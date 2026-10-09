https://sputniknews.uz/20261009/putin-turkmanistonda-eron-prezidenti-pezeshkiyon-bilan-uchrashdi-61056786.html
Путин Туркманистонда Эрон президенти Пезешкиён билан учрашди
Путин Туркманистонда Эрон президенти Пезешкиён билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Учрашувда Россия ва Эрон ўзаро савдо айланмаси ўтган йилда 21% ошгани ижобий баҳоланди. 09.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-09T09:21+0500
2026-10-09T09:21+0500
2026-10-09T09:22+0500
владимир путин
туркманистон
эрон
мдҳ
саммит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61056882_0:46:1438:855_1920x0_80_0_0_f95d6e018e14194f4b32e9e0d2745723.png
ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Владимир Путин Туркманистонда Эрон президенти Масуд Пезешкиён билан учрашиб Яқин Шарқдаги вазиятни муҳокама қилди.У ҳамкасбига Москва Теҳронга вазиятни ҳал қилишда ёрдам бериш учун қўлидан келган барча ишни қилишга тайёр эканлигига ишонтирди. Икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликка келсак, у имзоланган келишув асосида муваффақиятли ривожланмоқда ва мустаҳкамланмоқда, деди у.Давлат раҳбарлари шунингдек, энергетика, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва савдо соҳаларда иқтисодий ва стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлаш масалаларини муҳокама қилишди. Россия президенти 9 октябрь куни МДҲ Давлат раҳбарлари кенгаши йиғилиши ва Каспий экологик саммитида иштирок этиш учун 8 октябрь куни Туркманистонга етиб келган эди. Тадбирлар Каспий денгиз соҳилидаги Аваза миллий сайёҳлик зонасида бўлиб ўтади.
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61056882_119:0:1319:900_1920x0_80_0_0_f144735d87c898777c07da319a6a0753.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир путин, туркманистон, эрон, мдҳ, саммит
владимир путин, туркманистон, эрон, мдҳ, саммит
Путин Туркманистонда Эрон президенти Пезешкиён билан учрашди
09:21 09.10.2026 (янгиланди: 09:22 09.10.2026)
Учрашувда Россия ва Эрон ўзаро савдо айланмаси ўтган йилда 21% ошгани ижобий баҳоланди.
ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Владимир Путин Туркманистонда Эрон президенти Масуд Пезешкиён билан учрашиб Яқин Шарқдаги вазиятни муҳокама қилди.
"Албатта, бугунги кунда энг долзарб масала минтақадаги вазиятдир. Биз Эроннинг ўз айбисиз минтақада авж олган можарони тугатиш учун чинакам уринишлар қилаётганини биламиз", деди Россия раҳбари.
У ҳамкасбига Москва Теҳронга вазиятни ҳал қилишда ёрдам бериш учун қўлидан келган барча ишни қилишга тайёр эканлигига ишонтирди. Икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликка келсак, у имзоланган келишув асосида муваффақиятли ривожланмоқда ва мустаҳкамланмоқда, деди у.
"Иқтисодий соҳада ўзгаришларни, албатта, ижобий деб ҳисоблаш мумкин: ўтган йили савдо айланмаси 21 фоиздан ошди ва бу тенденция жорий йилнинг дастлабки етти ойида ҳам давом этди", деди Россия раҳбари.
Давлат раҳбарлари шунингдек, энергетика, қишлоқ хўжалиги, транспорт ва савдо соҳаларда иқтисодий ва стратегик ҳамкорликни мустаҳкамлаш масалаларини муҳокама қилишди.
Россия президенти 9 октябрь куни МДҲ Давлат раҳбарлари кенгаши йиғилиши ва Каспий экологик саммитида иштирок этиш учун 8 октябрь куни Туркманистонга етиб келган эди. Тадбирлар Каспий денгиз соҳилидаги Аваза миллий сайёҳлик зонасида бўлиб ўтади.