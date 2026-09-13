Инқилобдан олдинги Тошкент: шаҳар тарихини сақлаган меъморчилик — фото
“Бу давр меъморчилиги, аввало, ўзининг хилма-хиллиги билан қизиқ. Тошкентда савдо, жамоат, таълим ва диний меъморчилик бир вақтнинг ўзида ривожланган ва ҳар бир йўналиш шаҳар қиёфасида ўз изини қолдирган”, — деди Sputnik Ўзбекистон мухбирига Ўзбекистон Бадиий академияси академиги, Тошкент архитектура-қурилиш университети профессори Марина Бородина.
“Сақланиб қолган бинолар фақат чиройли меъморий иншоотлар эмас. Улар тарихий ўзгаришлар кўламини ҳис қилиш ва Тошкентнинг аста-секин замонавий шаҳар қиёфасига эга бўлганини англаш имконини беради”, — дея қўшимча қилди Марина Бородина.
Тошкент реал билим юрти биноси (1898 йил).
Бино 1898 йилда меъморлар Вильгельм Гейнцельман ва А. П. Максимов лойиҳаси асосида қурилган. Қаср эклектика услубида, рус ғишт меъморчилиги ва готика элементлари уйғунлигида барпо этилган.
Бу Тошкентда контрфорслардан фойдаланилган илк иншоот ҳисобланади. Бинода физика ва кимё бўйича махсус хоналар, шунингдек, Николай Чудотворец черкови ҳам бўлган.
Тошкент реал билим юрти биноси (1898 йил).
Бино 1898 йилда меъморлар Вильгельм Гейнцельман ва А. П. Максимов лойиҳаси асосида қурилган. Қаср эклектика услубида, рус ғишт меъморчилиги ва готика элементлари уйғунлигида барпо этилган.
Бу Тошкентда контрфорслардан фойдаланилган илк иншоот ҳисобланади. Бинода физика ва кимё бўйича махсус хоналар, шунингдек, Николай Чудотворец черкови ҳам бўлган.
Князь Н. К. Романов саройи (1891 йил).
Сарой Тошкентда 1891 йилда меъморлар В. С. Гейнцельман ва А. Л. Бенуа лойиҳаси асосида князь Николай Константинович учун қурилган.
Совет даврида бино турли муассасалар учун фойдаланилган, кейинчалик Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигининг қабуллар уйига айланган. Бугунги кунда сарой Тошкентнинг тарихий меъморчилигидаги диққатга сазовор ёдгорликлардан бири ҳисобланади.
Князь Н. К. Романов саройи (1891 йил).
Сарой Тошкентда 1891 йилда меъморлар В. С. Гейнцельман ва А. Л. Бенуа лойиҳаси асосида князь Николай Константинович учун қурилган.
Совет даврида бино турли муассасалар учун фойдаланилган, кейинчалик Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигининг қабуллар уйига айланган. Бугунги кунда сарой Тошкентнинг тарихий меъморчилигидаги диққатга сазовор ёдгорликлардан бири ҳисобланади.
Собиқ Туркистон давлат палатаси (1887 йил).
Туркистон давлат палатасининг икки қаватли биноси Тошкентда 1887 йилда меъмор Вильгельм Гейнцельман лойиҳаси асосида қурилган. 1970–1980-йилларда бу ерда Ўзбекистон халқлари тарихи музейи жойлашган.
Собиқ Туркистон давлат палатаси (1887 йил).
Туркистон давлат палатасининг икки қаватли биноси Тошкентда 1887 йилда меъмор Вильгельм Гейнцельман лойиҳаси асосида қурилган. 1970–1980-йилларда бу ерда Ўзбекистон халқлари тарихи музейи жойлашган.
Собиқ Давлат банки биноси (1895 йил).
Скверда жойлашган бино 1895 йилда меъмор В. С. Гейнцельман лойиҳаси асосида Император Давлат банкининг Тошкент бўлими учун қурилган.
Совет даврида бу ерда "Промбанк"нинг Ўрта Осиё бўлими жойлашган. Бугунги кунда бинода "Ўзсаноатқурилишбанк" филиали фаолият юритади. Реконструкциядан сўнг унинг тарихий қиёфаси тикланган. Пулларни ташиш учун мўлжалланган қадимий лифт сақланиб қолган, иккинчи қаватда эса кичик музей фаолият юритади.
Собиқ Давлат банки биноси (1895 йил).
