Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260913/tashkent-tarix-memorchilik-60299842.html
Инқилобдан олдинги Тошкент: шаҳар тарихини сақлаган меъморчилик — фото
Инқилобдан олдинги Тошкент: шаҳар тарихини сақлаган меъморчилик — фото
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда XIX аср охири — XX аср бошларида барпо этилган жамоат, савдо, таълим ва диний бинолар шаҳарнинг тарихий қиёфаси, меъморий тараққиёти ва янги шаҳар муҳити қандай шакллангани ҳақида ҳикоя қилади.
2026-09-13T19:31+0500
2026-09-13T19:31+0500
тошкент
фото
тарих
тарихий ёдгорлик
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0b/60356875_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_9cd29db66c147b901b9ddb953a5fe5f7.jpg
XIX–XX асрлар бўсағасида Тошкент жадал ривожланиш даврини бошдан кечирди. Савдо-сотиқ, таълим ва шаҳар инфратузилмасининг кенгайиши билан бир қаторда пойтахтда янги жамоат ва маъмурий бинолар ҳам қад ростлади. Уларнинг меъморчилигида Европа йўналишлари, маҳаллий қурилиш анъаналари ва ўз даврининг илғор муҳандислик ечимлари уйғунлашди.Шу даврнинг диққатга сазовор иншоотларидан бири — 1898 йилда меъморлар Вильгельм Гейнцельман ва А. П. Максимов лойиҳаси асосида қурилган Тошкент реал билим юрти биносидир. Эклектика услубидаги иншоот рус ғишт меъморчилиги анъаналари ва готика элементлари уйғунлигида барпо этилган ҳамда Тошкентда контрфорслардан фойдаланилган илк бинолардан бири ҳисобланади.Яна бир диққатга сазовор иншоот — 1915 йилда ҳозирги Зарафшон кўчасида қурилган Яушевлар пассажи. Йирик савдо мажмуаси электр ёритиши, телефон алоқаси, буғли иситиш тизими ва юк кўтариш механизмлари билан жиҳозланган эди. Бугун тарихий мажмуа ёнида “Пойтахт” мажмуаси жойлашган.Сақланиб қолган меъморий ёдгорликлар орасида 1913 йилда меъмор И. А. Маркевич лойиҳаси асосида қурилган Яушев савдогарларининг уйи, собиқ “Националь” меҳмонхонаси (1912 йил), собиқ Реал билим юрти биноси (1898 йил), Давлат палатаси биноси (1887 йил), Немис евангелик-лютеран черкови (1896 йил), Исо Муқаддас Қалби собори (1912 йил), шунингдек, ҳозирги Республика болалар кутубхонаси — собиқ Жамоат йиғини ва Вадьяевлар ака-укаларининг уйи (1893 йил) бор.Ушбу бинолар шаҳар ҳаётининг турли соҳалари — таълим, савдо, дин ва шаҳар инфратузилмаси ривожи билан боғлиқ. Улар биргаликда Тошкентнинг тарихий меъморий қатламини шакллантириб, бир асрдан кўпроқ вақт аввалги шаҳар қиёфасини тасаввур қилиш имконини беради.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0b/60356875_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_98ae9324cc8508328167646ccefb7f8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент, фото, тарих, тарихий ёдгорлик, ўзбекистон, фото
тошкент, фото, тарих, тарихий ёдгорлик, ўзбекистон, фото

