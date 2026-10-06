https://sputniknews.uz/20261006/g7-davlatlari-rossiya-aktivlari-hisobidan-ukrainaga-qariyb-50-mlrd-kredit-berdi-60994276.html
G7 давлатлари Россия активлари ҳисобидан Украинага қарийб $50 млрд кредит берди
G7 давлатлари Россия активлари ҳисобидан Украинага қарийб $50 млрд кредит берди
Sputnik Ўзбекистон
Дастлабки миллиард АҚШдан 2024 йилда келган қолгани давлатлар ўтган йили Украинага 37,9 миллиард доллар ва бу йил 10,5 миллиард доллар ўтказдилар. 06.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-06T15:20+0500
2026-10-06T15:20+0500
2026-10-06T15:20+0500
россия
санкциялар рўйхати
санкциялар
g7
иқтисод
ғарб
европа иттифоқи
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/11/35002014_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2f91c754ce5a440bdc4e3b4fa64cdf0.jpg
ТОШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. G7 давлатлари музлатилган Россия активларидан тушган маблағлар ҳисобидан Киевга қарийб 50 миллиард доллар кредит беришди. Бу ҳақида Украина Молия вазирлигига асосланиб РИА Новости хабар қилмоқда. Россия банкининг Ғарб давлатларида сақланаётган активлари 2022 йилда махсус операция бошланганидан кейин музлатилган эди. Марказий банк маълумотларига кўра, ушбу активларнинг асосий қисми - 210 миллиард евродан ортиқ - Европанинг энг йирик депозитарийси бўлган Евроклеар банкида сақланади.Ўз активларидан ноқонуний фойдаланишига Москва ҳам жавоб чораларини кўрди: Россия ҳудудида нодўст давлатлардан келган хорижий инвесторларнинг активлари ва улардан тушган даромадлар махсус С типидаги ҳисобларда тўпланмоқда. Улар фақат махсус ҳукумат комиссиясининг қарори билан олиб чиқилиши мумкин.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/11/35002014_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2182d5021e5e8b1549f13a2890dc5a4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, санкциялар рўйхати, санкциялар, g7, иқтисод, ғарб, европа иттифоқи
россия, санкциялар рўйхати, санкциялар, g7, иқтисод, ғарб, европа иттифоқи
G7 давлатлари Россия активлари ҳисобидан Украинага қарийб $50 млрд кредит берди
Дастлабки миллиард АҚШдан 2024 йилда келган қолгани давлатлар ўтган йили Украинага 37,9 миллиард доллар ва бу йил 10,5 миллиард доллар ўтказдилар.
ТОШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
G7 давлатлари музлатилган Россия активларидан тушган маблағлар ҳисобидан Киевга қарийб 50 миллиард доллар кредит беришди. Бу ҳақида Украина Молия вазирлигига асосланиб РИА Новости хабар
қилмоқда.
Дастлабки миллиард доллар 2024 йил охирида Қўшма Штатлардан келган. Ўшандан бери улар Россия активларидан тушган маблағлар ҳисобидан маблағ ўтказмаганлар. Қолган G7 аъзолари ўтган йили Украинага 37,9 миллиард доллар ва бу йил 10,5 миллиард доллар ўтказдилар, дейилади хабарда.
Россия банкининг Ғарб давлатларида сақланаётган активлари 2022 йилда махсус операция бошланганидан кейин музлатилган эди. Марказий банк маълумотларига кўра, ушбу активларнинг асосий қисми - 210 миллиард евродан ортиқ - Европанинг энг йирик депозитарийси бўлган Евроклеар банкида сақланади.
Ўз активларидан ноқонуний фойдаланишига Москва ҳам жавоб чораларини кўрди: Россия ҳудудида нодўст давлатлардан келган хорижий инвесторларнинг активлари ва улардан тушган даромадлар махсус С типидаги ҳисобларда тўпланмоқда. Улар фақат махсус ҳукумат комиссиясининг қарори билан олиб чиқилиши мумкин.