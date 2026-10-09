Келажакка хат жўнатиш мумкин: Тошкентда почта фестивали очилди — фото
"Биз ижтимоий тармоқларда эмас, балки ҳозирги пайтда яшайдиган одамларни бирлаштирамиз, чунки хатлар ва откриткалар ҳар доим ҳозирги лаҳзанинг ҳиссиётлари ҳақида", деди UzPost маркетинг бўлими бошлиғи Жафархон Жаҳонгиров.
Халқаро почта куни муносабати билан Тошкентда қоғоз хатлар, откриткалар ва почта маданиятига бағишланган почта фестивали бўлиб ўтмоқда.
Халқаро почта куни муносабати билан Тошкентда қоғоз хатлар, откриткалар ва почта маданиятига бағишланган почта фестивали бўлиб ўтмоқда.
Фестивалда миллий сувенирлар ҳам кенг тақдим этилган
Фестивалда миллий сувенирлар ҳам кенг тақдим этилган
Фестивалнинг асосий хусусиятларидан бири бу "Вақт капсуласи". Бу вақтинчалик почта қутиси бўлиб, унда ташриф буюрувчилар бутун дунё бўйлаб яқинлари ёки келажакдаги ўзлари учун хатларни ташлашлари мумкин. Тадбир бепул.
Фестивалнинг асосий хусусиятларидан бири бу "Вақт капсуласи". Бу вақтинчалик почта қутиси бўлиб, унда ташриф буюрувчилар бутун дунё бўйлаб яқинлари ёки келажакдаги ўзлари учун хатларни ташлашлари мумкин. Тадбир бепул.
Хабарлар ўн йилдан кейин ўз олувчиларига юборилади. Почта ходимлари ушбу даврдан кейин олувчиларни топа олишларини таъминлаш учун ташкилотчилар конвертларга олувчи ҳақида иложи борича кўпроқ маълумот киритишни сўрашмоқда.
Хабарлар ўн йилдан кейин ўз олувчиларига юборилади. Почта ходимлари ушбу даврдан кейин олувчиларни топа олишларини таъминлаш учун ташкилотчилар конвертларга олувчи ҳақида иложи борича кўпроқ маълумот киритишни сўрашмоқда.
Фестивалда турли конверт ва маркалар тақдим этилган
Фестивалда турли конверт ва маркалар тақдим этилган
Халқаро почта куни ҳар йили 9 октябрда нишонланади. Ушбу сана 1874 йилда Бутунжаҳон почта иттифоқи ташкил этилганини хотирлайди ва почта хизматининг одамлар ва мамлакатлар ўртасидаги алоқадаги ролини ёдга олади.
Халқаро почта куни ҳар йили 9 октябрда нишонланади. Ушбу сана 1874 йилда Бутунжаҳон почта иттифоқи ташкил этилганини хотирлайди ва почта хизматининг одамлар ва мамлакатлар ўртасидаги алоқадаги ролини ёдга олади.
Тошкентда почта фестивали очилди
Тошкентда почта фестивали очилди
Фестивалда турли откриткалар ҳам тақдим этилган
Фестивалда турли откриткалар ҳам тақдим этилган
Фестивалда турли конверт ва маркалар тақдим этилган
Фестивалда турли конверт ва маркалар тақдим этилган
Фестивалда турли откриткалар ҳам тақдим этилган
Фестивалда турли откриткалар ҳам тақдим этилган
Тошкентда почта фестивали очилди
Тошкентда почта фестивали очилди
Фестивалда турли конверт ва маркалар тақдим этилган
Фестивалда турли конверт ва маркалар тақдим этилган
Фестивалда миллий сувенирлар кенг тақдим этилган
Фестивалда миллий сувенирлар кенг тақдим этилган
Тошкентда почта фестивали очилди
Тошкентда почта фестивали очилди
Фестиваль дастурига маърузалар, семинарлар, кўргазмалар, фильм намойишлари ва тематик бозор ҳам киради. Шунингдек, ташриф буюрувчилар почта хизматлари, откриткалар ва қоғоз маданияти билан боғлиқ коллекцияларни ўрганиш имкониятига эга бўладилар.
Фестиваль дастурига маърузалар, семинарлар, кўргазмалар, фильм намойишлари ва тематик бозор ҳам киради. Шунингдек, ташриф буюрувчилар почта хизматлари, откриткалар ва қоғоз маданияти билан боғлиқ коллекцияларни ўрганиш имкониятига эга бўладилар.