Инқилобдан олдинги Тошкент: шаҳар тарихини сақлаган меъморчилик — фото

19:31 13.09.2026
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
XIX аср охири — XX аср бошларида қурилган бинолар Тошкентнинг меъморий мероси ва янги шаҳар муҳити шаклланганидан дарак беради.
XIX–XX асрлар бўсағасида Тошкент жадал ривожланиш даврини бошдан кечирди. Савдо-сотиқ, таълим ва шаҳар инфратузилмасининг кенгайиши билан бир қаторда пойтахтда янги жамоат ва маъмурий бинолар ҳам қад ростлади. Уларнинг меъморчилигида Европа йўналишлари, маҳаллий қурилиш анъаналари ва ўз даврининг илғор муҳандислик ечимлари уйғунлашди.
Шу даврнинг диққатга сазовор иншоотларидан бири — 1898 йилда меъморлар Вильгельм Гейнцельман ва А. П. Максимов лойиҳаси асосида қурилган Тошкент реал билим юрти биносидир. Эклектика услубидаги иншоот рус ғишт меъморчилиги анъаналари ва готика элементлари уйғунлигида барпо этилган ҳамда Тошкентда контрфорслардан фойдаланилган илк бинолардан бири ҳисобланади.
Яна бир диққатга сазовор иншоот — 1915 йилда ҳозирги Зарафшон кўчасида қурилган Яушевлар пассажи. Йирик савдо мажмуаси электр ёритиши, телефон алоқаси, буғли иситиш тизими ва юк кўтариш механизмлари билан жиҳозланган эди. Бугун тарихий мажмуа ёнида “Пойтахт” мажмуаси жойлашган.

“Бу давр меъморчилиги, аввало, ўзининг хилма-хиллиги билан қизиқ. Тошкентда савдо, жамоат, таълим ва диний меъморчилик бир вақтнинг ўзида ривожланган ва ҳар бир йўналиш шаҳар қиёфасида ўз изини қолдирган”, — деди Sputnik Ўзбекистон мухбирига Ўзбекистон Бадиий академияси академиги, Тошкент архитектура-қурилиш университети профессори Марина Бородина.

Сақланиб қолган меъморий ёдгорликлар орасида 1913 йилда меъмор И. А. Маркевич лойиҳаси асосида қурилган Яушев савдогарларининг уйи, собиқ “Националь” меҳмонхонаси (1912 йил), собиқ Реал билим юрти биноси (1898 йил), Давлат палатаси биноси (1887 йил), Немис евангелик-лютеран черкови (1896 йил), Исо Муқаддас Қалби собори (1912 йил), шунингдек, ҳозирги Республика болалар кутубхонаси — собиқ Жамоат йиғини ва Вадьяевлар ака-укаларининг уйи (1893 йил) бор.
Ушбу бинолар шаҳар ҳаётининг турли соҳалари — таълим, савдо, дин ва шаҳар инфратузилмаси ривожи билан боғлиқ. Улар биргаликда Тошкентнинг тарихий меъморий қатламини шакллантириб, бир асрдан кўпроқ вақт аввалги шаҳар қиёфасини тасаввур қилиш имконини беради.

Сақланиб қолган бинолар фақат чиройли меъморий иншоотлар эмас. Улар тарихий ўзгаришлар кўламини ҳис қилиш ва Тошкентнинг аста-секин замонавий шаҳар қиёфасига эга бўлганини англаш имконини беради”, — дея қўшимча қилди Марина Бородина.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент реал билим юрти биноси (1898 йил).

Бино 1898 йилда меъморлар Вильгельм Гейнцельман ва А. П. Максимов лойиҳаси асосида қурилган. Қаср эклектика услубида, рус ғишт меъморчилиги ва готика элементлари уйғунлигида барпо этилган.

Бу Тошкентда контрфорслардан фойдаланилган илк иншоот ҳисобланади. Бинода физика ва кимё бўйича махсус хоналар, шунингдек, Николай Чудотворец черкови ҳам бўлган.

Тошкент реал билим юрти биноси (1898 йил).Бино 1898 йилда меъморлар Вильгельм Гейнцельман ва А. П. Максимов лойиҳаси асосида қурилган. Қаср эклектика услубида, рус ғишт меъморчилиги ва готика элементлари уйғунлигида барпо этилган.Бу Тошкентда контрфорслардан фойдаланилган илк иншоот ҳисобланади. Бинода физика ва кимё бўйича махсус хоналар, шунингдек, Николай Чудотворец черкови ҳам бўлган. - Sputnik Ўзбекистон
1/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкент реал билим юрти биноси (1898 йил).

Бино 1898 йилда меъморлар Вильгельм Гейнцельман ва А. П. Максимов лойиҳаси асосида қурилган. Қаср эклектика услубида, рус ғишт меъморчилиги ва готика элементлари уйғунлигида барпо этилган.

