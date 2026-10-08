Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261008/ozbekiston-va-turkmaniston-oliy-strategik-sheriklik-kengashini-tuzishga-kelishib-oldi-61045256.html
Ўзбекистон ва Туркманистон Олий стратегик шериклик кенгашини тузишга келишиб олди
Ўзбекистон ва Туркманистон Олий стратегик шериклик кенгашини тузишга келишиб олди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон – Туркманистон стратегик шериклик муносабатларини янада чуқурлаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. 08.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-08T15:50+0500
2026-10-08T16:04+0500
ўзбекистон
туркманистон
шавкат мирзиёев
сердар бердимуҳамедов
битим
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/08/61045382_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_152ea8f4c172946fe31c36e545432e5a.jpg
ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Ўзбекистон ва Туркманистон давлат раҳбарлари учрашувида Олий даражадаги стратегик шериклик кенгашини тузиши тўғрисида битим имзоланди. Суҳбат давомида Шавкат Мирзиёев Сердар Бердимуҳамедовни Туркманистон мустақиллигининг 35 йиллиги ҳамда Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг Маслаҳат учрашуви ҳамда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигидаги самарали раислиги билан табриклади.Шунингдек, ўзаро савдо ҳажмини ошириш бўйича чора-тадбирлар режаси ҳамда саноат, энергетика, транспорт, қишлоқ ва сув хўжалиги каби соҳаларда Кооперация дастурини қабул қилиш ва уни икки мамлакат ҳудудлари даражасида ҳам амалга ошириш муҳимлиги таъкидланди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/08/61045382_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_b2292dc1585fda470d337affb8b341e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, туркманистон, шавкат мирзиёев, сердар бердимуҳамедов, битим, сиёсат
ўзбекистон, туркманистон, шавкат мирзиёев, сердар бердимуҳамедов, битим, сиёсат

Ўзбекистон ва Туркманистон Олий стратегик шериклик кенгашини тузишга келишиб олди

15:50 08.10.2026 (янгиланди: 16:04 08.10.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЎзбекистон ва Туркманистон Олий даражада стратегик шериклик кенгашини тузиши тўғрисида битим имзолади
Ўзбекистон ва Туркманистон Олий даражада стратегик шериклик кенгашини тузиши тўғрисида битим имзолади - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.10.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон – Туркманистон стратегик шериклик муносабатларини янада чуқурлаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
ТОШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Ўзбекистон ва Туркманистон давлат раҳбарлари учрашувида Олий даражадаги стратегик шериклик кенгашини тузиши тўғрисида битим имзоланди.

Мазкур ҳужжат сиёсий мулоқотни янада чуқурлаштириш ҳамда устувор йўналишларда амалий ҳамкорликни кенгайтириш учун мустаҳкам институционал асос яратади.

Суҳбат давомида Шавкат Мирзиёев Сердар Бердимуҳамедовни Туркманистон мустақиллигининг 35 йиллиги ҳамда Марказий Осиё ва Озарбайжон давлат раҳбарларининг Маслаҳат учрашуви ҳамда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигидаги самарали раислиги билан табриклади.
Шунингдек, ўзаро савдо ҳажмини ошириш бўйича чора-тадбирлар режаси ҳамда саноат, энергетика, транспорт, қишлоқ ва сув хўжалиги каби соҳаларда Кооперация дастурини қабул қилиш ва уни икки мамлакат ҳудудлари даражасида ҳам амалга ошириш муҳимлиги таъкидланди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЎзбекистон ва Туркманистон Олий даражада стратегик шериклик кенгашини тузиши тўғрисида битим имзолади
Ўзбекистон ва Туркманистон Олий даражада стратегик шериклик кенгашини тузиши тўғрисида битим имзолади - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.10.2026
Ўзбекистон ва Туркманистон Олий даражада стратегик шериклик кенгашини тузиши тўғрисида битим имзолади
© Пресс-служба президента Узбекистана
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0