Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20261003/sobir-rahimov--ortaovul-oraligida-yangi-temiryol-otkazgichi-foydalanishga-topshirildi-60933519.html
“Собир Раҳимов – Ўртаовул” оралиғида янги темирйўл ўтказгичи очилди
“Собир Раҳимов – Ўртаовул” оралиғида янги темирйўл ўтказгичи очилди
Sputnik Ўзбекистон
Ушбу кесишма олдин бир кунда 9-10 соат ёпиқ бўлгани туфайли бу ерда тирбандликлар пайдо бўлган. 03.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-03T14:28+0500
2026-10-03T14:32+0500
тошкент
тошкент вилояти
темир йўл
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/03/60933713_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1530d1815e67c3c4ee5450b66f0a9a3b.jpg
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Бугун Тошкент шаҳри ва вилояти кесишмасида жойлашган “Собир Раҳимов – Ўртаовул” бекатлари оралиғида жойлашган йўл ўтказгич очилди. Очилиш маросимида Тошкент вилояти ҳокими З. Мирзаев, "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ бошқаруви раиси З. Нарзуллаев, траспорт прокуратураси прокурори И. Наримов, оммавий ахборот воситалари, маҳаллий аҳоли ва бошқалар иштирок этди.Темир йўл ва автомобил йўллари кесишмаси ўрнида барпо этилган янги йўл ўтказгични қуриш жараёнида кенг кўламли қурилиш-монтаж ишлари бажарилди. Хусусан, узунлиги 23,6 метр бўлган 1 дона икки йўллик янги темир йўл кўприги қуриб битказилиб, темир йўл излари ўз жойига қайтарилди, 1200 метр узунликдаги айланма темир йўл ва автомобиль йўли барпо этилди. Мазкур замонавий йўл ўтказгичнинг очилиши Зангиота тумани аҳолиси ва транзит ҳаракатланувчи йўловчилар учун улкан қулайликлар яратиб, ҳудуддаги тирбандликларни бартараф этиш, вақтни тежаш, автомобиль йўлларидаги кундалик юкламани сезиларли даражада камайтириш ҳамда хавфсиз ва қулай ҳаракатланишни таъминлашга хизмат қилади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/03/60933713_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2e692acdd245b56b59a71a888962017a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент, тошкент вилояти, темир йўл
тошкент, тошкент вилояти, темир йўл

“Собир Раҳимов – Ўртаовул” оралиғида янги темирйўл ўтказгичи очилди

14:28 03.10.2026 (янгиланди: 14:32 03.10.2026)
© АО "Узбекистон темир йуллари"“Собир Раҳимов – Ўртаовул” темирйўл ўтказгичи очилди
“Собир Раҳимов – Ўртаовул” темирйўл ўтказгичи очилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.10.2026
© АО "Узбекистон темир йуллари"
Oбуна бўлиш
Ушбу кесишма олдин бир кунда 9-10 соат ёпиқ бўлгани туфайли бу ерда тирбандликлар пайдо бўлган.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Бугун Тошкент шаҳри ва вилояти кесишмасида жойлашган “Собир Раҳимов – Ўртаовул” бекатлари оралиғида жойлашган йўл ўтказгич очилди.
Очилиш маросимида Тошкент вилояти ҳокими З. Мирзаев, "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ бошқаруви раиси З. Нарзуллаев, траспорт прокуратураси прокурори И. Наримов, оммавий ахборот воситалари, маҳаллий аҳоли ва бошқалар иштирок этди.
© АО "Узбекистон темир йуллари"“Собир Раҳимов – Ўртаовул” темирйўл ўтказгичи очилди
“Собир Раҳимов – Ўртаовул” темирйўл ўтказгичи очилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.10.2026
“Собир Раҳимов – Ўртаовул” темирйўл ўтказгичи очилди
© АО "Узбекистон темир йуллари"
Темир йўл ва автомобил йўллари кесишмаси ўрнида барпо этилган янги йўл ўтказгични қуриш жараёнида кенг кўламли қурилиш-монтаж ишлари бажарилди. Хусусан, узунлиги 23,6 метр бўлган 1 дона икки йўллик янги темир йўл кўприги қуриб битказилиб, темир йўл излари ўз жойига қайтарилди, 1200 метр узунликдаги айланма темир йўл ва автомобиль йўли барпо этилди.
© АО "Узбекистон темир йуллари"“Собир Раҳимов – Ўртаовул” темирйўл ўтказгичи очилди
“Собир Раҳимов – Ўртаовул” темирйўл ўтказгичи очилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.10.2026
“Собир Раҳимов – Ўртаовул” темирйўл ўтказгичи очилди
© АО "Узбекистон темир йуллари"
Мазкур замонавий йўл ўтказгичнинг очилиши Зангиота тумани аҳолиси ва транзит ҳаракатланувчи йўловчилар учун улкан қулайликлар яратиб, ҳудуддаги тирбандликларни бартараф этиш, вақтни тежаш, автомобиль йўлларидаги кундалик юкламани сезиларли даражада камайтириш ҳамда хавфсиз ва қулай ҳаракатланишни таъминлашга хизмат қилади.
© АО "Узбекистон темир йуллари"“Собир Раҳимов – Ўртаовул” темирйўл ўтказгичи очилди
“Собир Раҳимов – Ўртаовул” темирйўл ўтказгичи очилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.10.2026
“Собир Раҳимов – Ўртаовул” темирйўл ўтказгичи очилди
© АО "Узбекистон темир йуллари"
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0