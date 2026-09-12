Ҳиндистонда БРИКС саммити 2026
13:38 12.09.2026 (янгиланди: 17:50 12.09.2026)
Oбуна бўлиш
БРИКС саммитида Россиядан вазирлар ва йирик корпорациялар вакилларидан иборат 300 кишилик делегация иштирок этмоқда.
Ҳиндистонда 11-13 сентябрь кунлари БРИКС давлатларининг 18- саммити бўлиб ўтмоқда. Унда глобал ва минтақавий муаммолар, 20 йиллик стратегик шериклик натижалари ва келажакдаги истиқболлар муҳокама қилинади.
Жума куни Россия президенти БРИКС бизнес саммитида иштирок этиб нутқ сўзлади ва қатор икки томонлама учрашувлар ўтказди. Хусусан, Нарендра Моди, Сирил Рамофоса, Абдуль Фаттох ас-Сиси, БРИКС банки раҳбари Дилма Руссеф билан учрашди.
Шанба куни Владимир Путин БРИКС давлат раҳбарларининг асосий йиғилишида иштирок этади. Унда Россия томонидан Россия президенти маъмурияти раҳбарининг ўринбосари Максим Орешкин, Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук, Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков ҳам қатнашади.
Жума куни Россия президенти БРИКС бизнес саммитида иштирок этиб нутқ сўзлади ва қатор икки томонлама учрашувлар ўтказди. Хусусан, Нарендра Моди, Сирил Рамофоса, Абдуль Фаттох ас-Сиси, БРИКС банки раҳбари Дилма Руссеф билан учрашди.
Шанба куни Владимир Путин БРИКС давлат раҳбарларининг асосий йиғилишида иштирок этади. Унда Россия томонидан Россия президенти маъмурияти раҳбарининг ўринбосари Максим Орешкин, Россия бош вазири ўринбосари Алексей Оверчук, Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков ҳам қатнашади.