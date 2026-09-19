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Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп қаерга бормоқда?
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп қаерга бормоқда?
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Хорижга чиқаётган сайёҳлар асосан қўшни давлатлар ва Россияга бормоқда. 19.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-19T16:25+0500
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ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, жорий йилнинг январь-август ойларида республиканинг 5,3 миллион фуқароси сайёҳлик мақсадида чет элга чиққан.Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан уларнинг сони қарийб 110 минг кишига кўп.Ўзбекистон фуқаролари сайёҳлик мақсадида энг кўп саёҳат қилган давлатлар орасида қўшни давлатлар ва Россия етакчилик қилмоқда.Батафсил инфографикада томоша қилинг.
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инфографика, туризм, сайёҳлар, қирғизистон, инфографика
инфографика, туризм, сайёҳлар, қирғизистон, инфографика
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп қаерга бормоқда?
Хорижга чиқаётган сайёҳлар асосан қўшни давлатлар ва Россияга бормоқда.
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, жорий йилнинг январь-август ойларида республиканинг 5,3 миллион фуқароси сайёҳлик мақсадида чет элга чиққан.
Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан уларнинг сони қарийб 110 минг кишига кўп.
Ўзбекистон фуқаролари сайёҳлик мақсадида энг кўп саёҳат қилган давлатлар орасида қўшни давлатлар ва Россия етакчилик қилмоқда.
Батафсил инфографикада томоша қилинг.