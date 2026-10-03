https://sputniknews.uz/20261003/kievni-tark-etmagan-chet-el-diplomatlari-oz-hayotini-xavf-ostiga-qoymoqda---rossiya-tiv-60937980.html
Киевни тарк этмаган чет эл дипломатлари ўз ҳаётини хавф остига қўймоқда — Россия ТИВ
Киевни тарк этмаган чет эл дипломатлари ўз ҳаётини хавф остига қўймоқда — Россия ТИВ
Sputnik Ўзбекистон
Россия Қуролли кучлари Украинадаги ҳарбий нишонларга кенг кўламли жавоб зарбаларини беришда давом этади. 03.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-03T16:26+0500
2026-10-03T16:26+0500
2026-10-03T16:32+0500
россия
россия тив
украина
киев
огоҳлантириш
дипломатлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/53/67/536765_0:166:3054:1884_1920x0_80_0_0_2b13b5bcb233947a570b14c519790595.jpg
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Киевни тарк этмаган чет эл фуқаролари ва дипломатлари ўз ҳаётларини ўлим хавфи остига қўймоқдалар, деб маълум қилди Россия Ташқи ишлар вазирлиги.Россия Ташқи ишлар вазирлиги хорижий фуқаролар ва дипломатларга Киевни тарк этиш ҳақидаги огоҳлантиришни 2026 йил 25 майдаги баёнотида ва бошқа ноталарида мавжуд эди. Ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузин бу огоҳлантиришни 27 май куни дипломатик корпус брифингида ҳам айтган эди.Департамент бир қатор мамлакатлар, жумладан, Қўшма Штатлар, Буюк Британия, Европа Иттифоқи мамлакатлари, Норвегия ва Швейцария расмийлари ўз фуқароларига Украинага саёҳат қилмасликни бир неча бор маслаҳат берганини эслатди, энг сўнггиси шу йилнинг август ойида.Украинанинг Россия тинч аҳолиси ва фуқаролик инфратузилмаларига қарши ҳаракатларига жавобан Россия Қуролли кучлари Украинадаги ҳарбий нишонларга кенг кўламли жавоб зарбаларини беришда давом этади.
украина
киев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/53/67/536765_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_50d335aa184a1d74ef3360648bf9b58b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, россия тив, украина, киев, огоҳлантириш, дипломатлар
россия, россия тив, украина, киев, огоҳлантириш, дипломатлар
Киевни тарк этмаган чет эл дипломатлари ўз ҳаётини хавф остига қўймоқда — Россия ТИВ
16:26 03.10.2026 (янгиланди: 16:32 03.10.2026)
Россия Қуролли кучлари Украинадаги ҳарбий нишонларга кенг кўламли жавоб зарбаларини беришда давом этади.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Киевни тарк этмаган чет эл фуқаролари ва дипломатлари ўз ҳаётларини ўлим хавфи остига қўймоқдалар, деб маълум қилди Россия Ташқи ишлар вазирлиги.
Россия Ташқи ишлар вазирлиги хорижий фуқаролар ва дипломатларга Киевни тарк этиш ҳақидаги огоҳлантиришни 2026 йил 25 майдаги баёнотида ва бошқа ноталарида мавжуд эди. Ташқи ишлар вазири ўринбосари Михаил Галузин бу огоҳлантиришни 27 май куни дипломатик корпус брифингида ҳам айтган эди.
"Биз бу огоҳлантиришларга барча қулоқ солмаганини ва айримлар атайлаб ўз ҳаётларини ўлим хавфи остига қўяётганини таъкидлаймиз... Россия Ташқи ишлар вазирлиги яна бир бор хорижий фуқароларни, жумладан, дипломатик миссия ходимларини Украинада қолиш ва унинг ҳудудига саёҳат қилишдан огоҳлантиради", дейилади баёнотда.
Департамент бир қатор мамлакатлар, жумладан, Қўшма Штатлар, Буюк Британия, Европа Иттифоқи мамлакатлари, Норвегия ва Швейцария расмийлари ўз фуқароларига Украинага саёҳат қилмасликни бир неча бор маслаҳат берганини эслатди, энг сўнггиси шу йилнинг август ойида.
Украинанинг Россия тинч аҳолиси ва фуқаролик инфратузилмаларига қарши ҳаракатларига жавобан Россия Қуролли кучлари Украинадаги ҳарбий нишонларга кенг кўламли жавоб зарбаларини беришда давом этади.