Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260917/sugurta-kompaniyalar-majburiyatlar-60504978.html
Суғурта бозорида кескин ўсиш — компаниялар мажбуриятлари 4,4 квадриллион сўмга етди
Суғурта бозорида кескин ўсиш — компаниялар мажбуриятлари 4,4 квадриллион сўмга етди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда суғурта компанияларининг мажбуриятлари 4 415 трлн сўмга етди — бу 2026 йилги Давлат бюджети харажатларидан қарийб 11 баравар кўп. Ҳаёт суғуртасида кўрсаткич қарийб 35 баравар ошди.
2026-09-17T12:57+0500
2026-09-17T12:57+0500
иқтисод
ўзбекистон
суғурта
бюджет
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1c/21133018_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f1bb61b087e0480983a05a188df4a04.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Ўзбекистонда суғурта компанияларининг умумий суғурта мажбуриятлари 2026 йил 1 июль ҳолатига 4 415 трлн сўмга етди. Бир йил аввал бу кўрсаткич 2 979 трлн сўм бўлган — ўсиш 48,2 фоиз. Бу маълумотлар Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигининг суғурта бозори бўйича ҳисоботида келтирилган.Таққослаш учун, 2026 йилги Ўзбекистон Давлат бюджети харажатлари 402,7 трлн сўм этиб белгиланган. Демак, суғурта мажбуриятлари ҳажми йиллик бюджет харажатларидан қарийб 11 баравар кўп.2025 йил якунида суғурта компанияларининг умумий активлари 15 трлн сўмни ташкил этган. 2026 йилнинг биринчи ярмида эса амалдаги суғурта тўловлари 2,25 трлн сўм, йиғилган суғурта мукофотлари 8,02 трлн сўм бўлган.Умумий суғуртада энг катта мажбуриятлар:Умумий суғурта соҳасида мажбуриятлар бир йилда 33,4 фоизга ўсиб, 3 955 трлн сўмга етди.Энг юқори ўсиш суръатлари:Энг кескин ўзгариш ҳаёт суғуртасида кузатилди. Бу йўналишда мажбуриятлар 13,3 трлн сўмдан 460,5 трлн сўмга, яъни қарийб 35 баравар ошди.2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда 35 та суғурта ташкилоти фаолият юритган, улардан еттитаси ҳаёт суғуртаси соҳасида ишлайди.
https://sputniknews.uz/20260318/kapital-bozor-sugurta-elektron-savdo-osish-56354860.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1c/21133018_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_611f1c0414458782741a6b15b032e3d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, ўзбекистон, суғурта, бюджет
иқтисод, ўзбекистон, суғурта, бюджет

Суғурта бозорида кескин ўсиш — компаниялар мажбуриятлари 4,4 квадриллион сўмга етди

12:57 17.09.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев / Медиабанкка ўтишОформление страховых полисов нового образца в офисе компании "Росгосстрах"
Оформление страховых полисов нового образца в офисе компании Росгосстрах - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.09.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Бу 4 415 трлн сўмга тенг бўлиб, 2026 йилги Давлат бюджети харажатларидан қарийб 11 баравар кўп. Ҳаёт суғуртасида мажбуриятлар эса бир йилда қарийб 35 баравар ошган.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Ўзбекистонда суғурта компанияларининг умумий суғурта мажбуриятлари 2026 йил 1 июль ҳолатига 4 415 трлн сўмга етди. Бир йил аввал бу кўрсаткич 2 979 трлн сўм бўлган — ўсиш 48,2 фоиз. Бу маълумотлар Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигининг суғурта бозори бўйича ҳисоботида келтирилган.
Таққослаш учун, 2026 йилги Ўзбекистон Давлат бюджети харажатлари 402,7 трлн сўм этиб белгиланган. Демак, суғурта мажбуриятлари ҳажми йиллик бюджет харажатларидан қарийб 11 баравар кўп.
Бироқ бу суғурта компанияларининг 4,4 квадриллион сўм қарзи борлигини англатмайди. Кўрсаткич амалдаги суғурта шартномалари бўйича компаниялар ўз зиммасига олган рисклар ва суғурта мажбуриятларининг умумий ҳажмини ифодалайди.
2025 йил якунида суғурта компанияларининг умумий активлари 15 трлн сўмни ташкил этган. 2026 йилнинг биринчи ярмида эса амалдаги суғурта тўловлари 2,25 трлн сўм, йиғилган суғурта мукофотлари 8,02 трлн сўм бўлган.
Умумий суғуртада энг катта мажбуриятлар:
APEX INSURANCE — 917,2 трлн сўм;
O‘ZBEKINVEST — 710,5 трлн сўм;
ASIA INSURANCE — 312,6 трлн сўм.
Умумий суғурта соҳасида мажбуриятлар бир йилда 33,4 фоизга ўсиб, 3 955 трлн сўмга етди.
Энг юқори ўсиш суръатлари:
ASIA INSURANCE — 675,2%;
HAMKOR SUG‘URTA — 565,4%;
EUROASIA INSURANCE — 373,7%.
Энг кескин ўзгариш ҳаёт суғуртасида кузатилди. Бу йўналишда мажбуриятлар 13,3 трлн сўмдан 460,5 трлн сўмга, яъни қарийб 35 баравар ошди.
Шундан 454,97 трлн сўм ёки 98,8 фоизи APEX LIFE INSURANCE ҳиссасига тўғри келади. Компаниянинг ўзида кўрсаткич бир йилда қарийб 48 баравар кўпайган.
2026 йил 1 июль ҳолатига Ўзбекистонда 35 та суғурта ташкилоти фаолият юритган, улардан еттитаси ҳаёт суғуртаси соҳасида ишлайди.
В 2025 году объем рынка капитала Узбекистана вырос на 17,4% и достиг 284,6 трлн сумов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.03.2026
Ўзбекистонда капитал бозори, суғурта ва электрон савдода ўсиши бўйича рақамлар очиқланди
18 Март, 18:46
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0