Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260925/ozbekiston-oqish-60734496.html
Ўзбекистонга ўқишга келаётган хорижликлар сони кескин ошди – топ-5 мамлакат
Ўзбекистонга ўқишга келаётган хорижликлар сони кескин ошди – топ-5 мамлакат
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонга ўқиш учун энг кўп қўшни Туркманистон фуқаролари келган - қарийб 12 минг киши. 25.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-25T19:17+0500
2026-09-25T19:17+0500
инфографика
ўзбекистон
таълим
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/19/60728845_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b830583b0a704fda74a8ab4d66d4f66.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-август ойларида 29 548 нафар хорижлик ўқиш мақсадида Ўзбекистонга келган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 15,3 минг нафарга ёки 2,1 бараварга ошган.Туркманистонликлар учун Ўзбекистон ўқиш учун энг жозибали мамлакат – қарийб 12 минг киши келган. 6 163 киши билан Ҳиндистон иккинчи ўринда. 2 271 нафар тожикистонлик ҳам Ўзбекистон таълимини танлаган.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/19/60728845_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7f5b06e60ed08a615ebf5ff7247d32d4.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, ўзбекистон, таълим, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, ўзбекистон, таълим, миллий статистика қўмитаси , инфографика

Ўзбекистонга ўқишга келаётган хорижликлар сони кескин ошди – топ-5 мамлакат

19:17 25.09.2026
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонга ўқиш учун энг кўп қўшни Туркманистон фуқаролари келган - қарийб 12 минг киши.
Ўзбекистонга ўқиш мақсадида келган хорижликлар сони - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонга ўқиш мақсадида келган хорижликлар сони - Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-август ойларида 29 548 нафар хорижлик ўқиш мақсадида Ўзбекистонга келган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 15,3 минг нафарга ёки 2,1 бараварга ошган.
Туркманистонликлар учун Ўзбекистон ўқиш учун энг жозибали мамлакат – қарийб 12 минг киши келган. 6 163 киши билан Ҳиндистон иккинчи ўринда. 2 271 нафар тожикистонлик ҳам Ўзбекистон таълимини танлаган.

Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0