Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260921/botir-zokirov-korgazma-60601685.html
"Араб тангоси": Тошкентда Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма очилди
"Араб тангоси": Тошкентда Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма очилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда рассом Нилуфар Хидоятованинг Ботир Зокиров таваллудининг 90 йиллигига бағишланган "Араб тангоси" кўргазмаси очилди. Экспозициядан 50 дан ортиқ рангтасвир ва графика асарлари ўрин олган.
2026-09-21T19:46+0500
2026-09-21T19:46+0500
кўргазма
фото
тошкент
ўзбекистон
санъат
рассом
расм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/15/60604448_0:81:1535:944_1920x0_80_0_0_86ac09df2f99929c43a368165449d747.png
Ўзбекистон Бадиий академияси Икуо Хираяма номидаги Халқаро маданият карвон-саройининг катта кўргазмалар залида рассом Нилуфар Ҳидоятованинг "Араб тангоси" номли шахсий кўргазмаси очилди. Экспозиция таниқли хонанда, рассом ва ўзбек эстрада санъатининг ёрқин намояндаларидан бири Ботир Зокиров таваллудининг 90 йиллигига бағишланган.Кўргазмада Нилуфар Ҳидоятованинг турли йилларда яратилган 50 тадан ортиқ рангтасвир ва графика асарлари намойиш этилмоқда. 2021 йилда Нилуфар Ҳидоятова "Ботир Зокиров — миллий санъат фидойиси" шаҳар кўрик-танловида иштирок этиб, Гран-при билан тақдирланган.Кўргазма илмий ходимининг таъкидлашича, рассом ижодининг ўзига хос жиҳатларидан бири мусиқа ва тасвирий санъат уйғунлигидир:"Нилуфар Ҳидоятова ижодида мусиқа ва рангтасвир доимо ўзаро уйғунлашиб боради. Ботир Зокиров сиймоси унинг асарларида нафақат портрет, балки мусиқа, хотира ва авлодлар ўртасидаги маънавий боғлиқлик тимсоли сифатида намоён бўлади".Унинг фикрича, экспозиция рассомнинг кенг қамровли ижодий қизиқишларини ҳам намоён этади:Нилуфар Ҳидоятова 1964 йилда Тошкентда туғилган. У П.П. Беньков номидаги Республика рассомлик билим юрти ҳамда А.Островский номидаги Театр ва рассомлик институтини тамомлаган. Турли йилларда Тошкент театрларида рассом-декоратор ва саҳна рассоми сифатида фаолият юритган, китоб графикаси билан шуғулланган ва қатор журналлар билан ҳамкорлик қилган.1998–1999 йилларда рассом Тошкентдаги "Аладдин" ёшлар экспериментал театрида ишлаб, саҳнада ижрочи ва хонанда сифатида ҳам ўз истеъдодини намоён этган. 2009 йилдан Ўзбекистон Бадиий академияси Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси.Экспозиция Нилуфар Ҳидоятованинг кўп қиррали ижодини, тасвирий санъат ва мусиқани уйғунлаштиришга бўлган интилишини намоён этади."Араб тангоси" кўргазмаси 2026 йил 27 сентябрга қадар давом этади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/15/60604448_85:0:1450:1024_1920x0_80_0_0_350e5615c4aafb908233b8edc1561375.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кўргазма, фото, тошкент, ўзбекистон, санъат, фото, рассом, расм
кўргазма, фото, тошкент, ўзбекистон, санъат, фото, рассом, расм

"Араб тангоси": Тошкентда Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма очилди

19:46 21.09.2026
Oбуна бўлиш
Экспозициядан турли йилларда яратилган 50 дан ортиқ рангтасвир ва графика асарлари ўрин олган.
Ўзбекистон Бадиий академияси Икуо Хираяма номидаги Халқаро маданият карвон-саройининг катта кўргазмалар залида рассом Нилуфар Ҳидоятованинг "Араб тангоси" номли шахсий кўргазмаси очилди. Экспозиция таниқли хонанда, рассом ва ўзбек эстрада санъатининг ёрқин намояндаларидан бири Ботир Зокиров таваллудининг 90 йиллигига бағишланган.
Кўргазмада Нилуфар Ҳидоятованинг турли йилларда яратилган 50 тадан ортиқ рангтасвир ва графика асарлари намойиш этилмоқда.
Рассом ижодида Ботир Зокиров сиймоси алоҳида ўрин тутади. У кўп йиллар давомида севимли хонандаси образига мурожаат қилиб, уни рангтасвир ва графика асарларида акс эттириб келмоқда.
2021 йилда Нилуфар Ҳидоятова "Ботир Зокиров — миллий санъат фидойиси" шаҳар кўрик-танловида иштирок этиб, Гран-при билан тақдирланган.
Кўргазма илмий ходимининг таъкидлашича, рассом ижодининг ўзига хос жиҳатларидан бири мусиқа ва тасвирий санъат уйғунлигидир:
"Нилуфар Ҳидоятова ижодида мусиқа ва рангтасвир доимо ўзаро уйғунлашиб боради. Ботир Зокиров сиймоси унинг асарларида нафақат портрет, балки мусиқа, хотира ва авлодлар ўртасидаги маънавий боғлиқлик тимсоли сифатида намоён бўлади".
Унинг фикрича, экспозиция рассомнинг кенг қамровли ижодий қизиқишларини ҳам намоён этади:
"Рассом асарларида тарих, маданият, инсон, археология, коинот ва мусиқага бўлган қизиқиш уйғунлашган. У ранг ва товушни ягона бадиий маконда бирлаштириш орқали ўзига хос ижодий тилини яратишга интилади".
Нилуфар Ҳидоятова 1964 йилда Тошкентда туғилган. У П.П. Беньков номидаги Республика рассомлик билим юрти ҳамда А.Островский номидаги Театр ва рассомлик институтини тамомлаган. Турли йилларда Тошкент театрларида рассом-декоратор ва саҳна рассоми сифатида фаолият юритган, китоб графикаси билан шуғулланган ва қатор журналлар билан ҳамкорлик қилган.
1998–1999 йилларда рассом Тошкентдаги "Аладдин" ёшлар экспериментал театрида ишлаб, саҳнада ижрочи ва хонанда сифатида ҳам ўз истеъдодини намоён этган. 2009 йилдан Ўзбекистон Бадиий академияси Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси.
Экспозиция Нилуфар Ҳидоятованинг кўп қиррали ижодини, тасвирий санъат ва мусиқани уйғунлаштиришга бўлган интилишини намоён этади.
"Араб тангоси" кўргазмаси 2026 йил 27 сентябрга қадар давом этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
1/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
2/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
3/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
4/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
5/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
6/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
7/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
8/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
9/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
10/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
11/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
12/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
13/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
14/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
15/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
16/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
17/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
18/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
19/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ботир Зокировнинг 90 йиллигига бағишланган кўргазма

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0