Бу Тошкентда контрфорслардан фойдаланилган илк иншоот ҳисобланади. Бинода физика ва кимё бўйича махсус хоналар, шунингдек, Николай Чудотворец черкови ҳам бўлган.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Князь Н. К. Романов саройи (1891 йил).

Сарой Тошкентда 1891 йилда меъморлар В. С. Гейнцельман ва А. Л. Бенуа лойиҳаси асосида князь Николай Константинович учун қурилган.

Совет даврида бино турли муассасалар учун фойдаланилган, кейинчалик Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигининг қабуллар уйига айланган. Бугунги кунда сарой Тошкентнинг тарихий меъморчилигидаги диққатга сазовор ёдгорликлардан бири ҳисобланади.

Князь Н. К. Романов саройи (1891 йил).Сарой Тошкентда 1891 йилда меъморлар В. С. Гейнцельман ва А. Л. Бенуа лойиҳаси асосида князь Николай Константинович учун қурилган.Совет даврида бино турли муассасалар учун фойдаланилган, кейинчалик Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигининг қабуллар уйига айланган. Бугунги кунда сарой Тошкентнинг тарихий меъморчилигидаги диққатга сазовор ёдгорликлардан бири ҳисобланади. - Sputnik Ўзбекистон
2/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Князь Н. К. Романов саройи (1891 йил).

Сарой Тошкентда 1891 йилда меъморлар В. С. Гейнцельман ва А. Л. Бенуа лойиҳаси асосида князь Николай Константинович учун қурилган.

Совет даврида бино турли муассасалар учун фойдаланилган, кейинчалик Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлигининг қабуллар уйига айланган. Бугунги кунда сарой Тошкентнинг тарихий меъморчилигидаги диққатга сазовор ёдгорликлардан бири ҳисобланади.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Собиқ Туркистон давлат палатаси (1887 йил).

Туркистон давлат палатасининг икки қаватли биноси Тошкентда 1887 йилда меъмор Вильгельм Гейнцельман лойиҳаси асосида қурилган. 1970–1980-йилларда бу ерда Ўзбекистон халқлари тарихи музейи жойлашган.

Собиқ Туркистон давлат палатаси (1887 йил).Туркистон давлат палатасининг икки қаватли биноси Тошкентда 1887 йилда меъмор Вильгельм Гейнцельман лойиҳаси асосида қурилган. 1970–1980-йилларда бу ерда Ўзбекистон халқлари тарихи музейи жойлашган. - Sputnik Ўзбекистон
3/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Собиқ Туркистон давлат палатаси (1887 йил).

Туркистон давлат палатасининг икки қаватли биноси Тошкентда 1887 йилда меъмор Вильгельм Гейнцельман лойиҳаси асосида қурилган. 1970–1980-йилларда бу ерда Ўзбекистон халқлари тарихи музейи жойлашган.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Собиқ Давлат банки биноси (1895 йил).

Скверда жойлашган бино 1895 йилда меъмор В. С. Гейнцельман лойиҳаси асосида Император Давлат банкининг Тошкент бўлими учун қурилган.

Совет даврида бу ерда "Промбанк"нинг Ўрта Осиё бўлими жойлашган. Бугунги кунда бинода "Ўзсаноатқурилишбанк" филиали фаолият юритади. Реконструкциядан сўнг унинг тарихий қиёфаси тикланган. Пулларни ташиш учун мўлжалланган қадимий лифт сақланиб қолган, иккинчи қаватда эса кичик музей фаолият юритади.

Собиқ Давлат банки биноси (1895 йил).Скверда жойлашган бино 1895 йилда меъмор В. С. Гейнцельман лойиҳаси асосида Император Давлат банкининг Тошкент бўлими учун қурилган.Совет даврида бу ерда &quot;Промбанк&quot;нинг Ўрта Осиё бўлими жойлашган. Бугунги кунда бинода &quot;Ўзсаноатқурилишбанк&quot; филиали фаолият юритади. Реконструкциядан сўнг унинг тарихий қиёфаси тикланган. Пулларни ташиш учун мўлжалланган қадимий лифт сақланиб қолган, иккинчи қаватда эса кичик музей фаолият юритади. - Sputnik Ўзбекистон
4/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Собиқ Давлат банки биноси (1895 йил).

