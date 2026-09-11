https://sputniknews.uz/20260911/tadbirkorlar-yangi-imtiyozlar-60368059.html
Тадбиркорлар учун давлат активлари: янги имтиёзлар ва имкониятлар
Тадбиркорлар учун давлат активлари: янги имтиёзлар ва имкониятлар
Sputnik Ўзбекистон
Тадбиркорларга давлат активи қийматининг 50 фоизини тўлагандан сўнг мулкни реконструкция қилиш ва қайта қуриш ишларини бошлаш имконияти берилади. 11.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-11T15:11+0500
2026-09-11T15:11+0500
2026-09-11T15:11+0500
видео
тадбиркор
давлат харидлари
ўзбекистон
имтиёз
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0b/60367888_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_593bdcccba36ea6a21eb1ff8313501f3.jpg
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Ўзбекистонда давлат активларини харид қилиш жараёнида тадбиркорлар учун янги имтиёз ва қулайликлар яратилмоқда.Хусусан, активларни чегирма асосида харид қилиш, фоизсиз бўлиб-бўлиб тўлаш, шунингдек, мулк қийматининг бир қисмини тўлагандан сўнг реконструкция ишларини бошлаш имкониятлари назарда тутилмоқда.Узоқ муддат сотилмай турган объектлар бўйича ҳам янги ёндашувлар жорий этилади.Бундан ташқари, “гибрид аукцион” ва “тайёр пакет” механизмлари орқали тадбиркорлар учун яна қандай имкониятлар яратилмоқда?Бу ҳақда мутахассислар Sputnik мухбирига батафсил маълумот берди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0b/60367888_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_1ee5d829379b0271475f4639d15ef874.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, тадбиркор, давлат харидлари, ўзбекистон, имтиёз, видео
видео, тадбиркор, давлат харидлари, ўзбекистон, имтиёз, видео
Тадбиркорлар учун давлат активлари: янги имтиёзлар ва имкониятлар
Эксклюзив
Тадбиркорларга давлат активи қийматининг 50 фоизини тўлагандан сўнг мулкни реконструкция қилиш ва қайта қуриш ишларини бошлаш имконияти берилади.
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Ўзбекистонда давлат активларини харид қилиш жараёнида тадбиркорлар учун янги имтиёз ва қулайликлар яратилмоқда.
Хусусан, активларни чегирма асосида харид қилиш, фоизсиз бўлиб-бўлиб тўлаш, шунингдек, мулк қийматининг бир қисмини тўлагандан сўнг реконструкция ишларини бошлаш имкониятлари назарда тутилмоқда.
Узоқ муддат сотилмай турган объектлар бўйича ҳам янги ёндашувлар жорий этилади.
Бундан ташқари, “гибрид аукцион” ва “тайёр пакет” механизмлари орқали тадбиркорлар учун яна қандай имкониятлар яратилмоқда?
Бу ҳақда мутахассислар Sputnik
мухбирига батафсил маълумот берди.