https://sputniknews.uz/20261008/shavkat-mirziyoev-amaliy-tashrif-bilan-turkmanistonga-keldi-61031959.html
Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди
Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди
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Ўзбекистон президенти қатор тадбирлар ва икки томонлама учрашувларда иштирок этади. 08.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-08T09:17+0500
2026-10-08T09:17+0500
2026-10-08T09:17+0500
шавкат мирзиёев
туркманистон
озарбайжон
мдҳ
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ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди.Ташриф дастурига мувофиқ, Ўзбекистон етакчиси 8 октябрь куни Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг саккизинчи Маслаҳат учрашувида, 9 октябрь куни эса Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг навбатдаги саммитида иштирок этади.Тадбирлар доирасида қатор икки томонлама учрашувлар ўтказилиши ҳам режалаштирилган.
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шавкат мирзиёев, туркманистон, озарбайжон, мдҳ
шавкат мирзиёев, туркманистон, озарбайжон, мдҳ
Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди
Ўзбекистон президенти қатор тадбирлар ва икки томонлама учрашувларда иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди.
Ташриф дастурига мувофиқ, Ўзбекистон етакчиси 8 октябрь куни Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг саккизинчи Маслаҳат учрашувида, 9 октябрь куни эса Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг навбатдаги саммитида иштирок этади.
Тадбирлар доирасида қатор икки томонлама учрашувлар ўтказилиши ҳам режалаштирилган.