Скверда жойлашган бино 1895 йилда меъмор В. С. Гейнцельман лойиҳаси асосида Император Давлат банкининг Тошкент бўлими учун қурилган.

Совет даврида бу ерда "Промбанк"нинг Ўрта Осиё бўлими жойлашган. Бугунги кунда бинода "Ўзсаноатқурилишбанк" филиали фаолият юритади. Реконструкциядан сўнг унинг тарихий қиёфаси тикланган. Пулларни ташиш учун мўлжалланган қадимий лифт сақланиб қолган, иккинчи қаватда эса кичик музей фаолият юритади.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Немис евангелик-лютеран черкови (1896 йил).

Черков Тошкентда 1896 йилда неоготика услубида қурилган. Илк бор 1896 йил 3 октябрда муқаддас қилинган, мунтазам ибодат маросимлари эса 1899 йилда қайта муқаддас қилинганидан сўнг бошланган.

Совет даврида бино омбор сифатида фойдаланилган, кейинчалик бу ерда орган ўрнатилган консерватория опера студияси жойлашган. 1990-йилларда ибодатхона яна диндорларга қайтарилган.

Немис евангелик-лютеран черкови (1896 йил).Черков Тошкентда 1896 йилда неоготика услубида қурилган. Илк бор 1896 йил 3 октябрда муқаддас қилинган, мунтазам ибодат маросимлари эса 1899 йилда қайта муқаддас қилинганидан сўнг бошланган.Совет даврида бино омбор сифатида фойдаланилган, кейинчалик бу ерда орган ўрнатилган консерватория опера студияси жойлашган. 1990-йилларда ибодатхона яна диндорларга қайтарилган. - Sputnik Ўзбекистон
5/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Немис евангелик-лютеран черкови (1896 йил).

Черков Тошкентда 1896 йилда неоготика услубида қурилган. Илк бор 1896 йил 3 октябрда муқаддас қилинган, мунтазам ибодат маросимлари эса 1899 йилда қайта муқаддас қилинганидан сўнг бошланган.

Совет даврида бино омбор сифатида фойдаланилган, кейинчалик бу ерда орган ўрнатилган консерватория опера студияси жойлашган. 1990-йилларда ибодатхона яна диндорларга қайтарилган.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Каплан дорихонаси биноси (1906 йил).

Бино 1906 йилда меъмор Георгий Сваричевский лойиҳаси асосида фармацевт Иероним Краузе учун қурилган. Қаср модерн услубида барпо этилган. Кейинчалик бу ерда "Филипп Каплан ва ўғиллари" савдо уйи жойлашган.

Бугунги кунда тарихий бинода "Ипотека-банк"нинг филиали жойлашган.

Каплан дорихонаси биноси (1906 йил).Бино 1906 йилда меъмор Георгий Сваричевский лойиҳаси асосида фармацевт Иероним Краузе учун қурилган. Қаср модерн услубида барпо этилган. Кейинчалик бу ерда &quot;Филипп Каплан ва ўғиллари&quot; савдо уйи жойлашган.Бугунги кунда тарихий бинода &quot;Ипотека-банк&quot;нинг филиали жойлашган. - Sputnik Ўзбекистон
6/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каплан дорихонаси биноси (1906 йил).

Бино 1906 йилда меъмор Георгий Сваричевский лойиҳаси асосида фармацевт Иероним Краузе учун қурилган. Қаср модерн услубида барпо этилган. Кейинчалик бу ерда "Филипп Каплан ва ўғиллари" савдо уйи жойлашган.

Бугунги кунда тарихий бинода "Ипотека-банк"нинг филиали жойлашган.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентдаги ОДО (Округ офицерлар уйи) биноси (1885 йил).

