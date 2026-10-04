https://sputniknews.uz/20261004/ai-xavf-maxsus-guruh-60957840.html
Сунъий интеллект хавфи: Оқ уй махсус гуруҳ тузди, Маск назорат йўқолишидан огоҳлантирган
Сунъий интеллект хавфи: Оқ уй махсус гуруҳ тузди, Маск назорат йўқолишидан огоҳлантирган
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Оқ уй сунъий интеллект хавфлари ва имкониятларини баҳолайди. Илон Маск келажакда инсонлар СИ устидан назоратни йўқотиши мумкинлигини айтган, Трамп эса уни "суперинтеллект" деб аташни буюрган.
2026-10-04T18:34+0500
2026-10-04T18:34+0500
2026-10-04T18:34+0500
сунъий интеллект
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илон маск
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оқ уй
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ТОШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Оқ уй сунъий интеллект хавфлари ва имкониятларини баҳолаш учун янги ишчи гуруҳ тузмоқда, деб хабар берди The Wall Street Journal. У 120 кун ичида ҳисобот тайёрлаб, федерал ҳокимиятнинг бу соҳадаги масъулиятини белгилаши керак."Суперинтеллект кучлари" деб номланган гуруҳга АҚШ миллий разведкаси директори Жей Клейтон раҳбарлик қилади. Унинг таркибига вице-президент Жей Ди Венс, Пентагон раҳбари Пит Хегсет ва молия вазири Скотт Бессент ҳам киритилган.Клейтоннинг сўзларига кўра, гуруҳ АҚШнинг илғор СИ технологияларида етакчилигини таъминлашга қаратилган. Шу билан бирга, у инновация ва рақобатга тўсқинлик қилиши мумкин бўлган ортиқча тартибга солишнинг олдини олиш механизмларини ҳам ишлаб чиқади.Бу ишлар кучли СИ тизимлари инсон назоратидан чиқиб кетиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлар кучайган бир пайтда бошланмоқда. OpenAI раҳбари Сем Альтман ҳам инсон назорат қила олмайдиган тизим яратилиши эҳтимоли ҳақида гапирган, Anthropic раҳбари Дарио Амодей эса кучли СИ моделлари билан боғлиқ хавфлардан огоҳлантирган.29 сентябрь куни Дональд Трамп АҚШ ижро ҳокимиятида "сунъий интеллект" ўрнига "суперинтеллект" атамасини қўллашни назарда тутувчи фармонни имзолади.
https://sputniknews.uz/20260927/ai-nazorat-openai-60777545.html
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сунъий интеллект, рақамли технологиялар, илон маск, дональд трамп, оқ уй, дунё янгиликлари
сунъий интеллект, рақамли технологиялар, илон маск, дональд трамп, оқ уй, дунё янгиликлари
Сунъий интеллект хавфи: Оқ уй махсус гуруҳ тузди, Маск назорат йўқолишидан огоҳлантирган
Оқ уй СИ хавфлари ва имкониятларини баҳолаш, ҳукумат масъулиятини белгилаш учун янги ишчи гуруҳга эса 120 кун муддат берди.
ТОШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Оқ уй сунъий интеллект хавфлари ва имкониятларини баҳолаш учун янги ишчи гуруҳ тузмоқда, деб хабар берди
The Wall Street Journal. У 120 кун ичида ҳисобот тайёрлаб, федерал ҳокимиятнинг бу соҳадаги масъулиятини белгилаши керак.
"Суперинтеллект кучлари" деб номланган гуруҳга АҚШ миллий разведкаси директори Жей Клейтон раҳбарлик қилади. Унинг таркибига вице-президент Жей Ди Венс, Пентагон раҳбари Пит Хегсет ва молия вазири Скотт Бессент ҳам киритилган.
Клейтоннинг сўзларига кўра, гуруҳ АҚШнинг илғор СИ технологияларида етакчилигини таъминлашга қаратилган. Шу билан бирга, у инновация ва рақобатга тўсқинлик қилиши мумкин бўлган ортиқча тартибга солишнинг олдини олиш механизмларини ҳам ишлаб чиқади.
Бу ишлар кучли СИ тизимлари инсон назоратидан чиқиб кетиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлар кучайган бир пайтда бошланмоқда.
Илон Маск The Economist нашрига берган интервьюсида тахминан беш йил ичида СИ жами инсон интеллектидан устун келиши мумкинлигини билдирган. Унинг фикрича, ўн йилдан кейин инсонлар бундай тизимлар устидан назоратни сақлаб қолиши эҳтимоли паст.
OpenAI раҳбари Сем Альтман ҳам инсон назорат қила олмайдиган тизим яратилиши эҳтимоли ҳақида гапирган, Anthropic раҳбари Дарио Амодей эса кучли СИ моделлари билан боғлиқ хавфлардан огоҳлантирган.
29 сентябрь куни Дональд Трамп АҚШ ижро ҳокимиятида "сунъий интеллект" ўрнига "суперинтеллект" атамасини қўллашни назарда тутувчи фармонни имзолади.