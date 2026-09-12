https://sputniknews.uz/20260912/ukraina-chernobil-aesi-hududida-qoshinlarni-toplamoqda-60389364.html
Украина Чернобил АЭСи ҳудудида қўшин тўпламоқда
Украина Чернобил АЭСи ҳудудида қўшин тўпламоқда
Sputnik Ўзбекистон
Украина ҳарбийлари ЧАЭС ҳудудида электрон кураш тизимларини ўрнатмоқда. 12.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-12T11:25+0500
2026-09-12T11:25+0500
2026-09-12T11:26+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
аэс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/0d/18710132_0:106:2950:1765_1920x0_80_0_0_705fb3cb1ba35d939d660a536e2f66a4.jpg
ТОШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Киев режими Чернобил АЭС ҳудудида ўқ-дори захиралари тўпламоқда ва қўшинларни жойлаштирмоқда, деб хабар берди Россия хавфсизлик хизмати расмийси РИА Новостига.Агентлик манбасининг сўзларига кўра, украиналик жангарилар қуролларни қўриқлашда давом этмоқда. Шунингдек, ҳудудда электрон уруш тизими ўрнатилаётгани ҳақида хабарлар бор.Унинг хулосасига кўра, бу маълумот маҳаллий аҳолининг ижтимоий тармоқлардаги постлари билан билвосита тасдиқланган.Август ойи ўрталарида Германиянинг Der Spiegel журнали Украина қўшинлари Чернобил АЭСнинг тақиқланган зонасида мудофаа истеҳкомларини қураётгани ва назорат пунктларини ўрнатаётгани ҳақида хабар берган эди.Маълумот учун Чернобил АЭСи Киев вилоятида, Чернобил шаҳридан тахминан 15 километр узоқликда жойлашган. 1986 йил 26 апрелда у ерда содир бўлган авария зарар кўлами ва оқибатлари бўйича дунёдаги энг йирик техноген фалокат бўлган эди. Радиоактив моддалар Украина, Беларус, Россия ва бошқа Европа мамлакатларининг ҳудудларини ифлослантирди ва қарийб 8,4 миллион кишини нурланишига олиб келди.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/0d/18710132_229:0:2721:1869_1920x0_80_0_0_74c0470a3435a99337346c48450359af.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, аэс
Украина Чернобил АЭСи ҳудудида қўшин тўпламоқда
11:25 12.09.2026 (янгиланди: 11:26 12.09.2026)
Украина ҳарбийлари ЧАЭС ҳудудида электрон кураш тизимларини ўрнатмоқда.
ТОШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Киев режими Чернобил АЭС ҳудудида ўқ-дори захиралари тўпламоқда ва қўшинларни жойлаштирмоқда, деб хабар берди Россия хавфсизлик хизмати расмийси РИА Новостига.
"Биз оператив манбалардан Украина Қуролли Кучлари шахсий таркиби ва кўп миқдорда ўқ-дорилар ортилган Камаз юк машиналари ва бошқа ҳарбий техника тўпланаётгани Чернобил АЭС ҳудудида тўпланаётгани ҳақида маълумот олдик", - деди у.
Агентлик манбасининг сўзларига кўра, украиналик жангарилар қуролларни қўриқлашда давом этмоқда. Шунингдек, ҳудудда электрон уруш тизими ўрнатилаётгани ҳақида хабарлар бор.
Унинг хулосасига кўра, бу маълумот маҳаллий аҳолининг ижтимоий тармоқлардаги постлари билан билвосита тасдиқланган.
Август ойи ўрталарида Германиянинг Der Spiegel журнали Украина қўшинлари Чернобил АЭСнинг тақиқланган зонасида мудофаа истеҳкомларини қураётгани ва назорат пунктларини ўрнатаётгани ҳақида хабар берган эди.
Маълумот учун Чернобил АЭСи Киев вилоятида, Чернобил шаҳридан тахминан 15 километр узоқликда жойлашган. 1986 йил 26 апрелда у ерда содир бўлган авария зарар кўлами ва оқибатлари бўйича дунёдаги энг йирик техноген фалокат бўлган эди. Радиоактив моддалар Украина, Беларус, Россия ва бошқа Европа мамлакатларининг ҳудудларини ифлослантирди ва қарийб 8,4 миллион кишини нурланишига олиб келди.