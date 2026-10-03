https://sputniknews.uz/20261003/kievda-ukrainaliklar-tinchlik-talab-qilib-miting-otkazdi-60940801.html
Киевда украиналиклар тинчлик талаб қилиб митинг ўтказди
Киевда украиналиклар тинчлик талаб қилиб митинг ўтказди
Sputnik Ўзбекистон
Намойишчилар платкатларидан бирида "Урушни тўхтатинг. Фақат тинчлик" деб ёзилган талаб бор. 03.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-03T20:30+0500
2026-10-03T20:30+0500
2026-10-03T20:30+0500
украина
киев
норозилик намойиши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/03/60941222_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_4125fffbc6b2a5b6cf204053490cdb5c.jpg
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Бугун Киев Майданида намойишчилар тўпланишди. Улар тинчликка чақиришмоқда ва Украина расмийларига қарши чиқишмоқда. RT хабарига асосан.Митинг ташкилотчиси Одессалик собиқ офицер ва УҚК 41-бригадаси ҳарбий хизматчиси Александр Тодоров. Унинг вакили хабар беришича, бугун тахминан 4000 киши Киевга келиб, шаҳарнинг турли жойларида тўпланишган.Александр Тодоров ўтган ойнинг бошида ҳукумат, коррупция ва мамлакатдаги қонунсизликка қарши намойиш ўтказишга чақирувчи видео эълон қилган эди. Шундан сўнг, уни руҳий касалликлар шифохонасига ётқизишга ва кейин фронтга жўнатишга ҳаракат қилишган.Икки ҳафта ўтгач, ҳарбий хизматчи яна украиналиклардан 3 октябрь куни Москва вақти билан соат 11:00 да Владимир Зеленскийга қарши митингда қатнашишни сўради. У Киев режими раҳбарини ўз халқини йўқ қилишда айблади. Украина Хавфсизлик хизмати уни ўша куниёқ ҳибсга олди.
украина
киев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/03/60941222_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_a8540e46ffd744fe28d2819be1dc7e1b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, киев, норозилик намойиши
украина, киев, норозилик намойиши
Киевда украиналиклар тинчлик талаб қилиб митинг ўтказди
Намойишчилар платкатларидан бирида "Урушни тўхтатинг. Фақат тинчлик" деб ёзилган талаб бор.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Бугун Киев Майданида намойишчилар тўпланишди. Улар тинчликка чақиришмоқда ва Украина расмийларига қарши чиқишмоқда. RT хабарига
асосан.
Намойишчилар фотосуратлардан бирида "Урушни тўхтатинг. Фақат тинчлик" деган ёзувли плакат бор.
Митинг ташкилотчиси Одессалик собиқ офицер ва УҚК 41-бригадаси ҳарбий хизматчиси Александр Тодоров. Унинг вакили хабар беришича, бугун тахминан 4000 киши Киевга келиб, шаҳарнинг турли жойларида тўпланишган.
Александр Тодоров ўтган ойнинг бошида ҳукумат, коррупция ва мамлакатдаги қонунсизликка қарши намойиш ўтказишга чақирувчи видео эълон қилган эди. Шундан сўнг, уни руҳий касалликлар шифохонасига ётқизишга ва кейин фронтга жўнатишга ҳаракат қилишган.
Икки ҳафта ўтгач, ҳарбий хизматчи яна украиналиклардан 3 октябрь куни Москва вақти билан соат 11:00 да Владимир Зеленскийга қарши митингда қатнашишни сўради. У Киев режими раҳбарини ўз халқини йўқ қилишда айблади. Украина Хавфсизлик хизмати уни ўша куниёқ ҳибсга олди.