https://sputniknews.uz/20261003/ukraina-qurolli-kuchlari-volchansk-qozonini-yorib-otishga-urindi-60929863.html
Украина Қуролли кучлари "Волчанск Қозон"ини ёриб ўтишга уринди
Украина Қуролли кучлари "Волчанск Қозон"ини ёриб ўтишга уринди
Sputnik Ўзбекистон
УҚК бир взвод аскар билан иккита зирҳли жанговар машинада қуршовни ташқи томондан ёриб ўтишга уринди. 03.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-03T10:50+0500
2026-10-03T10:50+0500
2026-10-03T10:59+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
қуролли кучлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59389543_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_78105c030111473883ede304b4900a99.jpg
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Украина Қуролли кучлари "Волчанск Қозон"ини ташқаридан ёриб ўтишга уринди. Бу ҳақида РИА Новости агентлигига Хавфсизлик расмийлари маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, битта Украина зирҳли машинаси Россия дронлари томонидан йўқ қилинган, иккинчиси эса минада портлаган.Омон қолган украиналик жангарилар ўрмонли ҳудудларга қочиб кетишган ва кейинчалик йўқ қилинган, деб қўшимча қилди у. Сентябрь ойи бошида Россиянинг "Шимол" кучлар гуруҳи жангчилари Харков вилоятида Волчанск атрофида Украинанинг тахминан 1700 аскарини қуршаб олишган эди. Қамал 460 квадрат километр майдонни эгаллайди ва 27 та аҳоли пунктини ўз ичига олади. Ушбу ҳудуднинг тозаланиши душманнинг Белгород вилояти чегара ҳудудларидан камида 20 километр нарига чекинишига олиб келади.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1e/59389543_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4c26c685b7c9212af35ccf1cd89df5ab.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги, қуролли кучлар
россия, украина, россия мудофаа вазирлиги, қуролли кучлар
Украина Қуролли кучлари "Волчанск Қозон"ини ёриб ўтишга уринди
10:50 03.10.2026 (янгиланди: 10:59 03.10.2026)
УҚК бир взвод аскар билан иккита зирҳли жанговар машинада қуршовни ташқи томондан ёриб ўтишга уринди.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Украина Қуролли кучлари "Волчанск Қозон"ини ташқаридан ёриб ўтишга уринди. Бу ҳақида РИА Новости агентлигига Хавфсизлик расмийлари маълум қилди.
"Душман қуршовни ташқаридан ёриб ўтишга уринди. Бунинг учун улар иккита зирҳли жанговар машинада взвод катталигидаги жанговар гуруҳ билан ҳаракатланди", - деди агентлик манбаси.
Унинг сўзларига кўра, битта Украина зирҳли машинаси Россия дронлари томонидан йўқ қилинган, иккинчиси эса минада портлаган.
Омон қолган украиналик жангарилар ўрмонли ҳудудларга қочиб кетишган ва кейинчалик йўқ қилинган, деб қўшимча қилди у.
Сентябрь ойи бошида Россиянинг "Шимол" кучлар гуруҳи жангчилари Харков вилоятида Волчанск атрофида Украинанинг тахминан 1700 аскарини қуршаб олишган эди. Қамал 460 квадрат километр майдонни эгаллайди ва 27 та аҳоли пунктини ўз ичига олади. Ушбу ҳудуднинг тозаланиши душманнинг Белгород вилояти чегара ҳудудларидан камида 20 километр нарига чекинишига олиб келади.