https://sputniknews.uz/20261006/fargona-nqiz-60986437.html
Фарғона НҚИЗ юкламасини йил охиригача 65% гача етказиш режалаштирилмоқда
Фарғона НҚИЗ юкламасини йил охиригача 65% гача етказиш режалаштирилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Асосий қурилмалар таъмирланганидан кейин заводда дизель ишлаб чиқариш 30 фоизга, битум 60 фоизга, авиация керосини эса 5 бароварга кўпайди. 06.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-06T10:02+0500
2026-10-06T10:02+0500
2026-10-06T10:02+0500
иқтисод
фарғона нефтни қайта ишлаш заводи (фнқиз
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/14/24686949_0:78:1000:641_1920x0_80_0_0_ccbcf37579dfc7e99377814934f31462.png
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёевга Фарғона нефтни қайта ишлаш заводида (НҚИЗ) ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва уни молиявий соғломлаштириш бўйича амалга оширилаётган ишлар юзасидан ахборот берилди.Давлат раҳбар матбуот хизмати хабарига кўра, ҳозир заводда асосий технологик қурилмалар таъмирлангани натижасида дизель ёнилғиси ишлаб чиқаришни 30 фоизга, битум 60 фоизга, авиакеросин эса 5 бараварга оширишга эришилган.Келгусида заводни хомашё билан барқарор таъминлаш, мавжуд қувватлардан самарали фойдаланиш ҳамда қарздорликни камайтириш бўйича кенг қамровли тадбирлар амалга оширилади. Йил охирига қадар завод юкламаси 40 фоиздан 65 фоизга етказилади ва кейинчалик ошириб борилади.Президент йирик лойиҳаларни пухта ҳисоб-китоб ва аниқ молиялаштириш манбалари асосида олиб бориш, тармоқ корхоналари фаолиятида самарадорликка алоҳида эътибор бериш юзасидан масъулларга тегишли кўрсатмалар берди.
https://sputniknews.uz/20240821/fargona-neft-qayta-ishlash-zavod-vodorod-45312271.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/14/24686949_121:50:957:677_1920x0_80_0_0_df468a12bf520e148b66c0a32539c6ee.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, фарғона нефтни қайта ишлаш заводи (фнқиз, ўзбекистон, шавкат мирзиёев
иқтисод, фарғона нефтни қайта ишлаш заводи (фнқиз, ўзбекистон, шавкат мирзиёев
Фарғона НҚИЗ юкламасини йил охиригача 65% гача етказиш режалаштирилмоқда
Асосий қурилмалар таъмирланганидан кейин заводда дизель ишлаб чиқариш 30 фоизга, битум 60 фоизга, авиация керосини эса 5 бароварга кўпайди.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёевга Фарғона нефтни қайта ишлаш заводида (НҚИЗ) ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва уни молиявий соғломлаштириш бўйича амалга оширилаётган ишлар юзасидан ахборот берилди.
Давлат раҳбар матбуот хизмати хабарига кўра, ҳозир заводда асосий технологик қурилмалар таъмирлангани натижасида дизель ёнилғиси ишлаб чиқаришни 30 фоизга, битум 60 фоизга, авиакеросин эса 5 бараварга оширишга эришилган.
Келгусида заводни хомашё билан барқарор таъминлаш, мавжуд қувватлардан самарали фойдаланиш ҳамда қарздорликни камайтириш бўйича кенг қамровли тадбирлар амалга оширилади. Йил охирига қадар завод юкламаси 40 фоиздан 65 фоизга етказилади ва кейинчалик ошириб борилади.
Президент йирик лойиҳаларни пухта ҳисоб-китоб ва аниқ молиялаштириш манбалари асосида олиб бориш, тармоқ корхоналари фаолиятида самарадорликка алоҳида эътибор бериш юзасидан масъулларга тегишли кўрсатмалар берди.