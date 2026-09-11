Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260911/tadbirkorlar-yangi-imtiyozlar-60368059.html
Тадбиркорлар учун давлат активлари: янги имтиёзлар ва имкониятлар
Тадбиркорлар учун давлат активлари: янги имтиёзлар ва имкониятлар
Sputnik Ўзбекистон
Тадбиркорларга давлат активи қийматининг 50 фоизини тўлагандан сўнг мулкни реконструкция қилиш ва қайта қуриш ишларини бошлаш имконияти берилади. 11.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-11T15:11+0500
2026-09-11T15:11+0500
видео
тадбиркор
давлат харидлари
ўзбекистон
имтиёз
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0b/60367888_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_593bdcccba36ea6a21eb1ff8313501f3.jpg
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Ўзбекистонда давлат активларини харид қилиш жараёнида тадбиркорлар учун янги имтиёз ва қулайликлар яратилмоқда.Хусусан, активларни чегирма асосида харид қилиш, фоизсиз бўлиб-бўлиб тўлаш, шунингдек, мулк қийматининг бир қисмини тўлагандан сўнг реконструкция ишларини бошлаш имкониятлари назарда тутилмоқда.Узоқ муддат сотилмай турган объектлар бўйича ҳам янги ёндашувлар жорий этилади.Бундан ташқари, “гибрид аукцион” ва “тайёр пакет” механизмлари орқали тадбиркорлар учун яна қандай имкониятлар яратилмоқда?Бу ҳақда мутахассислар Sputnik мухбирига батафсил маълумот берди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0b/60367888_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_1ee5d829379b0271475f4639d15ef874.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, тадбиркор, давлат харидлари, ўзбекистон, имтиёз, видео
видео, тадбиркор, давлат харидлари, ўзбекистон, имтиёз, видео

Тадбиркорлар учун давлат активлари: янги имтиёзлар ва имкониятлар

15:11 11.09.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Тадбиркорларга давлат активи қийматининг 50 фоизини тўлагандан сўнг мулкни реконструкция қилиш ва қайта қуриш ишларини бошлаш имконияти берилади.
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Ўзбекистонда давлат активларини харид қилиш жараёнида тадбиркорлар учун янги имтиёз ва қулайликлар яратилмоқда.
Хусусан, активларни чегирма асосида харид қилиш, фоизсиз бўлиб-бўлиб тўлаш, шунингдек, мулк қийматининг бир қисмини тўлагандан сўнг реконструкция ишларини бошлаш имкониятлари назарда тутилмоқда.
Узоқ муддат сотилмай турган объектлар бўйича ҳам янги ёндашувлар жорий этилади.
Бундан ташқари, “гибрид аукцион” ва “тайёр пакет” механизмлари орқали тадбиркорлар учун яна қандай имкониятлар яратилмоқда?
Бу ҳақда мутахассислар Sputnik мухбирига батафсил маълумот берди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0