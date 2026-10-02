https://sputniknews.uz/20261002/ozbekiston-sanoat-60915659.html
Ўзбекистон саноатида қайси тармоқ энг кўп маҳсулот ишлаб чиқармоқда
Ўзбекистон саноатида қайси тармоқ энг кўп маҳсулот ишлаб чиқармоқда
Sputnik Ўзбекистон
Жорий йилнинг январь-августида республика саноат ишлаб чиқариши таркибида энг катта улуш қайта ишлаш саноати ҳиссасига тўғри келди - 87 фоиз. 02.10.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-10-02T18:32+0500
2026-10-02T18:32+0500
2026-10-02T18:32+0500
инфографика
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/02/60914692_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1ec80a62f0394b04eec80ffacaebe66f.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-авгуси ойларида Ўзбекистонда 926,5 трлн сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 8 фоизга ошган.Саноат маҳсулотларининг асосий қисми қайта ишлаш саноат ҳиссасига тўғри келди — 805,7 трлн сўм (87 фоиз).Бошқа йўналишлардаги кўрсаткичлар қуйидагича:Батафсил — Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/0a/02/60914692_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_232c1f029e8e982464f1ad021c08c4cb.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, инфографика
инфографика, миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, инфографика
Ўзбекистон саноатида қайси тармоқ энг кўп маҳсулот ишлаб чиқармоқда
Жорий йилнинг январь-августида республика саноат ишлаб чиқариши таркибида энг катта улуш қайта ишлаш саноати ҳиссасига тўғри келди - 87 фоиз.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил январь-авгуси ойларида Ўзбекистонда 926,5 трлн сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқарилди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 8 фоизга ошган.
Саноат маҳсулотларининг асосий қисми қайта ишлаш саноат ҳиссасига тўғри келди — 805,7 трлн сўм (87 фоиз).
Бошқа йўналишлардаги кўрсаткичлар қуйидагича:
тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш — 57,8 трлн сўм;
электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш — 58,2 трлн сўм;
сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш — 4,8 трлн сўм.
Батафсил — Sputnik
инфографикасида.