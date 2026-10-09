Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261009/kelajakka-xat-jonatish-mumkin-toshkentda-pochta-festivali-ochildi--foto--61077838.html
Келажакка хат жўнатиш мумкин: Тошкентда почта фестивали очилди — фото
Келажакка хат жўнатиш мумкин: Тошкентда почта фестивали очилди — фото
Sputnik Ўзбекистон
"Вақт капсуласи" хизмати орқали келажакка хат жўнатиш мумкин. Хабарлар 10 йилдан сўнг ўз олувчиларига юборилади. 09.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-09T18:07+0500
2026-10-09T18:10+0500
фото
почта
кўргазма
оммавий тадбир
фестивал
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61075243_0:259:2720:1789_1920x0_80_0_0_bdac20b6779a5686f5ca4b08ed848482.jpg
9-11 октябрь кунлари ташриф буюрувчилар Бош почта бўлимида почта маркалари, откриткалар ва бошқа почта эсдалик буюмларини сотиб олишлари, шунингдек, тематик тадбирларда иштирок этишлари мумкин.Фестиваль 9 октябрдан 11 октябргача, соат 12:00 дан 21:00 гача Шаҳрисабз кўчаси, 7-уйда жойлашган Бош почта бўлими биносида бўлиб ўтади. Кириш бепул.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/09/61075243_0:4:2720:2044_1920x0_80_0_0_eff323a32edfcddb1921392d87c3e378.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, почта, кўргазма, оммавий тадбир, фестивал, фото
фото, почта, кўргазма, оммавий тадбир, фестивал, фото

Келажакка хат жўнатиш мумкин: Тошкентда почта фестивали очилди — фото

18:07 09.10.2026 (янгиланди: 18:10 09.10.2026)
Oбуна бўлиш
"Вақт капсуласи" хизмати орқали келажакка хат жўнатиш мумкин. Хабарлар 10 йилдан сўнг ўз олувчиларига юборилади.
9-11 октябрь кунлари ташриф буюрувчилар Бош почта бўлимида почта маркалари, откриткалар ва бошқа почта эсдалик буюмларини сотиб олишлари, шунингдек, тематик тадбирларда иштирок этишлари мумкин.

"Биз ижтимоий тармоқларда эмас, балки ҳозирги пайтда яшайдиган одамларни бирлаштирамиз, чунки хатлар ва откриткалар ҳар доим ҳозирги лаҳзанинг ҳиссиётлари ҳақида", деди UzPost маркетинг бўлими бошлиғи Жафархон Жаҳонгиров.

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Халқаро почта куни муносабати билан Тошкентда қоғоз хатлар, откриткалар ва почта маданиятига бағишланган почта фестивали бўлиб ўтмоқда.

Халқаро почта куни муносабати билан Тошкентда қоғоз хатлар, откриткалар ва почта маданиятига бағишланган почта фестивали бўлиб ўтмоқда. - Sputnik Ўзбекистон
1/15
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Халқаро почта куни муносабати билан Тошкентда қоғоз хатлар, откриткалар ва почта маданиятига бағишланган почта фестивали бўлиб ўтмоқда.

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестивалда миллий сувенирлар ҳам кенг тақдим этилган

Фестивалда миллий сувенирлар ҳам кенг тақдим этилган - Sputnik Ўзбекистон
2/15
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестивалда миллий сувенирлар ҳам кенг тақдим этилган

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестивалнинг асосий хусусиятларидан бири бу "Вақт капсуласи". Бу вақтинчалик почта қутиси бўлиб, унда ташриф буюрувчилар бутун дунё бўйлаб яқинлари ёки келажакдаги ўзлари учун хатларни ташлашлари мумкин. Тадбир бепул.

Фестивалнинг асосий хусусиятларидан бири бу &quot;Вақт капсуласи&quot;. Бу вақтинчалик почта қутиси бўлиб, унда ташриф буюрувчилар бутун дунё бўйлаб яқинлари ёки келажакдаги ўзлари учун хатларни ташлашлари мумкин. Тадбир бепул. - Sputnik Ўзбекистон
3/15
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестивалнинг асосий хусусиятларидан бири бу "Вақт капсуласи". Бу вақтинчалик почта қутиси бўлиб, унда ташриф буюрувчилар бутун дунё бўйлаб яқинлари ёки келажакдаги ўзлари учун хатларни ташлашлари мумкин. Тадбир бепул.

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Хабарлар ўн йилдан кейин ўз олувчиларига юборилади. Почта ходимлари ушбу даврдан кейин олувчиларни топа олишларини таъминлаш учун ташкилотчилар конвертларга олувчи ҳақида иложи борича кўпроқ маълумот киритишни сўрашмоқда.

