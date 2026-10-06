Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари раҳбарлари "Нефтчи" футбол академиясига ташриф буюришди
14:36 06.10.2026 (янгиланди: 14:37 06.10.2026)
© Хокимият Ферганской областиГлавы регионов России и Узбекистана посетили футбольную академию "Нефтчи"
© Хокимият Ферганской области
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Тадбир Ўзбекистон ва Россия ҳукуматлараро комиссияси йиғилиши ҳамда Ҳудудлари Кенгашининг III йиғилиши доирасида бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Фарғона вилояти ҳокими Хайрулло Бозоров, Сурхондарё вилояти ҳокими Улуғбек Қосимов ҳамда Новосибирск вилояти губернатори Андрей Травников ва Альтай ўлкаси губернатори Виктор Томенко "Нефтчи" болалар футбол академиясига ташриф буюрди.
Меҳмонларга академияда ёш футболчиларни тайёрлаш тизими, ўқув-машғулот жараёнлари ва спортчилар учун яратилган шарт-шароитлар ҳақида маълумот берилди.
© Хокимият Ферганской областиГлавы регионов России и Узбекистана посетили футбольную академию "Нефтчи"
Главы регионов России и Узбекистана посетили футбольную академию "Нефтчи"
© Хокимият Ферганской области
Академияда айни пайтда 338 нафар ёш футболчи 23 та гуруҳга бўлинган ҳолда мунтазам машғулотларда иштирок этмоқда.
Ташриф давомида делегация аъзолари академиянинг замонавий спорт инфратузилмаси, турли форматдаги футбол майдонлари ҳамда машғулот базаси билан танишдилар. Шунингдек, футболчиларнинг жисмоний ва спорт кўрсаткичларини мунтазам таҳлил қилишда замонавий, жумладан, Европа технологияларидан фойдаланилаётгани қайд этилди.
Меҳмонлар академияда ёш футболчилар учун яратилган шарт-шароитлар, машғулотлар учун замонавий инфратузилма ва футболни ривожлантириш борасидаги ишлар билан танишиб, ижобий таассуротларини билдирдилар.
© Хокимият Ферганской областиГлавы регионов России и Узбекистана посетили футбольную академию "Нефтчи"
Главы регионов России и Узбекистана посетили футбольную академию "Нефтчи"
© Хокимият Ферганской области