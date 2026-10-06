Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261006/fargona-nqiz-60986437.html
Фарғона НҚИЗ юкламасини йил охиригача 65% гача етказиш режалаштирилмоқда
Фарғона НҚИЗ юкламасини йил охиригача 65% гача етказиш режалаштирилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Асосий қурилмалар таъмирланганидан кейин заводда дизель ишлаб чиқариш 30 фоизга, битум 60 фоизга, авиация керосини эса 5 бароварга кўпайди. 06.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-06T10:02+0500
2026-10-06T10:02+0500
иқтисод
фарғона нефтни қайта ишлаш заводи (фнқиз
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/14/24686949_0:78:1000:641_1920x0_80_0_0_ccbcf37579dfc7e99377814934f31462.png
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёевга Фарғона нефтни қайта ишлаш заводида (НҚИЗ) ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва уни молиявий соғломлаштириш бўйича амалга оширилаётган ишлар юзасидан ахборот берилди.Давлат раҳбар матбуот хизмати хабарига кўра, ҳозир заводда асосий технологик қурилмалар таъмирлангани натижасида дизель ёнилғиси ишлаб чиқаришни 30 фоизга, битум 60 фоизга, авиакеросин эса 5 бараварга оширишга эришилган.Келгусида заводни хомашё билан барқарор таъминлаш, мавжуд қувватлардан самарали фойдаланиш ҳамда қарздорликни камайтириш бўйича кенг қамровли тадбирлар амалга оширилади. Йил охирига қадар завод юкламаси 40 фоиздан 65 фоизга етказилади ва кейинчалик ошириб борилади.Президент йирик лойиҳаларни пухта ҳисоб-китоб ва аниқ молиялаштириш манбалари асосида олиб бориш, тармоқ корхоналари фаолиятида самарадорликка алоҳида эътибор бериш юзасидан масъулларга тегишли кўрсатмалар берди.
https://sputniknews.uz/20240821/fargona-neft-qayta-ishlash-zavod-vodorod-45312271.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/14/24686949_121:50:957:677_1920x0_80_0_0_df468a12bf520e148b66c0a32539c6ee.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, фарғона нефтни қайта ишлаш заводи (фнқиз, ўзбекистон, шавкат мирзиёев
иқтисод, фарғона нефтни қайта ишлаш заводи (фнқиз, ўзбекистон, шавкат мирзиёев

Фарғона НҚИЗ юкламасини йил охиригача 65% гача етказиш режалаштирилмоқда

10:02 06.10.2026
© Ферганский НПЗ Ферганский нефтеперерабатывающий завод
Ферганский нефтеперерабатывающий завод - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.10.2026
© Ферганский НПЗ
Oбуна бўлиш
Асосий қурилмалар таъмирланганидан кейин заводда дизель ишлаб чиқариш 30 фоизга, битум 60 фоизга, авиация керосини эса 5 бароварга кўпайди.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёевга Фарғона нефтни қайта ишлаш заводида (НҚИЗ) ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва уни молиявий соғломлаштириш бўйича амалга оширилаётган ишлар юзасидан ахборот берилди.
Давлат раҳбар матбуот хизмати хабарига кўра, ҳозир заводда асосий технологик қурилмалар таъмирлангани натижасида дизель ёнилғиси ишлаб чиқаришни 30 фоизга, битум 60 фоизга, авиакеросин эса 5 бараварга оширишга эришилган.
Келгусида заводни хомашё билан барқарор таъминлаш, мавжуд қувватлардан самарали фойдаланиш ҳамда қарздорликни камайтириш бўйича кенг қамровли тадбирлар амалга оширилади. Йил охирига қадар завод юкламаси 40 фоиздан 65 фоизга етказилади ва кейинчалик ошириб борилади.
Президент йирик лойиҳаларни пухта ҳисоб-китоб ва аниқ молиялаштириш манбалари асосида олиб бориш, тармоқ корхоналари фаолиятида самарадорликка алоҳида эътибор бериш юзасидан масъулларга тегишли кўрсатмалар берди.
Ферганский нефтеперерабатывающий завод. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.08.2024
Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи қанча водород ишлаб чиқаради?
21 Август 2024, 18:00
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0