Скверда жойлашган бино 1895 йилда меъмор В. С. Гейнцельман лойиҳаси асосида Император Давлат банкининг Тошкент бўлими учун қурилган.
Совет даврида бу ерда "Промбанк"нинг Ўрта Осиё бўлими жойлашган. Бугунги кунда бинода "Ўзсаноатқурилишбанк" филиали фаолият юритади. Реконструкциядан сўнг унинг тарихий қиёфаси тикланган. Пулларни ташиш учун мўлжалланган қадимий лифт сақланиб қолган, иккинчи қаватда эса кичик музей фаолият юритади.
Немис евангелик-лютеран черкови (1896 йил).
Черков Тошкентда 1896 йилда неоготика услубида қурилган. Илк бор 1896 йил 3 октябрда муқаддас қилинган, мунтазам ибодат маросимлари эса 1899 йилда қайта муқаддас қилинганидан сўнг бошланган.
Совет даврида бино омбор сифатида фойдаланилган, кейинчалик бу ерда орган ўрнатилган консерватория опера студияси жойлашган. 1990-йилларда ибодатхона яна диндорларга қайтарилган.
Немис евангелик-лютеран черкови (1896 йил).
Черков Тошкентда 1896 йилда неоготика услубида қурилган. Илк бор 1896 йил 3 октябрда муқаддас қилинган, мунтазам ибодат маросимлари эса 1899 йилда қайта муқаддас қилинганидан сўнг бошланган.
Совет даврида бино омбор сифатида фойдаланилган, кейинчалик бу ерда орган ўрнатилган консерватория опера студияси жойлашган. 1990-йилларда ибодатхона яна диндорларга қайтарилган.
Каплан дорихонаси биноси (1906 йил).
Бино 1906 йилда меъмор Георгий Сваричевский лойиҳаси асосида фармацевт Иероним Краузе учун қурилган. Қаср модерн услубида барпо этилган. Кейинчалик бу ерда "Филипп Каплан ва ўғиллари" савдо уйи жойлашган.
Бугунги кунда тарихий бинода "Ипотека-банк"нинг филиали жойлашган.
Каплан дорихонаси биноси (1906 йил).
Бино 1906 йилда меъмор Георгий Сваричевский лойиҳаси асосида фармацевт Иероним Краузе учун қурилган. Қаср модерн услубида барпо этилган. Кейинчалик бу ерда "Филипп Каплан ва ўғиллари" савдо уйи жойлашган.
Бугунги кунда тарихий бинода "Ипотека-банк"нинг филиали жойлашган.
Тошкентдаги ОДО (Округ офицерлар уйи) биноси (1885 йил).
Тошкентдаги ОДО — тарихий меъморий ёдгорлик бўлиб, 1885 йилда қурилган. Бугунги кунда бино Тошкент давлат юридик университетига тегишли.
Тошкентдаги ОДО (Округ офицерлар уйи) биноси (1885 йил).
Тошкентдаги ОДО — тарихий меъморий ёдгорлик бўлиб, 1885 йилда қурилган. Бугунги кунда бино Тошкент давлат юридик университетига тегишли.
Тошкентдаги Вестминстер халқаро университети биноси (ТВХУ) (1912 йил).
Тошкентдаги Вестминстер халқаро университети биноси 1912 йилда меъмор Георгий Сваричевский лойиҳаси асосида қурилган. Бино дастлаб хотин-қизлар гимназияси учун барпо этилган.
Тошкентдаги Вестминстер халқаро университети биноси (ТВХУ) (1912 йил).
Тошкентдаги Вестминстер халқаро университети биноси 1912 йилда меъмор Георгий Сваричевский лойиҳаси асосида қурилган. Бино дастлаб хотин-қизлар гимназияси учун барпо этилган.
Болалар кутубхонаси, собиқ Советлар уйи, собиқ Вадьяевлар уйи (1893 йил).
Бино 1893 йилда Вадьяевлар ака-укалари томонидан меъмор И. А. Маркевич лойиҳаси асосида қурилган. Дастлаб мажмуа икки иншоотдан иборат бўлган. Улардан бирида Жамоат йиғини, Озодлик уйи, Оперетта театри, кейинчалик эса машҳур "ВЛКСМга 30 йил" кинотеатри жойлашган.
