"Ёввойи рақслар": Рамиз Ходжаевнинг илк шахсий кўргазмаси очилди
"Ёввойи рақслар": Рамиз Ходжаевнинг илк шахсий кўргазмаси очилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент Фотосуратлар уйида ёш рассом Рамиз Ходжаевнинг "Ёввойи рақслар" номли илк шахсий кўргазмаси очилди. Унда муаллифнинг хотиралари, шаҳар муҳити ва шахсий кечинмалари акс этган асарлар намойиш этилмоқда.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Баҳром Ҳатамов. Тошкент Фотосуратлар уйида Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси, ёш рассом Рамиз Ходжаевнинг "Ёввойи рақслар" номли илк шахсий кўргазмаси намойиши бошланди. Экспозицияда 2023–2026 йилларда яратилган асарлар жамланган бўлиб, уларда муаллифнинг болалик хотиралари, кундалик ҳаёт кузатувлари ва бугунги кечинмалари ўзаро уйғунлашган.Рассом учун мазкур кўргазма томошабин билан муҳим ижодий мулоқотдир. Асарларда Самарқанд ва Тошкент муҳити, шаҳар ва инсон ҳаётига хос таассуротлар турли образлар орқали ифодаланган. Кўчалар, одамлар, ҳайвонлар, ўсимликлар, тушлар ва фантастик мавжудотлар рассом хотираси ва тасаввурида янги талқин касб этади.Рассомнинг бадиий қизиқишлари доираси кенг. Унинг ижодида Пабло Пикассо, Амедео Модильяни ва Эдвард Мунк каби машҳур рассомлар таъсири сезилади. Шу билан бирга, замонавий усталарнинг ижодий ёндашувлари ҳам унинг услуби шаклланишида муҳим ўрин тутади. Ходжаев ранг ва шакл билан эркин ишлаб, шахсий кечинмаларини ўзига хос визуал тил орқали ифодалайди.Кўргазманинг муҳим мавзуларидан бири — Самарқанд ва унинг рангтасвир муҳити. Самарқандда туғилиб ўсган рассом учун шаҳар тарихи ва меъморий қиёфаси асосий ижодий манбалардан бири. Унинг асарларида қадимий шаҳар, кўчалар, устахоналар ва атроф муҳит турли ранг ва образлар орқали акс этади.Бироқ Рамиз Ходжаев ишларида Самарқанд манзаралари оддий тасвирий ечим билан чекланмайди. Рассом шаҳар муҳитини хотира ва ҳиссиёт билан уйғунлаштириб, уни шахсий тажриба нуқтаи назаридан қайта талқин қилади. Шу боис асарларда реал воқелик билан тасаввур олами ўртасидаги чегаралар шартли тус олади.Ранглар композициянинг муҳим воситаси бўлиб, тўқ ва ёрқин туслар асарларга ҳаракат ва динамика бағишлайди.Кўргазмадаги ишлар рассомнинг шахсий хотиралари ва замонавий ҳаёт ҳақидаги кузатувларини бирлаштиради. Болаликдан қолган таассуротлар, инсонлар, шаҳар манзаралари ва кундалик воқеалар унинг рангтасвир тилида янги қиёфа касб этади.Рамиз Ходжаевнинг илк шахсий кўргазмаси томошабинга рассомнинг ижодий изланишлари, дунёқараши ва рангтасвирга муносабатини яқиндан ҳис қилиш имконини беради. "Ёввойи рақслар" унинг шу кунгача босиб ўтган ижодий йўлини жамлаб, кейинги изланишлари учун янги босқич вазифасини ўтайди.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Баҳром Ҳатамов. Тошкент Фотосуратлар уйида Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси, ёш рассом Рамиз Ходжаевнинг "Ёввойи рақслар" номли илк шахсий кўргазмаси намойиши бошланди. Экспозицияда 2023–2026 йилларда яратилган асарлар жамланган бўлиб, уларда муаллифнинг болалик хотиралари, кундалик ҳаёт кузатувлари ва бугунги кечинмалари ўзаро уйғунлашган.
Рассом учун мазкур кўргазма томошабин билан муҳим ижодий мулоқотдир. Асарларда Самарқанд ва Тошкент муҳити, шаҳар ва инсон ҳаётига хос таассуротлар турли образлар орқали ифодаланган. Кўчалар, одамлар, ҳайвонлар, ўсимликлар, тушлар ва фантастик мавжудотлар рассом хотираси ва тасаввурида янги талқин касб этади.
Рассомнинг бадиий қизиқишлари доираси кенг. Унинг ижодида Пабло Пикассо, Амедео Модильяни ва Эдвард Мунк каби машҳур рассомлар таъсири сезилади. Шу билан бирга, замонавий усталарнинг ижодий ёндашувлари ҳам унинг услуби шаклланишида муҳим ўрин тутади. Ходжаев ранг ва шакл билан эркин ишлаб, шахсий кечинмаларини ўзига хос визуал тил орқали ифодалайди.
Кўргазманинг муҳим мавзуларидан бири — Самарқанд ва унинг рангтасвир муҳити. Самарқандда туғилиб ўсган рассом учун шаҳар тарихи ва меъморий қиёфаси асосий ижодий манбалардан бири. Унинг асарларида қадимий шаҳар, кўчалар, устахоналар ва атроф муҳит турли ранг ва образлар орқали акс этади.
Бироқ Рамиз Ходжаев ишларида Самарқанд манзаралари оддий тасвирий ечим билан чекланмайди. Рассом шаҳар муҳитини хотира ва ҳиссиёт билан уйғунлаштириб, уни шахсий тажриба нуқтаи назаридан қайта талқин қилади. Шу боис асарларда реал воқелик билан тасаввур олами ўртасидаги чегаралар шартли тус олади.
"Ёввойи рақслар" номи ҳам экспозициянинг умумий руҳини ифодалайди. Бу ерда "ёввойи" сўзи рангтасвирдаги эркинлик, қаҳрамонлар ва маконларнинг доимий ҳаракатдаги муносабатини англатади.
Ранглар композициянинг муҳим воситаси бўлиб, тўқ ва ёрқин туслар асарларга ҳаракат ва динамика бағишлайди.
Кўргазмадаги ишлар рассомнинг шахсий хотиралари ва замонавий ҳаёт ҳақидаги кузатувларини бирлаштиради. Болаликдан қолган таассуротлар, инсонлар, шаҳар манзаралари ва кундалик воқеалар унинг рангтасвир тилида янги қиёфа касб этади.
Рамиз Ходжаевнинг илк шахсий кўргазмаси томошабинга рассомнинг ижодий изланишлари, дунёқараши ва рангтасвирга муносабатини яқиндан ҳис қилиш имконини беради. "Ёввойи рақслар" унинг шу кунгача босиб ўтган ижодий йўлини жамлаб, кейинги изланишлари учун янги босқич вазифасини ўтайди.