Хабарлар ўн йилдан кейин ўз олувчиларига юборилади. Почта ходимлари ушбу даврдан кейин олувчиларни топа олишларини таъминлаш учун ташкилотчилар конвертларга олувчи ҳақида иложи борича кўпроқ маълумот киритишни сўрашмоқда. - Sputnik Ўзбекистон
4/15
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Хабарлар ўн йилдан кейин ўз олувчиларига юборилади. Почта ходимлари ушбу даврдан кейин олувчиларни топа олишларини таъминлаш учун ташкилотчилар конвертларга олувчи ҳақида иложи борича кўпроқ маълумот киритишни сўрашмоқда.

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестивалда турли конверт ва маркалар тақдим этилган

Фестивалда турли конверт ва маркалар тақдим этилган - Sputnik Ўзбекистон
5/15
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестивалда турли конверт ва маркалар тақдим этилган

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Халқаро почта куни ҳар йили 9 октябрда нишонланади. Ушбу сана 1874 йилда Бутунжаҳон почта иттифоқи ташкил этилганини хотирлайди ва почта хизматининг одамлар ва мамлакатлар ўртасидаги алоқадаги ролини ёдга олади.

Халқаро почта куни ҳар йили 9 октябрда нишонланади. Ушбу сана 1874 йилда Бутунжаҳон почта иттифоқи ташкил этилганини хотирлайди ва почта хизматининг одамлар ва мамлакатлар ўртасидаги алоқадаги ролини ёдга олади. - Sputnik Ўзбекистон
6/15
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Халқаро почта куни ҳар йили 9 октябрда нишонланади. Ушбу сана 1874 йилда Бутунжаҳон почта иттифоқи ташкил этилганини хотирлайди ва почта хизматининг одамлар ва мамлакатлар ўртасидаги алоқадаги ролини ёдга олади.

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда почта фестивали очилди

Тошкентда почта фестивали очилди - Sputnik Ўзбекистон
7/15
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда почта фестивали очилди

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестивалда турли откриткалар ҳам тақдим этилган

Фестивалда турли откриткалар ҳам тақдим этилган - Sputnik Ўзбекистон
8/15
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестивалда турли откриткалар ҳам тақдим этилган

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестивалда турли конверт ва маркалар тақдим этилган

Фестивалда турли конверт ва маркалар тақдим этилган - Sputnik Ўзбекистон
9/15
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестивалда турли конверт ва маркалар тақдим этилган

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестивалда турли откриткалар ҳам тақдим этилган

Фестивалда турли откриткалар ҳам тақдим этилган - Sputnik Ўзбекистон
10/15
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестивалда турли откриткалар ҳам тақдим этилган

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда почта фестивали очилди

Тошкентда почта фестивали очилди - Sputnik Ўзбекистон
11/15
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда почта фестивали очилди

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестивалда турли конверт ва маркалар тақдим этилган

Фестивалда турли конверт ва маркалар тақдим этилган - Sputnik Ўзбекистон
12/15
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестивалда турли конверт ва маркалар тақдим этилган

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестивалда миллий сувенирлар кенг тақдим этилган

Фестивалда миллий сувенирлар кенг тақдим этилган - Sputnik Ўзбекистон
13/15
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестивалда миллий сувенирлар кенг тақдим этилган

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда почта фестивали очилди

Тошкентда почта фестивали очилди - Sputnik Ўзбекистон
14/15
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Тошкентда почта фестивали очилди

© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестиваль дастурига маърузалар, семинарлар, кўргазмалар, фильм намойишлари ва тематик бозор ҳам киради. Шунингдек, ташриф буюрувчилар почта хизматлари, откриткалар ва қоғоз маданияти билан боғлиқ коллекцияларни ўрганиш имкониятига эга бўладилар.

Фестиваль дастурига маърузалар, семинарлар, кўргазмалар, фильм намойишлари ва тематик бозор ҳам киради. Шунингдек, ташриф буюрувчилар почта хизматлари, откриткалар ва қоғоз маданияти билан боғлиқ коллекцияларни ўрганиш имкониятига эга бўладилар. - Sputnik Ўзбекистон
15/15
© Sputnik / Альмир Гильманшин

Фестиваль дастурига маърузалар, семинарлар, кўргазмалар, фильм намойишлари ва тематик бозор ҳам киради. Шунингдек, ташриф буюрувчилар почта хизматлари, откриткалар ва қоғоз маданияти билан боғлиқ коллекцияларни ўрганиш имкониятига эга бўладилар.

Фестиваль 9 октябрдан 11 октябргача, соат 12:00 дан 21:00 гача Шаҳрисабз кўчаси, 7-уйда жойлашган Бош почта бўлими биносида бўлиб ўтади. Кириш бепул.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0