Тошкентдаги ОДО — тарихий меъморий ёдгорлик бўлиб, 1885 йилда қурилган. Бугунги кунда бино Тошкент давлат юридик университетига тегишли.

Тошкентдаги ОДО (Округ офицерлар уйи) биноси (1885 йил).Тошкентдаги ОДО — тарихий меъморий ёдгорлик бўлиб, 1885 йилда қурилган. Бугунги кунда бино Тошкент давлат юридик университетига тегишли. - Sputnik Ўзбекистон
7/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентдаги ОДО (Округ офицерлар уйи) биноси (1885 йил).

Тошкентдаги ОДО — тарихий меъморий ёдгорлик бўлиб, 1885 йилда қурилган. Бугунги кунда бино Тошкент давлат юридик университетига тегишли.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентдаги Вестминстер халқаро университети биноси (ТВХУ) (1912 йил).

Тошкентдаги Вестминстер халқаро университети биноси 1912 йилда меъмор Георгий Сваричевский лойиҳаси асосида қурилган. Бино дастлаб хотин-қизлар гимназияси учун барпо этилган.

Тошкентдаги Вестминстер халқаро университети биноси (ТВХУ) (1912 йил).Тошкентдаги Вестминстер халқаро университети биноси 1912 йилда меъмор Георгий Сваричевский лойиҳаси асосида қурилган. Бино дастлаб хотин-қизлар гимназияси учун барпо этилган. - Sputnik Ўзбекистон
8/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тошкентдаги Вестминстер халқаро университети биноси (ТВХУ) (1912 йил).

Тошкентдаги Вестминстер халқаро университети биноси 1912 йилда меъмор Георгий Сваричевский лойиҳаси асосида қурилган. Бино дастлаб хотин-қизлар гимназияси учун барпо этилган.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Болалар кутубхонаси, собиқ Советлар уйи, собиқ Вадьяевлар уйи (1893 йил).

Бино 1893 йилда Вадьяевлар ака-укалари томонидан меъмор И. А. Маркевич лойиҳаси асосида қурилган. Дастлаб мажмуа икки иншоотдан иборат бўлган. Улардан бирида Жамоат йиғини, Озодлик уйи, Оперетта театри, кейинчалик эса машҳур "ВЛКСМга 30 йил" кинотеатри жойлашган.

Иккинчи бинода 1964 йилдан буён Болалар кутубхонаси фаолият юритади. Ўтказилган реконструкциядан сўнг бу ерда очиқ жамоат маконлари, коворкинг, лаборатория ва студия ташкил этилди. Шу билан бирга, бинoning тарихий қиёфаси сақлаб қолинди.

Болалар кутубхонаси, собиқ Советлар уйи, собиқ Вадьяевлар уйи (1893 йил).Бино 1893 йилда Вадьяевлар ака-укалари томонидан меъмор И. А. Маркевич лойиҳаси асосида қурилган. Дастлаб мажмуа икки иншоотдан иборат бўлган. Улардан бирида Жамоат йиғини, Озодлик уйи, Оперетта театри, кейинчалик эса машҳур &quot;ВЛКСМга 30 йил&quot; кинотеатри жойлашган.Иккинчи бинода 1964 йилдан буён Болалар кутубхонаси фаолият юритади. Ўтказилган реконструкциядан сўнг бу ерда очиқ жамоат маконлари, коворкинг, лаборатория ва студия ташкил этилди. Шу билан бирга, бинoning тарихий қиёфаси сақлаб қолинди. - Sputnik Ўзбекистон
9/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Болалар кутубхонаси, собиқ Советлар уйи, собиқ Вадьяевлар уйи (1893 йил).

Бино 1893 йилда Вадьяевлар ака-укалари томонидан меъмор И. А. Маркевич лойиҳаси асосида қурилган. Дастлаб мажмуа икки иншоотдан иборат бўлган. Улардан бирида Жамоат йиғини, Озодлик уйи, Оперетта театри, кейинчалик эса машҳур "ВЛКСМга 30 йил" кинотеатри жойлашган.

