https://sputniknews.uz/20261008/ozbekiston-xalqaro-zaxiralarida-qancha-oltin-bor--61050779.html
Ўзбекистон халқаро захираларида қанча олтин бор?
Ўзбекистон халқаро захираларида қанча олтин бор?
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Ўзбекистон халқаро захираларининг асосий қисмини олтин ташкил қилади. 08.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-08T18:23+0500
2026-10-08T18:23+0500
2026-10-08T18:28+0500
инфографика
ўзбекистон
олтин-валюта захиралари
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2026 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистоннинг халқаро олтин-валюта резервлари 66,588 млрд долларни ташкил қилади. Бунинг асосий қисми олтиндан иборат — 60,0085 млрд доллар. Захираларнинг қолган қисмини хорижий валюта (5,9 млрд доллар) ва қимматли қоғозлар (1,6 млрд доллар) ташкил қилади.
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инфографика, инфографика, ўзбекистон, олтин-валюта захиралари
инфографика, инфографика, ўзбекистон, олтин-валюта захиралари
Ўзбекистон халқаро захираларида қанча олтин бор?
18:23 08.10.2026 (янгиланди: 18:28 08.10.2026)
Ўзбекистон халқаро захираларининг асосий қисмини олтин ташкил қилади.
2026 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистоннинг халқаро олтин-валюта резервлари 66,588 млрд долларни ташкил қилади.
Бунинг асосий қисми олтиндан иборат — 60,0085 млрд доллар.
Захираларнинг қолган қисмини хорижий валюта (5,9 млрд доллар) ва қимматли қоғозлар (1,6 млрд доллар) ташкил қилади.