилган, сақлаган ва тарқатган бир нечта Украина порт инфратузилмаси объектлари ишдан чиқарилди.
Ҳафта давомида Украина Қуролли Кучлари учун Ғарб қуроллари, ҳарбий техникалари, ёқилғи ва жиҳозларини етказиб беришда иштирок этган 14 та қуруқ юк кемаси ва битта танкерга зарар етказилди.