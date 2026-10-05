https://sputniknews.uz/20261005/lavrov-nato-60970976.html
Лавров НАТО ҳарбий инфратузилмасининг Афғонистонда жойлаштирилишини номақбул деб атади
Лавров НАТО ҳарбий инфратузилмасининг Афғонистонда жойлаштирилишини номақбул деб атади
Sputnik Ўзбекистон
Россия ташқи ишлар вазири альянснинг бўлиши беқарорлик ва зиддиятларнинг кучайишига олиб келиши мумкинлигини таъкидлади. 05.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-05T16:57+0500
2026-10-05T16:57+0500
2026-10-05T16:57+0500
дунёда
дунё янгиликлари
афғонистон
нато
сергей лавров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/05/60971078_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_9ec12f1ab7fe80eb354a90256037f816.jpg
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Россия НАТО ҳарбий инфратузилмасини Афғонистон ва қўшни давлатларда жойлаштиришни номақбул деб ҳисоблайди. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари Сергей Лавров маълум қилди.Лавровнинг сўзларига кўра, тарихий тажриба шуни кўрсатадики, бундай мавжудлик беқарорлик ва зиддиятларнинг кучайишига олиб келади. Охирги ўн йилликларда бошқа натижалар кузатилмаган.Йиғилиш Афғонистон, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистоннинг махсус вакиллари/юқори мансабдор шахслари даражасида бўлиб ўтмоқда. Шунингдек, Беларусь ва Миср делегациялари ҳам меҳмон сифатида таклиф этилган.Томонлар минтақа мамлакатларининг Афғонистон билан сиёсий ва иқтисодий соҳалардаги ўзаро ҳамкорлиги масалаларига, шунингдек, терроризм ва гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашиш соҳасида минтақавий ҳамкорликни мустаҳкамлаш вазифасига устувор эътибор қаратади.Якунда Қўшма баёнот қабул қилиниши режалаштирилган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/05/60971078_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_bf0f5a4a0e8d7931f88984b507113e84.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, афғонистон, нато, сергей лавров
дунёда, дунё янгиликлари, афғонистон, нато, сергей лавров
Лавров НАТО ҳарбий инфратузилмасининг Афғонистонда жойлаштирилишини номақбул деб атади
Россия ташқи ишлар вазири альянснинг бўлиши беқарорлик ва зиддиятларнинг кучайишига олиб келиши мумкинлигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Россия НАТО ҳарбий инфратузилмасини Афғонистон ва қўшни давлатларда жойлаштиришни номақбул деб ҳисоблайди. Бу ҳақда Россия ТИВ раҳбари Сергей Лавров маълум қилди.
“НАТО ҳарбий инфратузилмасини Афғонистон ва унга қўшни давлатлар ҳудудида жойлаштириш мутлақо номақбул эканлигини яна бир бор таъкидламоқчиман. Ҳар қандай баҳона билан”, - деди у Афғонистон бўйича Москва форматидаги маслаҳатлашувлар йиғилишида.
Лавровнинг сўзларига кўра, тарихий тажриба шуни кўрсатадики, бундай мавжудлик беқарорлик ва зиддиятларнинг кучайишига олиб келади. Охирги ўн йилликларда бошқа натижалар кузатилмаган.
Йиғилиш Афғонистон, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистоннинг махсус вакиллари/юқори мансабдор шахслари даражасида бўлиб ўтмоқда. Шунингдек, Беларусь ва Миср делегациялари ҳам меҳмон сифатида таклиф этилган.
Томонлар минтақа мамлакатларининг Афғонистон билан сиёсий ва иқтисодий соҳалардаги ўзаро ҳамкорлиги масалаларига, шунингдек, терроризм ва гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашиш соҳасида минтақавий ҳамкорликни мустаҳкамлаш вазифасига устувор эътибор қаратади.
Якунда Қўшма баёнот қабул қилиниши режалаштирилган.