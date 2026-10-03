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https://sputniknews.uz/20261003/ukraina-darsliklari-kazaklarga-qanday-tuhmat-qildi-60937780.html
Украин дарсликларида казакларга қандай туҳмат қилинмоқда? – Ғалати ҳикоя №2
Украин дарсликларида казакларга қандай туҳмат қилинмоқда? – Ғалати ҳикоя №2
Sputnik Ўзбекистон
Тарихни ўзгартириб бўлмайди, аммо тарих китобини — исталганча. Украин тарихчиларининг казаклар ҳақидаги уйдирмалари. 03.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-03T18:33+0500
2026-10-03T18:35+0500
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Замонавий украин дарсликлари тарихини қайта ёзмоқда. Уларга кўра, казаклар алоҳида украин халқи, Москва абадий душман ва Переяслав Радаси украинлар 17-асрда қаршилик кўрсатган ҳалокатли хатодир. Нима учун Хмелницкий мустақил Украина учун курашчига, Мазепа эса миллий қаҳрамонга айлантирилмоқда ва "украинчиликнинг ўзаги" нимада?Кирилл Орловнинг Sputnik на русском каналидаги "Ғалати ҳикоя" ҳужжатли лойиҳасининг иккинчи эпизоди ушбу мавзу ҳақида ҳикоя қилади.
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видео, украина, тарих, видео
видео, украина, тарих, видео

Украин дарсликларида казакларга қандай туҳмат қилинмоқда? – Ғалати ҳикоя №2

18:33 03.10.2026 (янгиланди: 18:35 03.10.2026)
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Тарихни ўзгартириб бўлмайди, аммо тарих китобини — исталганча. Украин тарихчиларининг казаклар ҳақидаги уйдирмалари.
Замонавий украин дарсликлари тарихини қайта ёзмоқда. Уларга кўра, казаклар алоҳида украин халқи, Москва абадий душман ва Переяслав Радаси украинлар 17-асрда қаршилик кўрсатган ҳалокатли хатодир.

Нима учун Хмелницкий мустақил Украина учун курашчига, Мазепа эса миллий қаҳрамонга айлантирилмоқда ва "украинчиликнинг ўзаги" нимада?

Кирилл Орловнинг Sputnik на русском каналидаги "Ғалати ҳикоя" ҳужжатли лойиҳасининг иккинчи эпизоди ушбу мавзу ҳақида ҳикоя қилади.
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