Иккинчи бинода 1964 йилдан буён Болалар кутубхонаси фаолият юритади. Ўтказилган реконструкциядан сўнг бу ерда очиқ жамоат маконлари, коворкинг, лаборатория ва студия ташкил этилди. Шу билан бирга, бинoning тарихий қиёфаси сақлаб қолинди.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Қизлар ва ўғил болалар гимназиялари (1878–1883 йиллар).

Меъморий ансамбль Тошкентда 1878–1883 йилларда ҳарбий муҳандис ва меъмор С. К. Глинка-Янчевский лойиҳаси асосида қурилган. Эркаклар ва аёллар гимназиялари бинолари Сайилгоҳ кўчасининг икки томонида жойлашган.

Дастлаб бинолар алоҳида икки қаватли иншоотлардан иборат бўлган. 1906 йилда меъмор Г. М. Сваричевский лойиҳаси асосида улар орасига қўшимча қисмлар қурилиб, ягона мажмуага бирлаштирилган, 1930-йилларда эса уч қаватгача устқурма қилинган.

Қизлар ва ўғил болалар гимназиялари (1878–1883 йиллар).Меъморий ансамбль Тошкентда 1878–1883 йилларда ҳарбий муҳандис ва меъмор С. К. Глинка-Янчевский лойиҳаси асосида қурилган. Эркаклар ва аёллар гимназиялари бинолари Сайилгоҳ кўчасининг икки томонида жойлашган.Дастлаб бинолар алоҳида икки қаватли иншоотлардан иборат бўлган. 1906 йилда меъмор Г. М. Сваричевский лойиҳаси асосида улар орасига қўшимча қисмлар қурилиб, ягона мажмуага бирлаштирилган, 1930-йилларда эса уч қаватгача устқурма қилинган. - Sputnik Ўзбекистон
10/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Қизлар ва ўғил болалар гимназиялари (1878–1883 йиллар).

Меъморий ансамбль Тошкентда 1878–1883 йилларда ҳарбий муҳандис ва меъмор С. К. Глинка-Янчевский лойиҳаси асосида қурилган. Эркаклар ва аёллар гимназиялари бинолари Сайилгоҳ кўчасининг икки томонида жойлашган.

Дастлаб бинолар алоҳида икки қаватли иншоотлардан иборат бўлган. 1906 йилда меъмор Г. М. Сваричевский лойиҳаси асосида улар орасига қўшимча қисмлар қурилиб, ягона мажмуага бирлаштирилган, 1930-йилларда эса уч қаватгача устқурма қилинган.

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Нуроний" жамғармаси, собиқ "Националь" меҳмонхонаси (1912 йил).

"Националь" меҳмонхонаси биноси 1912 йилда меъмор И. А. Маркевич лойиҳаси асосида қурилган. Фуқаролар уруши йилларида бу ерда Туркистон фронти штаби жойлашган.

Кейинчалик меҳмонхона "Тошкент", сўнгра "Шарқ" деб қайта номланган. Бугунги кунда тарихий бинода фахрийларни қўллаб-қувватлаш бўйича Республика "Нуроний" жамғармаси жойлашган.

&quot;Нуроний&quot; жамғармаси, собиқ &quot;Националь&quot; меҳмонхонаси (1912 йил).&quot;Националь&quot; меҳмонхонаси биноси 1912 йилда меъмор И. А. Маркевич лойиҳаси асосида қурилган. Фуқаролар уруши йилларида бу ерда Туркистон фронти штаби жойлашган.Кейинчалик меҳмонхона &quot;Тошкент&quot;, сўнгра &quot;Шарқ&quot; деб қайта номланган. Бугунги кунда тарихий бинода фахрийларни қўллаб-қувватлаш бўйича Республика &quot;Нуроний&quot; жамғармаси жойлашган. - Sputnik Ўзбекистон
11/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Нуроний" жамғармаси, собиқ "Националь" меҳмонхонаси (1912 йил).

"Националь" меҳмонхонаси биноси 1912 йилда меъмор И. А. Маркевич лойиҳаси асосида қурилган. Фуқаролар уруши йилларида бу ерда Туркистон фронти штаби жойлашган.