Иккинчи бинода 1964 йилдан буён Болалар кутубхонаси фаолият юритади. Ўтказилган реконструкциядан сўнг бу ерда очиқ жамоат маконлари, коворкинг, лаборатория ва студия ташкил этилди. Шу билан бирга, бинoning тарихий қиёфаси сақлаб қолинди.
Болалар кутубхонаси, собиқ Советлар уйи, собиқ Вадьяевлар уйи (1893 йил).
Бино 1893 йилда Вадьяевлар ака-укалари томонидан меъмор И. А. Маркевич лойиҳаси асосида қурилган. Дастлаб мажмуа икки иншоотдан иборат бўлган. Улардан бирида Жамоат йиғини, Озодлик уйи, Оперетта театри, кейинчалик эса машҳур "ВЛКСМга 30 йил" кинотеатри жойлашган.
Иккинчи бинода 1964 йилдан буён Болалар кутубхонаси фаолият юритади. Ўтказилган реконструкциядан сўнг бу ерда очиқ жамоат маконлари, коворкинг, лаборатория ва студия ташкил этилди. Шу билан бирга, бинoning тарихий қиёфаси сақлаб қолинди.
Қизлар ва ўғил болалар гимназиялари (1878–1883 йиллар).
Меъморий ансамбль Тошкентда 1878–1883 йилларда ҳарбий муҳандис ва меъмор С. К. Глинка-Янчевский лойиҳаси асосида қурилган. Эркаклар ва аёллар гимназиялари бинолари Сайилгоҳ кўчасининг икки томонида жойлашган.
Дастлаб бинолар алоҳида икки қаватли иншоотлардан иборат бўлган. 1906 йилда меъмор Г. М. Сваричевский лойиҳаси асосида улар орасига қўшимча қисмлар қурилиб, ягона мажмуага бирлаштирилган, 1930-йилларда эса уч қаватгача устқурма қилинган.
Қизлар ва ўғил болалар гимназиялари (1878–1883 йиллар).
Меъморий ансамбль Тошкентда 1878–1883 йилларда ҳарбий муҳандис ва меъмор С. К. Глинка-Янчевский лойиҳаси асосида қурилган. Эркаклар ва аёллар гимназиялари бинолари Сайилгоҳ кўчасининг икки томонида жойлашган.
Дастлаб бинолар алоҳида икки қаватли иншоотлардан иборат бўлган. 1906 йилда меъмор Г. М. Сваричевский лойиҳаси асосида улар орасига қўшимча қисмлар қурилиб, ягона мажмуага бирлаштирилган, 1930-йилларда эса уч қаватгача устқурма қилинган.
"Нуроний" жамғармаси, собиқ "Националь" меҳмонхонаси (1912 йил).
"Националь" меҳмонхонаси биноси 1912 йилда меъмор И. А. Маркевич лойиҳаси асосида қурилган. Фуқаролар уруши йилларида бу ерда Туркистон фронти штаби жойлашган.
Кейинчалик меҳмонхона "Тошкент", сўнгра "Шарқ" деб қайта номланган. Бугунги кунда тарихий бинода фахрийларни қўллаб-қувватлаш бўйича Республика "Нуроний" жамғармаси жойлашган.
"Нуроний" жамғармаси, собиқ "Националь" меҳмонхонаси (1912 йил).
"Националь" меҳмонхонаси биноси 1912 йилда меъмор И. А. Маркевич лойиҳаси асосида қурилган. Фуқаролар уруши йилларида бу ерда Туркистон фронти штаби жойлашган.
Кейинчалик меҳмонхона "Тошкент", сўнгра "Шарқ" деб қайта номланган. Бугунги кунда тарихий бинода фахрийларни қўллаб-қувватлаш бўйича Республика "Нуроний" жамғармаси жойлашган.
Яушев савдогарларининг уйи (1913 йил).
Тошкентдаги Ислом Каримов кўчаси, 11-уйда жойлашган Яушев савдогарларининг уйи ҳам инқилобгача бўлган давр билан боғлиқ. Бино 1913 йилда меъмор Иван Маркевич лойиҳаси асосида қурилган. Бугунги кунда у Ўзбекистоннинг Маданий мерос объектларининг Миллий рўйхатига киритилган меъморий ёдгорлик ҳисобланади.
Уни Мустафо Камол Отатурк кўчаси, 21-уйда жойлашган Яушевлар пассажи билан адаштирмаслик лозим.
Яушев савдогарларининг уйи (1913 йил).
