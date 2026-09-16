https://sputniknews.uz/20260916/russia-uzbekistan-soliq-muhokama-60480626.html
"Sputnik"да Россия ва Ўзбекистон солиқ соҳасида кадрлар ва рақамлаштиришни муҳокама қилади
"Sputnik"да Россия ва Ўзбекистон солиқ соҳасида кадрлар ва рақамлаштиришни муҳокама қилади
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Ўзбекистон экспертлари солиқ соҳасида кадрлар тайёрлаш, рақамли технологиялар ва замонавий таҳлилий воситаларни муҳокама қилади. 2027 йилда Ўзбекистон Солиқ қўмитасининг ИТ-мутахассисларини ўқитиш режалаштирилган.
2026-09-16T14:21+0500
2026-09-16T14:21+0500
2026-09-16T14:34+0500
матбуот маркази
солиқ қўмитаси
таълим
рақамли технологиялар
ҳамкорлик
тошкент
москва
санкт-петербург
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1c/49567904_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcf993f08503fb3852992efef6233a30.jpg
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Sputnik матбуот марказида “Россия — Ўзбекистон: кадрлар тайёрлаш соҳасидаги ҳамкорлик ва солиқ хизмати учун рақамли технологиялар” мавзусида Тошкент — Москва — Санкт-Петербург видеокўприги бўлиб ўтади.Тадбир 17 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 15:00 да бошланади.Муҳокама марказида касбий тажриба алмашиш, солиқ хизмати учун кадрлар тайёрлаш ва солиқ маъмуриятчилигини рақамлаштириш, жумладан, АТ компетенцияларни ривожлантириш ва замонавий таҳлилий воситаларни қўллаш масалалари бўлади.Тошкентдаги иштирокчилар:— Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси Халқаро солиқ муносабатлари бошқармаси бошлиғи Умид Азизов;— Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси Солиқ солиш методологияси департаментининг бош давлат солиқ инспектори Евгения Гусакова;— Тошкент вилояти Солиқ бошқармаси Юридик шахсларга хизмат кўрсатиш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш бўлимининг бош давлат солиқ инспектори Мукамбар Таджибаева.Москвада:— Россия Федерал солиқ хизмати (ФСХ) Касбий ривожлантириш бошқармаси бошлиғи Сергей Токарев;— ФСХ Лаб академияси ректори Иван Eфремов.Санкт-Петербургда:— “ФСХ Лаб — Нева” филиали директори Андрей Веселов.10 сентябрь куни Санкт-Петербургда Ўзбекистон Солиқ қўмитаси ҳузуридаги Олий солиқ мактаби ва Россиянинг ФСХ Лаб академияси ўртасида ҳамкорлик тўғрисида битим имзоланди.2025 йилда Россия ФСХ тажрибасига асосланган дастурлар бўйича Ўзбекистон Солиқ қўмитасининг 99 нафар ходими, 2026 йилда эса яна 36 нафар мутахассис таълим олди. Икки йил давомида улар жами 15 та дастур бўйича ўқувдан ўтди.2027 йилда ҳамкорликнинг навбатдаги босқичи сифатида Ўзбекистон Солиқ қўмитасининг АТ мутахассисларини рақамли технологиялар бўйича ўқитиш режалаштирилган.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1c/49567904_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cae104d9418c31cb01d5857a1cc95068.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
солиқ қўмитаси, таълим, рақамли технологиялар, ҳамкорлик, тошкент, москва, санкт-петербург
солиқ қўмитаси, таълим, рақамли технологиялар, ҳамкорлик, тошкент, москва, санкт-петербург
"Sputnik"да Россия ва Ўзбекистон солиқ соҳасида кадрлар ва рақамлаштиришни муҳокама қилади
14:21 16.09.2026 (янгиланди: 14:34 16.09.2026)
Тошкент — Москва — Санкт-Петербург видеокўпригида солиқ хизмати учун кадрлар тайёрлаш, АТ компетенцияларни ривожлантириш ва солиқ маъмуриятчилигини рақамлаштириш масалалари муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Sputnik
матбуот марказида “Россия — Ўзбекистон: кадрлар тайёрлаш соҳасидаги ҳамкорлик ва солиқ хизмати учун рақамли технологиялар” мавзусида Тошкент — Москва — Санкт-Петербург видеокўприги бўлиб ўтади.
Тадбир 17 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 15:00 да бошланади.
Муҳокама марказида касбий тажриба алмашиш, солиқ хизмати учун кадрлар тайёрлаш ва солиқ маъмуриятчилигини рақамлаштириш, жумладан, АТ компетенцияларни ривожлантириш ва замонавий таҳлилий воситаларни қўллаш масалалари бўлади.
Тошкентдаги иштирокчилар:
— Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси Халқаро солиқ муносабатлари бошқармаси бошлиғи Умид Азизов;
— Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси Солиқ солиш методологияси департаментининг бош давлат солиқ инспектори Евгения Гусакова;
— Тошкент вилояти Солиқ бошқармаси Юридик шахсларга хизмат кўрсатиш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш бўлимининг бош давлат солиқ инспектори Мукамбар Таджибаева.
— Россия Федерал солиқ хизмати (ФСХ) Касбий ривожлантириш бошқармаси бошлиғи Сергей Токарев;
— ФСХ Лаб академияси ректори Иван Eфремов.
— “ФСХ Лаб — Нева” филиали директори Андрей Веселов.
10 сентябрь куни Санкт-Петербургда Ўзбекистон Солиқ қўмитаси ҳузуридаги Олий солиқ мактаби ва Россиянинг ФСХ Лаб академияси ўртасида ҳамкорлик тўғрисида битим имзоланди.
2025 йилда Россия ФСХ тажрибасига асосланган дастурлар бўйича Ўзбекистон Солиқ қўмитасининг 99 нафар ходими, 2026 йилда эса яна 36 нафар мутахассис таълим олди. Икки йил давомида улар жами 15 та дастур бўйича ўқувдан ўтди.
2027 йилда ҳамкорликнинг навбатдаги босқичи сифатида Ўзбекистон Солиқ қўмитасининг АТ мутахассисларини рақамли технологиялар бўйича ўқитиш режалаштирилган.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев