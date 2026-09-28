Тошкент Фотосуратлар уйида “Ҳарфлар ортидаги олам” кўргазмаси намойиш этилмоқда

Тошкент Фотосуратлар уйида “Ҳарфлар ортидаги олам” номли кўргазма очилди. Тадбир 1 октябрь — Устоз ва мураббийлар кунига бағишланган.Кўргазмада хаттотлик, тазҳиб ва эбру санъати йўналишларида яратилган ижод намуналари намойиш этилмоқда. Асарларда ҳарф, нақш, ранг ва композиция уйғунлиги орқали миллий маданият ва маънавий мероснинг ўзига хос жиҳатлари акс этган.Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, кўргазма санъат асарларининг нафақат ташқи гўзаллигини намоён этиш, балки уларда яширинган маъно, руҳият ва тарихни томошабинга ҳис қилдиришга ҳам қаратилган.Кўргазманинг асосий мавзуларидан бири — устоз-шогирд анъанаси ва авлодлар ўртасидаги ижодий ворислик. Экспозиция орқали анъанавий санъат турларининг бугунги кунда ҳам ривожланаётгани ва ёш ижодкорлар томонидан давом эттирилаётгани намоён этилган.Кўргазма куратори — анъанавий санъат устози Саъдия Фахриддинова. Унда Азиза Самадова, Фарзона Мирҳалилова, Маҳлиё Болтаева, Малика Раҳимова, Муслима Азимова, Муслимахон Полатова, Нафиса Норметова, Саодат Аблезова, Сумайя Адилова, Шаҳноза Маҳмудова, Шаҳзода Рахматуллаева, Зарафат Раҳимова, Зиёда Фарҳадова ва Солиҳа Эргашева иштирок этган.
Устоз ва мураббийлар кунига бағишланган кўргазмада хаттотлик, тазҳиб ва эбру санъати намуналари, шунингдек, устоз-шогирд анъанаси акс этган.
Тошкент Фотосуратлар уйида “Ҳарфлар ортидаги олам” номли кўргазма очилди. Тадбир 1 октябрь — Устоз ва мураббийлар кунига бағишланган.
Кўргазмада хаттотлик, тазҳиб ва эбру санъати йўналишларида яратилган ижод намуналари намойиш этилмоқда. Асарларда ҳарф, нақш, ранг ва композиция уйғунлиги орқали миллий маданият ва маънавий мероснинг ўзига хос жиҳатлари акс этган.
Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, кўргазма санъат асарларининг нафақат ташқи гўзаллигини намоён этиш, балки уларда яширинган маъно, руҳият ва тарихни томошабинга ҳис қилдиришга ҳам қаратилган.
“Санъат нафақат ташқи гўзалликни намоён этади, балки унинг ортида яширинган маъно, руҳият ва тарихни ҳис қилиш имконини ҳам беради”.
Кўргазманинг асосий мавзуларидан бири — устоз-шогирд анъанаси ва авлодлар ўртасидаги ижодий ворислик. Экспозиция орқали анъанавий санъат турларининг бугунги кунда ҳам ривожланаётгани ва ёш ижодкорлар томонидан давом эттирилаётгани намоён этилган.