Тошкентдаги Ислом Каримов кўчаси, 11-уйда жойлашган Яушев савдогарларининг уйи ҳам инқилобгача бўлган давр билан боғлиқ. Бино 1913 йилда меъмор Иван Маркевич лойиҳаси асосида қурилган. Бугунги кунда у Ўзбекистоннинг Маданий мерос объектларининг Миллий рўйхатига киритилган меъморий ёдгорлик ҳисобланади.
Уни Мустафо Камол Отатурк кўчаси, 21-уйда жойлашган Яушевлар пассажи билан адаштирмаслик лозим.
Меъмор Г. Сваричевскийнинг уйи.
Бир қаватли, пишиқ ғиштдан қурилган ҳашаматли уй XIX асрда меъмор Г. Сваричевский томонидан қурилган. Бино дорий ордеридаги пилястрлар, витражли айвон ва пешайвон билан безатилган.
Инқилобдан сўнг бу ерда "Қизил Хоч" ташкилотининг Дания вакиллиги, кейинчалик Ўзбек ССР Ташқи ишлар вазирлиги жойлашган. 1990-йилларда бинода Ўзбекистоннинг хорижий давлатлар билан маданий алоқалар жамияти фаолият юритган. Бугунги кунда сарой Ахунбобоев ва Сулаймонова кўчалари чорраҳасида сақланиб қолган.
Меъмор Г. Сваричевскийнинг уйи.
Бир қаватли, пишиқ ғиштдан қурилган ҳашаматли уй XIX асрда меъмор Г. Сваричевский томонидан қурилган. Бино дорий ордеридаги пилястрлар, витражли айвон ва пешайвон билан безатилган.
Инқилобдан сўнг бу ерда "Қизил Хоч" ташкилотининг Дания вакиллиги, кейинчалик Ўзбек ССР Ташқи ишлар вазирлиги жойлашган. 1990-йилларда бинода Ўзбекистоннинг хорижий давлатлар билан маданий алоқалар жамияти фаолият юритган. Бугунги кунда сарой Ахунбобоев ва Сулаймонова кўчалари чорраҳасида сақланиб қолган.
Исо Муқаддас Қалби собори (1912 йил).
Собор қурилиши Тошкентда 1912 йилда поляк меъмори Людвиг Панчакевич лойиҳаси асосида бошланган. Қурилиш ишларида асирга олинган австриялик ва венгрияликлар — муҳандислар, тош терувчилар ва ҳайкалтарошлар иштирок этган.
Совет даврида тугалланмаган бино ётоқхона ва шифохона сифатида фойдаланилган. 1992 йилда у католик жамоасига топширилиб, шундан сўнг реконструкция ишлари бошланган. 2000 йил октябрда ибодатхона муқаддас қилинган. Ички хоналари мармар ва гранит билан безатилган.
Исо Муқаддас Қалби собори (1912 йил).
Собор қурилиши Тошкентда 1912 йилда поляк меъмори Людвиг Панчакевич лойиҳаси асосида бошланган. Қурилиш ишларида асирга олинган австриялик ва венгрияликлар — муҳандислар, тош терувчилар ва ҳайкалтарошлар иштирок этган.
Совет даврида тугалланмаган бино ётоқхона ва шифохона сифатида фойдаланилган. 1992 йилда у католик жамоасига топширилиб, шундан сўнг реконструкция ишлари бошланган. 2000 йил октябрда ибодатхона муқаддас қилинган. Ички хоналари мармар ва гранит билан безатилган.
Яушевлар ака-укаларининг пассажи (1915 йил).
Яушевлар ака-укаларининг пассажи Тошкентда 1915 йилда қурилган бўлиб, Яушевлар савдогарлар сулоласига тегишли тўрт пассажнинг сўнггиси ҳисобланади.
Яушев савдогарларининг уйи билан бир қаторда, бу Тошкент марказида ушбу оила билан боғлиқ энг машҳур бинолардан биридир.
Яушевлар ака-укаларининг пассажи (1915 йил).
Яушевлар ака-укаларининг пассажи Тошкентда 1915 йилда қурилган бўлиб, Яушевлар савдогарлар сулоласига тегишли тўрт пассажнинг сўнггиси ҳисобланади.
Яушев савдогарларининг уйи билан бир қаторда, бу Тошкент марказида ушбу оила билан боғлиқ энг машҳур бинолардан биридир.