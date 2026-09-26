https://sputniknews.uz/20260926/qoshimcha-ovqatni-bola-ratsioniga-qachon-va-qanday-kiritish-kerak-60758136.html
Қўшимча овқатни болага қачон ва қандай бериш керак — мутахассис жавоби
Қўшимча овқатни болага қачон ва қандай бериш керак — мутахассис жавоби
Sputnik Ўзбекистон
Нима учун овқатланиш вақтида болани ўйинчоқлар билан чалғитмаслик керак? Аллерген маҳсулотлар билан қандай танишиш керак? 26.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-26T15:26+0500
2026-09-26T15:26+0500
2026-09-26T15:30+0500
бола
овқатланиш
оила
шифокор
шифокорлар тавсияси
доктор маслаҳати
фойдали маҳсулотлар
болалар
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1a/60758514_45:0:1849:1015_1920x0_80_0_0_989734f8acd4b48b4bbe857f15324056.jpg
Бола рационига қўшимча овқатни қачон ва қандай киритиш зарурлиги ҳақидаги саволларга Она сути ва қўшимча озуқлантириш бўйича мутахассис Ирина Чистова жавоб берди.Чистовага кўра, қўшимча овқат беришни бошлашнинг ўз аломатлари бор. Бунда, биринчи навбатда, бола яхши ўтира олиши керак, яъни ўз қаддини тик тутиб тура олиши керак. Шунингдек боланинг ўзи ҳам турли овқатларга қизиқиш билдира бошлайди, масалан, онасининг қошиғидаги нарсани олмоқчи бўлади. Қўшимча овқат беришни бошлаганда, тузланган, қовурилган таомлар, яхши термик ишлов берилмаган ҳайвон маҳсулотлари бермаслик керак. Фақат тузсиз қайнатилган сабзавот ва ёрмаларни маҳсулотларни оз миқдорда беришдан бошлаш керак, дейди мутахассис. Шунингдек, Чистова болани овқат ейишга мажбурлаш мумкин эмаслиги ва тухум, балиқ, ёнғоқ каби потенциал аллерген маҳсулотларни қайси ёшда бериш мумкинлиги ҳақида гапирди.Мутахассис, шунингдек, бир ёшгача бўлган болаларга бериш тавсия этилмайдиган маҳсулотлар, жумладан, асал ва уй консервалари ҳақида ҳам батафсил тўхталиб ўтди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/1a/60758514_270:0:1623:1015_1920x0_80_0_0_5ea9478843b25683a56586b92f87f9e0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бола, овқатланиш, оила, шифокор, шифокорлар тавсияси, доктор маслаҳати, фойдали маҳсулотлар, болалар, видео, видео
бола, овқатланиш, оила, шифокор, шифокорлар тавсияси, доктор маслаҳати, фойдали маҳсулотлар, болалар, видео, видео
Қўшимча овқатни болага қачон ва қандай бериш керак — мутахассис жавоби
15:26 26.09.2026 (янгиланди: 15:30 26.09.2026)
Нима учун овқатланиш вақтида болани ўйинчоқлар билан чалғитмаслик керак? Аллерген маҳсулотлар билан қандай танишиш керак?
Бола рационига қўшимча овқатни қачон ва қандай киритиш зарурлиги ҳақидаги саволларга Она сути ва қўшимча озуқлантириш бўйича мутахассис Ирина Чистова жавоб берди.
Қўшимча овқат бериш — бола ҳаётидаги муҳим босқич. Аммо айнан шу даврда ота-оналар кўпинча хатоларга йўл қўяди ва бу кейинчалик боланинг овқатланиш одатларига таъсир қилиши мумкин, дейди мутахассис.
Чистовага кўра, қўшимча овқат беришни бошлашнинг ўз аломатлари бор. Бунда, биринчи навбатда, бола яхши ўтира олиши керак, яъни ўз қаддини тик тутиб тура олиши керак. Шунингдек боланинг ўзи ҳам турли овқатларга қизиқиш билдира бошлайди, масалан, онасининг қошиғидаги нарсани олмоқчи бўлади.
Қўшимча овқат беришни бошлаганда, тузланган, қовурилган таомлар, яхши термик ишлов берилмаган ҳайвон маҳсулотлари бермаслик керак. Фақат тузсиз қайнатилган сабзавот ва ёрмаларни маҳсулотларни оз миқдорда беришдан бошлаш керак, дейди мутахассис.
Шунингдек, Чистова болани овқат ейишга мажбурлаш мумкин эмаслиги ва тухум, балиқ, ёнғоқ каби потенциал аллерген маҳсулотларни қайси ёшда бериш мумкинлиги ҳақида гапирди.
Мутахассис, шунингдек, бир ёшгача бўлган болаларга бериш тавсия этилмайдиган маҳсулотлар, жумладан, асал ва уй консервалари ҳақида ҳам батафсил тўхталиб ўтди.