Кейинчалик меҳмонхона "Тошкент", сўнгра "Шарқ" деб қайта номланган. Бугунги кунда тарихий бинода фахрийларни қўллаб-қувватлаш бўйича Республика "Нуроний" жамғармаси жойлашган.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Яушев савдогарларининг уйи (1913 йил).

Тошкентдаги Ислом Каримов кўчаси, 11-уйда жойлашган Яушев савдогарларининг уйи ҳам инқилобгача бўлган давр билан боғлиқ. Бино 1913 йилда меъмор Иван Маркевич лойиҳаси асосида қурилган. Бугунги кунда у Ўзбекистоннинг Маданий мерос объектларининг Миллий рўйхатига киритилган меъморий ёдгорлик ҳисобланади.

Уни Мустафо Камол Отатурк кўчаси, 21-уйда жойлашган Яушевлар пассажи билан адаштирмаслик лозим.

Яушев савдогарларининг уйи (1913 йил).Тошкентдаги Ислом Каримов кўчаси, 11-уйда жойлашган Яушев савдогарларининг уйи ҳам инқилобгача бўлган давр билан боғлиқ. Бино 1913 йилда меъмор Иван Маркевич лойиҳаси асосида қурилган. Бугунги кунда у Ўзбекистоннинг Маданий мерос объектларининг Миллий рўйхатига киритилган меъморий ёдгорлик ҳисобланади.Уни Мустафо Камол Отатурк кўчаси, 21-уйда жойлашган Яушевлар пассажи билан адаштирмаслик лозим. - Sputnik Ўзбекистон
12/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Яушев савдогарларининг уйи (1913 йил).

Тошкентдаги Ислом Каримов кўчаси, 11-уйда жойлашган Яушев савдогарларининг уйи ҳам инқилобгача бўлган давр билан боғлиқ. Бино 1913 йилда меъмор Иван Маркевич лойиҳаси асосида қурилган. Бугунги кунда у Ўзбекистоннинг Маданий мерос объектларининг Миллий рўйхатига киритилган меъморий ёдгорлик ҳисобланади.

Уни Мустафо Камол Отатурк кўчаси, 21-уйда жойлашган Яушевлар пассажи билан адаштирмаслик лозим.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Меъмор Г. Сваричевскийнинг уйи.

Бир қаватли, пишиқ ғиштдан қурилган ҳашаматли уй XIX асрда меъмор Г. Сваричевский томонидан қурилган. Бино дорий ордеридаги пилястрлар, витражли айвон ва пешайвон билан безатилган.

Инқилобдан сўнг бу ерда "Қизил Хоч" ташкилотининг Дания вакиллиги, кейинчалик Ўзбек ССР Ташқи ишлар вазирлиги жойлашган. 1990-йилларда бинода Ўзбекистоннинг хорижий давлатлар билан маданий алоқалар жамияти фаолият юритган. Бугунги кунда сарой Ахунбобоев ва Сулаймонова кўчалари чорраҳасида сақланиб қолган.

Меъмор Г. Сваричевскийнинг уйи.Бир қаватли, пишиқ ғиштдан қурилган ҳашаматли уй XIX асрда меъмор Г. Сваричевский томонидан қурилган. Бино дорий ордеридаги пилястрлар, витражли айвон ва пешайвон билан безатилган.Инқилобдан сўнг бу ерда &quot;Қизил Хоч&quot; ташкилотининг Дания вакиллиги, кейинчалик Ўзбек ССР Ташқи ишлар вазирлиги жойлашган. 1990-йилларда бинода Ўзбекистоннинг хорижий давлатлар билан маданий алоқалар жамияти фаолият юритган. Бугунги кунда сарой Ахунбобоев ва Сулаймонова кўчалари чорраҳасида сақланиб қолган. - Sputnik Ўзбекистон
13/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Меъмор Г. Сваричевскийнинг уйи.

Бир қаватли, пишиқ ғиштдан қурилган ҳашаматли уй XIX асрда меъмор Г. Сваричевский томонидан қурилган. Бино дорий ордеридаги пилястрлар, витражли айвон ва пешайвон билан безатилган.

