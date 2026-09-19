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https://sputniknews.uz/20260919/ozbekistonlik-sayyohlar-eng-kop-qaerga-bormoqda-60568906.html
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп қаерга бормоқда?
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп қаерга бормоқда?
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Хорижга чиқаётган сайёҳлар асосан қўшни давлатлар ва Россияга бормоқда. 19.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-19T16:25+0500
2026-09-19T16:25+0500
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ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, жорий йилнинг январь-август ойларида республиканинг 5,3 миллион фуқароси сайёҳлик мақсадида чет элга чиққан.Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан уларнинг сони қарийб 110 минг кишига кўп.Ўзбекистон фуқаролари сайёҳлик мақсадида энг кўп саёҳат қилган давлатлар орасида қўшни давлатлар ва Россия етакчилик қилмоқда.Батафсил инфографикада томоша қилинг.
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инфографика, туризм, сайёҳлар, қирғизистон, инфографика
инфографика, туризм, сайёҳлар, қирғизистон, инфографика

Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп қаерга бормоқда?

16:25 19.09.2026
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Хорижга чиқаётган сайёҳлар асосан қўшни давлатлар ва Россияга бормоқда.
Ўзбекистонлик сайёҳлар кўпроқ қайси давлатга борган - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик сайёҳлар кўпроқ қайси давлатга борган - Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, жорий йилнинг январь-август ойларида республиканинг 5,3 миллион фуқароси сайёҳлик мақсадида чет элга чиққан.

Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан уларнинг сони қарийб 110 минг кишига кўп.
Ўзбекистон фуқаролари сайёҳлик мақсадида энг кўп саёҳат қилган давлатлар орасида қўшни давлатлар ва Россия етакчилик қилмоқда.
Батафсил инфографикада томоша қилинг.
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