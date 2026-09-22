Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260922/aleksandr-perovn-60630339.html
Александр Перовнинг ижодий мероси Тошкентда намойиш этилди — фото
Александр Перовнинг ижодий мероси Тошкентда намойиш этилди — фото
Sputnik Ўзбекистон
Экспозиция Ўзбекистон тасвирий санъати ривожига муносиб ҳисса қўшган рассомнинг ижодий мероси билан таништиради.
2026-09-22T19:32+0500
2026-09-22T19:32+0500
кўргазма
фото
тошкент
санъат
расм
рассом
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/16/60631612_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_79a74c98892b4ab3e6cf7d736e4913ad.png
Ўзбекистон Бадиий академиясининг Марказий кўргазмалар залида таниқли рассом Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси очилди. Кўргазма "Бизнинг мерос" туркуми доирасида ташкил этилган бўлиб, унда рассомнинг серқирра ижодий мероси намойиш этилди.Александр Перов 1935 йилда Чимкент шаҳрида туғилган. 1950–1955 йилларда Республика рассомлик билим юртида С. Ф. Ракова ва Н. Қўзибоевлардан таҳсил олган. 1965 йилда Тошкент театр ва рассомлик институтининг дастгоҳли рангтасвир бўлимини Р. Аҳмедов ва А. Кривонос раҳбарлигида тамомлаган. У Тошкентда яшаб, ижод қилган ҳамда педагогик фаолият билан шуғулланган.Рассом жанрли композиция, манзара ва натюрморт йўналишларида самарали ижод қилган. У борлиқни яхлит идрок этиш билан бир қаторда, ҳар бир буюм ва икир-чикирга синчковлик билан эътибор қаратган. Перов ўз асарларида нақшинкорлик ва безакдорликни рангтасвирнинг юксак маҳорати билан ўзига хос тарзда уйғунлаштирган.Александр Перовнинг асарлари Ўзбекистон ва Россия музейлари тўпламларидан, шунингдек, хориждаги хусусий коллекциялардан ўрин олган.Марказий кўргазмалар залидаги мазкур экспозиция "Бизнинг мерос" лойиҳасининг навбатдаги тадбири сифатида рассомнинг ижодини кенг жамоатчиликка яна бир бор танитиш ва унинг бадиий меросини асраб-авайлашга хизмат қилади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/16/60631612_0:0:1365:1024_1920x0_80_0_0_a346cc3c01261338bcfd7007ec73c49c.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кўргазма, фото, тошкент, санъат, расм, рассом, фото
кўргазма, фото, тошкент, санъат, расм, рассом, фото

Александр Перовнинг ижодий мероси Тошкентда намойиш этилди — фото

19:32 22.09.2026
Oбуна бўлиш
Экспозиция Ўзбекистон тасвирий санъати ривожига муносиб ҳисса қўшган рассомнинг ижодий мероси билан таништиради.
Ўзбекистон Бадиий академиясининг Марказий кўргазмалар залида таниқли рассом Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси очилди. Кўргазма "Бизнинг мерос" туркуми доирасида ташкил этилган бўлиб, унда рассомнинг серқирра ижодий мероси намойиш этилди.
Александр Перов 1935 йилда Чимкент шаҳрида туғилган. 1950–1955 йилларда Республика рассомлик билим юртида С. Ф. Ракова ва Н. Қўзибоевлардан таҳсил олган. 1965 йилда Тошкент театр ва рассомлик институтининг дастгоҳли рангтасвир бўлимини Р. Аҳмедов ва А. Кривонос раҳбарлигида тамомлаган. У Тошкентда яшаб, ижод қилган ҳамда педагогик фаолият билан шуғулланган.
Рассом жанрли композиция, манзара ва натюрморт йўналишларида самарали ижод қилган. У борлиқни яхлит идрок этиш билан бир қаторда, ҳар бир буюм ва икир-чикирга синчковлик билан эътибор қаратган. Перов ўз асарларида нақшинкорлик ва безакдорликни рангтасвирнинг юксак маҳорати билан ўзига хос тарзда уйғунлаштирган.

"Александр Перовнинг ижодий мероси етук рассомнинг бадиий образ яратишда нафақат сюжетдан, балки тасвирий санъатнинг барча ифода воситаларидан маҳорат билан фойдаланганини кўрсатади. Унинг асарларида аниқлик, уйғунлик ва бадиий яхлитлик мужассам", — дея таъкидлайди кўргазма ташкилотчилари.

Александр Перовнинг асарлари Ўзбекистон ва Россия музейлари тўпламларидан, шунингдек, хориждаги хусусий коллекциялардан ўрин олган.
Марказий кўргазмалар залидаги мазкур экспозиция "Бизнинг мерос" лойиҳасининг навбатдаги тадбири сифатида рассомнинг ижодини кенг жамоатчиликка яна бир бор танитиш ва унинг бадиий меросини асраб-авайлашга хизмат қилади.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
1/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
2/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
3/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
4/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
5/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
6/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
7/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
8/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
9/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
10/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
11/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
12/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
13/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Александр Перовнинг шахсий кўргазмаси

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0