Инқилобдан сўнг бу ерда "Қизил Хоч" ташкилотининг Дания вакиллиги, кейинчалик Ўзбек ССР Ташқи ишлар вазирлиги жойлашган. 1990-йилларда бинода Ўзбекистоннинг хорижий давлатлар билан маданий алоқалар жамияти фаолият юритган. Бугунги кунда сарой Ахунбобоев ва Сулаймонова кўчалари чорраҳасида сақланиб қолган.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Исо Муқаддас Қалби собори (1912 йил).

Собор қурилиши Тошкентда 1912 йилда поляк меъмори Людвиг Панчакевич лойиҳаси асосида бошланган. Қурилиш ишларида асирга олинган австриялик ва венгрияликлар — муҳандислар, тош терувчилар ва ҳайкалтарошлар иштирок этган.

Совет даврида тугалланмаган бино ётоқхона ва шифохона сифатида фойдаланилган. 1992 йилда у католик жамоасига топширилиб, шундан сўнг реконструкция ишлари бошланган. 2000 йил октябрда ибодатхона муқаддас қилинган. Ички хоналари мармар ва гранит билан безатилган.

Исо Муқаддас Қалби собори (1912 йил).Собор қурилиши Тошкентда 1912 йилда поляк меъмори Людвиг Панчакевич лойиҳаси асосида бошланган. Қурилиш ишларида асирга олинган австриялик ва венгрияликлар — муҳандислар, тош терувчилар ва ҳайкалтарошлар иштирок этган.Совет даврида тугалланмаган бино ётоқхона ва шифохона сифатида фойдаланилган. 1992 йилда у католик жамоасига топширилиб, шундан сўнг реконструкция ишлари бошланган. 2000 йил октябрда ибодатхона муқаддас қилинган. Ички хоналари мармар ва гранит билан безатилган. - Sputnik Ўзбекистон
14/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Исо Муқаддас Қалби собори (1912 йил).

Собор қурилиши Тошкентда 1912 йилда поляк меъмори Людвиг Панчакевич лойиҳаси асосида бошланган. Қурилиш ишларида асирга олинган австриялик ва венгрияликлар — муҳандислар, тош терувчилар ва ҳайкалтарошлар иштирок этган.

Совет даврида тугалланмаган бино ётоқхона ва шифохона сифатида фойдаланилган. 1992 йилда у католик жамоасига топширилиб, шундан сўнг реконструкция ишлари бошланган. 2000 йил октябрда ибодатхона муқаддас қилинган. Ички хоналари мармар ва гранит билан безатилган.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Яушевлар ака-укаларининг пассажи (1915 йил).

Яушевлар ака-укаларининг пассажи Тошкентда 1915 йилда қурилган бўлиб, Яушевлар савдогарлар сулоласига тегишли тўрт пассажнинг сўнггиси ҳисобланади.

Яушев савдогарларининг уйи билан бир қаторда, бу Тошкент марказида ушбу оила билан боғлиқ энг машҳур бинолардан биридир.

Яушевлар ака-укаларининг пассажи (1915 йил).Яушевлар ака-укаларининг пассажи Тошкентда 1915 йилда қурилган бўлиб, Яушевлар савдогарлар сулоласига тегишли тўрт пассажнинг сўнггиси ҳисобланади.Яушев савдогарларининг уйи билан бир қаторда, бу Тошкент марказида ушбу оила билан боғлиқ энг машҳур бинолардан биридир. - Sputnik Ўзбекистон
15/15
© Sputnik / Бахром Хатамов

Яушевлар ака-укаларининг пассажи (1915 йил).

Яушевлар ака-укаларининг пассажи Тошкентда 1915 йилда қурилган бўлиб, Яушевлар савдогарлар сулоласига тегишли тўрт пассажнинг сўнггиси ҳисобланади.

Яушев савдогарларининг уйи билан бир қаторда, бу Тошкент марказида ушбу оила билан боғлиқ энг машҳур бинолардан биридир.

Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0