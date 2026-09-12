Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260912/hindistonda-18-briks-sammiti-bolib-otmoqda--video-60389727.html
Ҳиндистонда БРИКС саммити 2026
Ҳиндистонда БРИКС саммити 2026
Sputnik Ўзбекистон
БРИКС саммитида Россиядан вазирлар ва йирик корпорациялар вакилларидан иборат 300 кишилик делегация иштирок этмоқда. 12.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-12T13:38+0500
2026-09-12T17:50+0500
брикс (brics)
саммит
ҳиндистон
владимир путин
нарендра моди
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0c/60390029_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_3ccda5d5334b02b6d2f381060bdb300e.jpg
Ҳиндистонда 11-13 сентябрь кунлари БРИКС давлатларининг 18- саммити бўлиб ўтмоқда. Унда глобал ва минтақавий муаммолар, 20 йиллик стратегик шериклик натижалари ва келажакдаги истиқболлар муҳокама қилинади. Жума куни Россия президенти БРИКС бизнес саммитида иштирок этиб нутқ сўзлади ва қатор икки томонлама учрашувлар ўтказди. Хусусан, Нарендра Моди, Сирил Рамофоса, Абдуль Фаттох ас-Сиси, БРИКС банки раҳбари Дилма Руссеф билан учрашди. Шанба куни Владимир Путин БРИКС давлат раҳбарларининг асосий йиғилишида иштирок этади. Унда Россия томонидан Россия президенти маъмурияти раҳбарининг ўринбосари Максим Орешкин, Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук, Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков ҳам қатнашади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0c/60390029_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_95519e8c65b9ad38c7f31c388e4e6783.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
брикс (brics), саммит, ҳиндистон, владимир путин, нарендра моди , видео, видео
брикс (brics), саммит, ҳиндистон, владимир путин, нарендра моди , видео, видео

Ҳиндистонда БРИКС саммити 2026

13:38 12.09.2026 (янгиланди: 17:50 12.09.2026)
© Sputnik / Кристина Соловьёва
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
БРИКС саммитида Россиядан вазирлар ва йирик корпорациялар вакилларидан иборат 300 кишилик делегация иштирок этмоқда.
Ҳиндистонда 11-13 сентябрь кунлари БРИКС давлатларининг 18- саммити бўлиб ўтмоқда. Унда глобал ва минтақавий муаммолар, 20 йиллик стратегик шериклик натижалари ва келажакдаги истиқболлар муҳокама қилинади.

Жума куни Россия президенти БРИКС бизнес саммитида иштирок этиб нутқ сўзлади ва қатор икки томонлама учрашувлар ўтказди. Хусусан, Нарендра Моди, Сирил Рамофоса, Абдуль Фаттох ас-Сиси, БРИКС банки раҳбари Дилма Руссеф билан учрашди.

Шанба куни Владимир Путин БРИКС давлат раҳбарларининг асосий йиғилишида иштирок этади. Унда Россия томонидан Россия президенти маъмурияти раҳбарининг ўринбосари Максим Орешкин, Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук, Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков ҳам қатнашади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0