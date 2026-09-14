https://sputniknews.uz/20260914/uzbekistan-60431591.html
Жаҳон ва Европа чемпионлари икки россиялик синхрончи Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилади
Жаҳон ва Европа чемпионлари икки россиялик синхрончи Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилади
Sputnik Ўзбекистон
Россиялик синхрончилар Анастасия Бахтирева ва Виолетта Евенко Ўзбекистон терма жамоасига қўшилди. Улар аёллар дуэтида мамлакат шарафини ҳимоя қилиш ва Осиё ўйинларида қатнашишга тайёрланмоқда.
2026-09-14T12:57+0500
2026-09-14T12:57+0500
2026-09-14T12:57+0500
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ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Россиялик таниқли бадиий сузиш бўйича спортчилар Анастасия Бахтирева ва Виолетта Евенко энди Ўзбекистон миллий терма жамоаси таркибида иштирок этади. Бу ҳақда Uzbekistan Aquatics федерацияси матбуот хизмати хабар берди.World Aquatics спортчиларнинг Ўзбекистон терма жамоаси сафида фаолиятини давом эттириш истагини қўллаб-қувватлаб, белгиланган тартибда уларнинг спорт фуқаролигини ўзгартиришини маъқуллади.Анастасия Бахтирева — уч карра Европа чемпиони, икки карра Жаҳон серияси ва Дўстлик ўйинлари чемпиони. Шунингдек, у 2025 йилги жаҳон чемпионатининг икки карра кумуш медали соҳиби.Виолетта Евенко ёшлар ўртасида уч карра жаҳон чемпиони. У, шунингдек, Европа чемпионатлари ва Жаҳон серияси мусобақаларида ғолиб чиққан.Жамоани олий спортда 19 йиллик тажрибага эга мураббий Юлия Митева тайёрламоқда. Унинг тарбияланувчилари орасида жаҳон ва Европа чемпионатлари ғолиблари ҳамда Олимпиада чемпиони бор.Янги дуэт учун энг яқин йирик мусобақалардан бири Аичи-Нагояда ўтадиган Осиё ўйинлари бўлади.
https://sputniknews.uz/20251201/tennischi-uzbekistan-bayroq-qatnashish-53851392.html
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спорт, чемпион, олимпия ўйинлари, россия, олтин медаль, кумуш медал
спорт, чемпион, олимпия ўйинлари, россия, олтин медаль, кумуш медал
Жаҳон ва Европа чемпионлари икки россиялик синхрончи Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилади
Россиялик таниқли бадиий сузиш спортчилари Анастасия Бахтирева ва Виолетта Евенко Ўзбекистон терма жамоаси сафида Осиё ўйинларига тайёргарлик кўрмоқда.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Россиялик таниқли бадиий сузиш бўйича спортчилар Анастасия Бахтирева ва Виолетта Евенко энди Ўзбекистон миллий терма жамоаси таркибида иштирок этади. Бу ҳақда Uzbekistan Aquatics федерацияси матбуот хизмати хабар берди
.
World Aquatics спортчиларнинг Ўзбекистон терма жамоаси сафида фаолиятини давом эттириш истагини қўллаб-қувватлаб, белгиланган тартибда уларнинг спорт фуқаролигини ўзгартиришини маъқуллади.
Ҳозир Бахтирева ва Евенко Ўзбекистон миллий терма жамоаси билан машғулот ўтказмоқда. Улар “аёллар дуэти” йўналишида мамлакат шарафини ҳимоя қилишга тайёрланяпти. Дуэтнинг захира таркибига Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Сабина Маҳмудова киритилди.
Анастасия Бахтирева — уч карра Европа чемпиони, икки карра Жаҳон серияси ва Дўстлик ўйинлари чемпиони. Шунингдек, у 2025 йилги жаҳон чемпионатининг икки карра кумуш медали соҳиби.
Виолетта Евенко ёшлар ўртасида уч карра жаҳон чемпиони. У, шунингдек, Европа чемпионатлари ва Жаҳон серияси мусобақаларида ғолиб чиққан.
Жамоани олий спортда 19 йиллик тажрибага эга мураббий Юлия Митева тайёрламоқда. Унинг тарбияланувчилари орасида жаҳон ва Европа чемпионатлари ғолиблари ҳамда Олимпиада чемпиони бор.
Янги дуэт учун энг яқин йирик мусобақалардан бири Аичи-Нагояда ўтадиган Осиё ўйинлари бўлади.