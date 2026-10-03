Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20261003/ukraina-qurolli-kuchlari-volchansk-qozonini-yorib-otishga-urindi-60929863.html
Украина Қуролли кучлари "Волчанск Қозон"ини ёриб ўтишга уринди
Украина Қуролли кучлари "Волчанск Қозон"ини ёриб ўтишга уринди
Sputnik Ўзбекистон
УҚК бир взвод аскар билан иккита зирҳли жанговар машинада қуршовни ташқи томондан ёриб ўтишга уринди. 03.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-03T10:50+0500
2026-10-03T10:59+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
қуролли кучлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59389543_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_78105c030111473883ede304b4900a99.jpg
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Украина Қуролли кучлари "Волчанск Қозон"ини ташқаридан ёриб ўтишга уринди. Бу ҳақида РИА Новости агентлигига Хавфсизлик расмийлари маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, битта Украина зирҳли машинаси Россия дронлари томонидан йўқ қилинган, иккинчиси эса минада портлаган.Омон қолган украиналик жангарилар ўрмонли ҳудудларга қочиб кетишган ва кейинчалик йўқ қилинган, деб қўшимча қилди у. Сентябрь ойи бошида Россиянинг "Шимол" кучлар гуруҳи жангчилари Харков вилоятида Волчанск атрофида Украинанинг тахминан 1700 аскарини қуршаб олишган эди. Қамал 460 квадрат километр майдонни эгаллайди ва 27 та аҳоли пунктини ўз ичига олади. Ушбу ҳудуднинг тозаланиши душманнинг Белгород вилояти чегара ҳудудларидан камида 20 километр нарига чекинишига олиб келади.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59389543_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4c26c685b7c9212af35ccf1cd89df5ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги, қуролли кучлар
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги, қуролли кучлар

Украина Қуролли кучлари "Волчанск Қозон"ини ёриб ўтишга уринди

10:50 03.10.2026 (янгиланди: 10:59 03.10.2026)
© Sputnik / Станислав КрасильниковВС России освободила четыре населенных пункта в Сумской и Харьковской областях а также ДНР
ВС России освободила четыре населенных пункта в Сумской и Харьковской областях а также ДНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
Oбуна бўлиш
УҚК бир взвод аскар билан иккита зирҳли жанговар машинада қуршовни ташқи томондан ёриб ўтишга уринди.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Украина Қуролли кучлари "Волчанск Қозон"ини ташқаридан ёриб ўтишга уринди. Бу ҳақида РИА Новости агентлигига Хавфсизлик расмийлари маълум қилди.
"Душман қуршовни ташқаридан ёриб ўтишга уринди. Бунинг учун улар иккита зирҳли жанговар машинада взвод катталигидаги жанговар гуруҳ билан ҳаракатланди", - деди агентлик манбаси.
Унинг сўзларига кўра, битта Украина зирҳли машинаси Россия дронлари томонидан йўқ қилинган, иккинчиси эса минада портлаган.
Омон қолган украиналик жангарилар ўрмонли ҳудудларга қочиб кетишган ва кейинчалик йўқ қилинган, деб қўшимча қилди у.
© Sputnik"Котел" для ВСУ в Харьковской области, 1 октября
Котел для ВСУ в Харьковской области, 1 октября - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.10.2026
"Котел" для ВСУ в Харьковской области, 1 октября
© Sputnik
Сентябрь ойи бошида Россиянинг "Шимол" кучлар гуруҳи жангчилари Харков вилоятида Волчанск атрофида Украинанинг тахминан 1700 аскарини қуршаб олишган эди. Қамал 460 квадрат километр майдонни эгаллайди ва 27 та аҳоли пунктини ўз ичига олади. Ушбу ҳудуднинг тозаланиши душманнинг Белгород вилояти чегара ҳудудларидан камида 20 километр нарига чекинишига олиб келади.
© Sputnik"Котёл" для ВСУ в Харьковской области
Котёл для ВСУ в Харьковской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.10.2026
"Котёл" для ВСУ в Харьковской области
© Sputnik
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0