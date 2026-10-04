https://sputniknews.uz/20261004/uzbekistan-savdo-osish-60948387.html
Жаҳон банки "Транскаспий" ҳақида: Ўзбекистон савдоси қўшимча 93 млрд долларга ўсиши мумкин
Жаҳон банки "Транскаспий" ҳақида: Ўзбекистон савдоси қўшимча 93 млрд долларга ўсиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Жаҳон банкининг янги ҳисоботига кўра, 2040 йилга бориб Ўзбекистон ташқи савдоси қиймати 2023 йилга нисбатан 93 млрд долларга ўсиши мумкин. Шундан 15 млрд доллар экспорт, 78 млрд доллар импорт ҳиссасига тўғри келади.
2026-10-04T11:58+0500
2026-10-04T11:58+0500
2026-10-04T11:58+0500
темир йўл
жаҳон банки
савдо
экспорт
импорт
марказий осиё
кавказ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/13/26315437_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_0f4d3fff754c2b48b0031ad1e2ff019f.jpg
ТОШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Жаҳон банкининг янги прогнозларига кўра, 2040 йилга бориб Ўзбекистон ташқи савдоси қиймати 2023 йилга нисбатан 93 млрд долларга кўпайиши мумкин. Бу Жаҳон банкининг Транскаспий транспорт йўлагига бағишланган янги ҳисоботида келтирилган.Ҳисоб-китобларга кўра, 2023–2040 йилларда Ўзбекистон экспорти қиймати 15 млрд долларга, импорти эса 78 млрд долларга ошиши мумкин. Шу тариқа, ташқи савдо қийматидаги умумий ўсиш 93 млрд долларни ташкил этади.Жаҳон банки Транскаспий транспорт йўлагини Осиё ва Европани Марказий Осиё, Жанубий Кавказ ва Туркия орқали боғловчи муҳим йўналиш сифатида баҳолайди.Ҳисоботга кўра, коридор инфратузилмасини ривожлантириш ва унинг фаолиятини яхшилаш 2040 йилгача йўналиш бўйича савдо ҳажмини уч баробардан зиёд ошириши ва етказиб бериш вақтини икки баробар қисқартириши мумкин.Агар инфратузилмага инвестициялар савдо ва транспорт жараёнларини енгиллаштирувчи ислоҳотлар билан бирга амалга оширилса, юк оқими тўрт баробаргача кўпайиши, ташиш муддатлари эса учдан икки қисмга қисқариши мумкин.Жаҳон банки баҳосига кўра, лойиҳага алоқадор мамлакатларда инфратузилмадаги асосий тўсиқларни бартараф этиш учун 2040 йилгача камида 25 млрд доллар сармоя талаб этилади.Тадқиқот Ўзбекистон билан бирга Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Озарбайжон, Арманистон, Грузия ва Туркияни қамраб олган.
https://sputniknews.uz/20251127/transkaspiy-yolak-investorlar-forum-53775589.html
кавказ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/13/26315437_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_c8bea48b64b7c8e346ac23a0f1ab5b17.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
темир йўл, жаҳон банки, савдо, экспорт, импорт, марказий осиё, кавказ
темир йўл, жаҳон банки, савдо, экспорт, импорт, марказий осиё, кавказ
Жаҳон банки "Транскаспий" ҳақида: Ўзбекистон савдоси қўшимча 93 млрд долларга ўсиши мумкин
Транскаспий транспорт йўлаги ривожланиши фонида Жаҳон банки 2040 йилгача Ўзбекистон экспорти 15 млрд, импорти эса 78 млрд долларга кўпайишини кутмоқда.
ТОШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Жаҳон банкининг янги прогнозларига кўра, 2040 йилга бориб Ўзбекистон ташқи савдоси қиймати 2023 йилга нисбатан 93 млрд долларга кўпайиши мумкин. Бу Жаҳон банкининг Транскаспий транспорт йўлагига бағишланган янги ҳисоботида келтирилган
.
Ҳисоб-китобларга кўра, 2023–2040 йилларда Ўзбекистон экспорти қиймати 15 млрд долларга, импорти эса 78 млрд долларга ошиши мумкин. Шу тариқа, ташқи савдо қийматидаги умумий ўсиш 93 млрд долларни ташкил этади.
Бунда гап Ўзбекистоннинг 2040 йилдаги ташқи савдоси умумий ҳажми ҳақида эмас, балки 2023 йил кўрсаткичига нисбатан прогноз қилинаётган ўсиш ҳақида кетмоқда.
Жаҳон банки Транскаспий транспорт йўлагини Осиё ва Европани Марказий Осиё, Жанубий Кавказ ва Туркия орқали боғловчи муҳим йўналиш сифатида баҳолайди.
Ҳисоботга кўра, коридор инфратузилмасини ривожлантириш ва унинг фаолиятини яхшилаш 2040 йилгача йўналиш бўйича савдо ҳажмини уч баробардан зиёд ошириши ва етказиб бериш вақтини икки баробар қисқартириши мумкин.
Агар инфратузилмага инвестициялар савдо ва транспорт жараёнларини енгиллаштирувчи ислоҳотлар билан бирга амалга оширилса, юк оқими тўрт баробаргача кўпайиши, ташиш муддатлари эса учдан икки қисмга қисқариши мумкин.
Жаҳон банки баҳосига кўра, лойиҳага алоқадор мамлакатларда инфратузилмадаги асосий тўсиқларни бартараф этиш учун 2040 йилгача камида 25 млрд доллар сармоя талаб этилади.
Йўллар, логистика марказлари, терминаллар, ҳаракат таркиби ва рақамли тизимларни ривожлантириш учун яна қарийб 30 млрд долларлик инвестициялар зарур бўлади.
Тадқиқот Ўзбекистон билан бирга Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Озарбайжон, Арманистон, Грузия ва Туркияни қамраб олган.