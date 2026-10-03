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Ташқи савдо 7,6 фоиз ўсди
Ташқи савдо 7,6 фоиз ўсди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи савдоси ўсмоқда, асосан импорт ҳисобига. 03.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-03T17:34+0500
2026-10-03T17:34+0500
2026-10-03T17:35+0500
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Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 2026 йил январь-август ойларида 57,4 млрд. долларни ташкил этди. Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 4,0 миллиард АҚШ долларига ёки 7,6 фоизга кўп.Ўсишнинг катта қисми импорт ҳисобига содир бўлган +4,83 млрд доллар. Экспорт эса ўтган йилнинг мос даврига нисбатан бироз камайган -0,79 млрд доллар. Батафсил инфографикада танишинг.
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инфографика, иқтисод, миллий статистика қўмитаси , импорт, экспорт, инфографика
инфографика, иқтисод, миллий статистика қўмитаси , импорт, экспорт, инфографика
Ташқи савдо 7,6 фоиз ўсди
17:34 03.10.2026 (янгиланди: 17:35 03.10.2026)
Ўзбекистон ташқи савдоси ўсмоқда, асосан импорт ҳисобига.
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 2026 йил январь-август ойларида 57,4 млрд. долларни ташкил этди. Бу 2025 йилнинг шу даврига нисбатан 4,0 миллиард АҚШ долларига ёки 7,6 фоизга кўп.
Ўсишнинг катта қисми импорт ҳисобига содир бўлган +4,83 млрд доллар. Экспорт эса ўтган йилнинг мос даврига нисбатан бироз камайган -0,79 млрд доллар.
Батафсил инфографикада танишинг.