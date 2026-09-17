https://sputniknews.uz/20260917/uzbekistan-xorij-korxonalar-60516114.html
Ўзбекистонда хорижий корхоналар энг кўп қайси соҳаларда ишлаяпти
Ўзбекистонда хорижий корхоналар энг кўп қайси соҳаларда ишлаяпти
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокида 20 973 та корхона фаолият юритмоқда. Уларнинг энг катта қисми савдо ва саноат соҳалари ҳиссасига тўғри келади. Сўнгги беш йилда бундай корхоналар сони 1,7 баробар ошган.
2026-09-17T18:58+0500
2026-09-17T18:58+0500
2026-09-17T18:58+0500
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/11/60506516_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_460deef4c702f340fac5891bf4ee2cd5.png
Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар энг кўп савдо ва саноат соҳаларида фаолият юритмоқда, дея маълум қилди Миллий статистика қўмитаси.2026 йил 1 август ҳолатига мамлакатда бундай корхоналар сони 20 973 тани ташкил этган.Савдо соҳасининг ўзи жами хорижий капитал иштирокидаги корхоналарнинг 35,5 фоизини, саноат эса 19,5 фоизини ташкил этади.Сўнгги беш йилда Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарнинг умумий сони 1,7 баравар ошган. Уларнинг 16 288 таси хорижий, 4 685 таси эса қўшма корхона ҳисобланади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/11/60506516_153:0:1113:720_1920x0_80_0_0_13c35be411636d467700fa2cd27805ce.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, инфографика, инфографика
миллий статистика қўмитаси , ўзбекистон, инфографика, инфографика
Ўзбекистонда хорижий корхоналар энг кўп қайси соҳаларда ишлаяпти
Ўзбекистонда хорижий капитал иштирокидаги корхоналарнинг қарийб 72 фоизи савдо, саноат, ахборот ва алоқа ҳамда қурилиш соҳаларида фаолият юритмоқда.
Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар энг кўп савдо ва саноат соҳаларида фаолият юритмоқда, дея маълум қилди Миллий статистика қўмитаси.
2026 йил 1 август ҳолатига мамлакатда бундай корхоналар сони 20 973 тани ташкил этган.
Савдо соҳасининг ўзи жами хорижий капитал иштирокидаги корхоналарнинг 35,5 фоизини, саноат эса 19,5 фоизини ташкил этади.
Сўнгги беш йилда Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарнинг умумий сони 1,7 баравар ошган. Уларнинг 16 288 таси хорижий, 4 685 таси эса қўшма корхона ҳисобланади.