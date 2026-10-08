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https://sputniknews.uz/20261008/shavkat-mirziyoev-amaliy-tashrif-bilan-turkmanistonga-keldi-61031959.html
Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди
Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти қатор тадбирлар ва икки томонлама учрашувларда иштирок этади. 08.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-08T09:17+0500
2026-10-08T09:17+0500
шавкат мирзиёев
туркманистон
озарбайжон
мдҳ
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ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди.Ташриф дастурига мувофиқ, Ўзбекистон етакчиси 8 октябрь куни Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг саккизинчи Маслаҳат учрашувида, 9 октябрь куни эса Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг навбатдаги саммитида иштирок этади.Тадбирлар доирасида қатор икки томонлама учрашувлар ўтказилиши ҳам режалаштирилган.
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шавкат мирзиёев, туркманистон, озарбайжон, мдҳ
шавкат мирзиёев, туркманистон, озарбайжон, мдҳ

Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди

09:17 08.10.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.
 Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.10.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон президенти қатор тадбирлар ва икки томонлама учрашувларда иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди.
Ташриф дастурига мувофиқ, Ўзбекистон етакчиси 8 октябрь куни Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг саккизинчи Маслаҳат учрашувида, 9 октябрь куни эса Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигининг навбатдаги саммитида иштирок этади.
Тадбирлар доирасида қатор икки томонлама учрашувлар ўтказилиши ҳам режалаштирилган.
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