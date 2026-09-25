https://sputniknews.uz/20260925/ozbekiston-oqish-60734496.html
Ўзбекистонга ўқишга келаётган хорижликлар сони кескин ошди – топ-5 мамлакат
Ўзбекистонга ўқишга келаётган хорижликлар сони кескин ошди – топ-5 мамлакат
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонга ўқиш учун энг кўп қўшни Туркманистон фуқаролари келган - қарийб 12 минг киши. 25.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-25T19:17+0500
2026-09-25T19:17+0500
2026-09-25T19:17+0500
инфографика
ўзбекистон
таълим
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/19/60728845_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b830583b0a704fda74a8ab4d66d4f66.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-август ойларида 29 548 нафар хорижлик ўқиш мақсадида Ўзбекистонга келган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 15,3 минг нафарга ёки 2,1 бараварга ошган.Туркманистонликлар учун Ўзбекистон ўқиш учун энг жозибали мамлакат – қарийб 12 минг киши келган. 6 163 киши билан Ҳиндистон иккинчи ўринда. 2 271 нафар тожикистонлик ҳам Ўзбекистон таълимини танлаган.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/19/60728845_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7f5b06e60ed08a615ebf5ff7247d32d4.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, ўзбекистон, таълим, миллий статистика қўмитаси , инфографика
инфографика, ўзбекистон, таълим, миллий статистика қўмитаси , инфографика
Ўзбекистонга ўқишга келаётган хорижликлар сони кескин ошди – топ-5 мамлакат
Ўзбекистонга ўқиш учун энг кўп қўшни Туркманистон фуқаролари келган - қарийб 12 минг киши.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-август ойларида 29 548 нафар хорижлик ўқиш мақсадида Ўзбекистонга келган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 15,3 минг нафарга ёки 2,1 бараварга ошган.
Туркманистонликлар учун Ўзбекистон ўқиш учун энг жозибали мамлакат – қарийб 12 минг киши келган. 6 163 киши билан Ҳиндистон иккинчи ўринда. 2 271 нафар тожикистонлик ҳам Ўзбекистон таълимини танлаган.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.