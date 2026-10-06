https://sputniknews.uz/20261006/palov-indeksi-61002572.html
Палов индекси: энг арзон ош қаерда тайёрланяпти
Палов индекси: энг арзон ош қаерда тайёрланяпти
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Палов қийматини ҳисоблашда масаллиқларнинг ўртача нархлари инобатга олинган. 06.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-06T17:38+0500
2026-10-06T17:38+0500
2026-10-06T17:38+0500
инфографика
палов
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Миллий статистика қўмитаси 2026 йил сентябрь ойи учун Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш қанчага тушишини ҳисоблаб чиқди.Маълумотларга кўра, палов учун зарур маҳсулотларнинг энг юқори қиймати Тошкент шаҳрида қайд этилди — 132 625 сўм. Палов қийматини ҳисоблашда кунгабоқар ёғи, пиёз, мол гўшти, сабзи, лазер гуруч, нўхат, зира ва ош тузининг ўртача нархлари инобатга олинган.Қўмитанинг эслатишича, бу рақамлар ҳудудларда сотилаётган тайёр палов нархини эмас, балки уни тайёрлаш учун зарур маҳсулотларнинг ҳисобланган ўртача қийматини ифодалайди.
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инфографика, палов, инфографика
инфографика, палов, инфографика
Палов индекси: энг арзон ош қаерда тайёрланяпти
Палов қийматини ҳисоблашда масаллиқларнинг ўртача нархлари инобатга олинган.
Миллий статистика қўмитаси 2026 йил сентябрь ойи учун Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш қанчага тушишини ҳисоблаб чиқди.
Маълумотларга кўра, палов учун зарур маҳсулотларнинг энг юқори қиймати Тошкент шаҳрида қайд этилди — 132 625 сўм.
Энг паст кўрсаткич эса Қорақалпоғистон Республикасида — 111 955 сўмни ташкил этди.
Палов қийматини ҳисоблашда кунгабоқар ёғи, пиёз, мол гўшти, сабзи, лазер гуруч, нўхат, зира ва ош тузининг ўртача нархлари инобатга олинган.
Қўмитанинг эслатишича, бу рақамлар ҳудудларда сотилаётган тайёр палов нархини эмас, балки уни тайёрлаш учун зарур маҳсулотларнинг ҳисобланган ўртача қийматини ифодалайди.