Ўзбекистон ва Туркманистон Олий стратегик шериклик кенгашини тузишга келишиб олди
15:50 08.10.2026 (янгиланди: 16:04 08.10.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЎзбекистон ва Туркманистон Олий даражада стратегик шериклик кенгашини тузиши тўғрисида битим имзолади
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон – Туркманистон стратегик шериклик муносабатларини янада чуқурлаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Ўзбекистон ва Туркманистон давлат раҳбарлари учрашувида Олий даражадаги стратегик шериклик кенгашини тузиши тўғрисида битим имзоланди.
Мазкур ҳужжат сиёсий мулоқотни янада чуқурлаштириш ҳамда устувор йўналишларда амалий ҳамкорликни кенгайтириш учун мустаҳкам институционал асос яратади.
Суҳбат давомида Шавкат Мирзиёев Сердар Бердимуҳамедовни Туркманистон мустақиллигининг 35 йиллиги ҳамда Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг Маслаҳат учрашуви ҳамда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигидаги самарали раислиги билан табриклади.
Шунингдек, ўзаро савдо ҳажмини ошириш бўйича чора-тадбирлар режаси ҳамда саноат, энергетика, транспорт, қишлоқ ва сув хўжалиги каби соҳаларда Кооперация дастурини қабул қилиш ва уни икки мамлакат ҳудудлари даражасида ҳам амалга ошириш муҳимлиги таъкидланди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЎзбекистон ва Туркманистон Олий даражада стратегик шериклик кенгашини тузиши тўғрисида битим имзолади
Ўзбекистон ва Туркманистон Олий даражада стратегик шериклик кенгашини тузиши тўғрисида битим имзолади
© Пресс-служба президента Узбекистана