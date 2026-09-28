Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260928/tashkent-korgazma-namoyish-60783660.html
Тошкент Фотосуратлар уйида “Ҳарфлар ортидаги олам” кўргазмаси намойиш этилмоқда
Тошкент Фотосуратлар уйида “Ҳарфлар ортидаги олам” кўргазмаси намойиш этилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент Фотосуратлар уйида Устоз ва мураббийлар кунига бағишланган “Ҳарфлар ортидаги олам” кўргазмаси очилди. Унда хаттотлик, тазҳиб ва эбру санъати намуналари намойиш этилмоқда.
2026-09-28T19:31+0500
2026-09-28T19:31+0500
кўргазма
фото
тошкент
санъат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1c/60784379_0:255:3000:1943_1920x0_80_0_0_ad8a187fdc1551d3b5d49da50ccbd54d.jpg
Тошкент Фотосуратлар уйида “Ҳарфлар ортидаги олам” номли кўргазма очилди. Тадбир 1 октябрь — Устоз ва мураббийлар кунига бағишланган.Кўргазмада хаттотлик, тазҳиб ва эбру санъати йўналишларида яратилган ижод намуналари намойиш этилмоқда. Асарларда ҳарф, нақш, ранг ва композиция уйғунлиги орқали миллий маданият ва маънавий мероснинг ўзига хос жиҳатлари акс этган.Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, кўргазма санъат асарларининг нафақат ташқи гўзаллигини намоён этиш, балки уларда яширинган маъно, руҳият ва тарихни томошабинга ҳис қилдиришга ҳам қаратилган.Кўргазманинг асосий мавзуларидан бири — устоз-шогирд анъанаси ва авлодлар ўртасидаги ижодий ворислик. Экспозиция орқали анъанавий санъат турларининг бугунги кунда ҳам ривожланаётгани ва ёш ижодкорлар томонидан давом эттирилаётгани намоён этилган.Кўргазма куратори — анъанавий санъат устози Саъдия Фахриддинова. Унда Азиза Самадова, Фарзона Мирҳалилова, Маҳлиё Болтаева, Малика Раҳимова, Муслима Азимова, Муслимахон Полатова, Нафиса Норметова, Саодат Аблезова, Сумайя Адилова, Шаҳноза Маҳмудова, Шаҳзода Рахматуллаева, Зарафат Раҳимова, Зиёда Фарҳадова ва Солиҳа Эргашева иштирок этган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1c/60784379_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a85047cdb5759479544de47714e662c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кўргазма, фото, тошкент, фото, санъат
кўргазма, фото, тошкент, фото, санъат

Тошкент Фотосуратлар уйида “Ҳарфлар ортидаги олам” кўргазмаси намойиш этилмоқда

19:31 28.09.2026
Oбуна бўлиш
Устоз ва мураббийлар кунига бағишланган кўргазмада хаттотлик, тазҳиб ва эбру санъати намуналари, шунингдек, устоз-шогирд анъанаси акс этган.
Тошкент Фотосуратлар уйида “Ҳарфлар ортидаги олам” номли кўргазма очилди. Тадбир 1 октябрь — Устоз ва мураббийлар кунига бағишланган.
Кўргазмада хаттотлик, тазҳиб ва эбру санъати йўналишларида яратилган ижод намуналари намойиш этилмоқда. Асарларда ҳарф, нақш, ранг ва композиция уйғунлиги орқали миллий маданият ва маънавий мероснинг ўзига хос жиҳатлари акс этган.
Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, кўргазма санъат асарларининг нафақат ташқи гўзаллигини намоён этиш, балки уларда яширинган маъно, руҳият ва тарихни томошабинга ҳис қилдиришга ҳам қаратилган.
“Санъат нафақат ташқи гўзалликни намоён этади, балки унинг ортида яширинган маъно, руҳият ва тарихни ҳис қилиш имконини ҳам беради”.
Кўргазманинг асосий мавзуларидан бири — устоз-шогирд анъанаси ва авлодлар ўртасидаги ижодий ворислик. Экспозиция орқали анъанавий санъат турларининг бугунги кунда ҳам ривожланаётгани ва ёш ижодкорлар томонидан давом эттирилаётгани намоён этилган.
Кўргазма куратори — анъанавий санъат устози Саъдия Фахриддинова. Унда Азиза Самадова, Фарзона Мирҳалилова, Маҳлиё Болтаева, Малика Раҳимова, Муслима Азимова, Муслимахон Полатова, Нафиса Норметова, Саодат Аблезова, Сумайя Адилова, Шаҳноза Маҳмудова, Шаҳзода Рахматуллаева, Зарафат Раҳимова, Зиёда Фарҳадова ва Солиҳа Эргашева иштирок этган.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

Тошкент Фотосуратлар уйида &quot;Ҳарфлар ортидаги олам&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
1/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

Тошкент Фотосуратлар уйида &quot;Ҳарфлар ортидаги олам&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
2/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

Тошкент Фотосуратлар уйида &quot;Ҳарфлар ортидаги олам&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
3/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

Тошкент Фотосуратлар уйида &quot;Ҳарфлар ортидаги олам&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
4/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

Тошкент Фотосуратлар уйида &quot;Ҳарфлар ортидаги олам&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
5/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

Тошкент Фотосуратлар уйида &quot;Ҳарфлар ортидаги олам&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
6/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

Тошкент Фотосуратлар уйида &quot;Ҳарфлар ортидаги олам&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
7/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

Тошкент Фотосуратлар уйида &quot;Ҳарфлар ортидаги олам&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
8/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

Тошкент Фотосуратлар уйида &quot;Ҳарфлар ортидаги олам&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
9/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

Тошкент Фотосуратлар уйида &quot;Ҳарфлар ортидаги олам&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
10/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

Тошкент Фотосуратлар уйида &quot;Ҳарфлар ортидаги олам&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
11/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

Тошкент Фотосуратлар уйида &quot;Ҳарфлар ортидаги олам&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
12/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

Тошкент Фотосуратлар уйида &quot;Ҳарфлар ортидаги олам&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
13/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

Тошкент Фотосуратлар уйида &quot;Ҳарфлар ортидаги олам&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
14/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

Тошкент Фотосуратлар уйида &quot;Ҳарфлар ортидаги олам&quot; номли кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
15/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент Фотосуратлар уйида "Ҳарфлар ортидаги олам" номли кўргазма

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0