https://sputniknews.uz/20260909/tashkent-sputnikpro-60323894.html
Тошкентда SputnikPRO: замонавий медиа учун видео, монтаж ва нейротармоқлар
Тошкентда SputnikPRO: замонавий медиа учун видео, монтаж ва нейротармоқлар
Sputnik Ўзбекистон
17 сентябрь куни Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида SputnikPRO маърузаси ўтказилади. Унда видео, монтаж, нейротармоқлар ва воқеа жойида тезкор ишлаш усуллари муҳокама қилинади.
2026-09-09T18:31+0500
2026-09-09T18:31+0500
2026-09-09T18:31+0500
sputnikpro
сунъий интеллект
рақамли технологиялар
tiktok
sputnik
отм
ижтимоий тармоқ
маъруза
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/09/60322920_0:0:3559:2003_1920x0_80_0_0_22b5989a1c07ce9e481fd74a25bfff8b.jpg
17 сентябрь куни соат 10:00 да Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида SputnikPRO лойиҳаси доирасида “Тасвирга олиш, монтаж, нейротармоқлар: замонавий медиа қандай воситалардан фойдаланади?” мавзусида маъруза бўлиб ўтади.Спикер — яқин хориж давлатларидаги Sputnik продюсери, Sputnik Тожикистон мухбири Алёна Рутчина.Рутчина маълумоти бўйича режиссёр, журналистикадаги фаолиятини "Биринчи канал"да бошлаган. У Sputnik учун видеоконтент — интервьюлар, TikTok форматидаги қисқа янгиликлар ва воқеа жойидан репортажлар тайёрлаш бўйича катта тажрибага эга.Шунингдек, у Россия ва хорижда юқори даражадаги расмийлар иштирокидаги йирик тадбирларни ёритган. Улар орасида “Армия” халқаро ҳарбий-техник форуми, “Армия ўйинлари”, KAZANFORUM 2024, Санкт-Петербургдаги Халқаро Евроосиё аёллар форуми ва МДҲ Иқтисодий кенгаши ҳузуридаги Иқтисодий масалалар бўйича комиссия йиғилишлари бор.Алоҳида блок воқеа жойида тезкор ишлашга бағишланади. Иштирокчилар нима учун биринчи бўлиш муҳимлиги, оддий янгиликдан эксклюзив материал тайёрлаш ва ахборотнинг бирламчи манбасига айланиш усулларини муҳокама қилади.Тадбирда иштирок этиш учун қуйидаги контактлар орқали ёзилиш мумкин:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/09/60322920_533:0:3264:2048_1920x0_80_0_0_de381a43aff44d0df1b346189df6eca0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sputnikpro , сунъий интеллект, рақамли технологиялар, tiktok, sputnik, отм, ижтимоий тармоқ, маъруза
sputnikpro , сунъий интеллект, рақамли технологиялар, tiktok, sputnik, отм, ижтимоий тармоқ, маъруза
Тошкентда SputnikPRO: замонавий медиа учун видео, монтаж ва нейротармоқлар
SputnikPRO иштирокчилари видео форматлари, тезкор монтаж, нейротармоқлар ва воқеа жойида самарали ишлаш усулларини ўрганади.
17 сентябрь куни соат 10:00 да Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида SputnikPRO лойиҳаси доирасида “Тасвирга олиш, монтаж, нейротармоқлар: замонавий медиа қандай воситалардан фойдаланади?” мавзусида маъруза бўлиб ўтади.
Спикер — яқин хориж давлатларидаги Sputnik продюсери, Sputnik Тожикистон
мухбири Алёна Рутчина.
Рутчина маълумоти бўйича режиссёр, журналистикадаги фаолиятини "Биринчи канал"да бошлаган. У Sputnik учун видеоконтент — интервьюлар, TikTok форматидаги қисқа янгиликлар ва воқеа жойидан репортажлар тайёрлаш бўйича катта тажрибага эга.
Шунингдек, у Россия ва хорижда юқори даражадаги расмийлар иштирокидаги йирик тадбирларни ёритган. Улар орасида “Армия” халқаро ҳарбий-техник форуми, “Армия ўйинлари”, KAZANFORUM 2024, Санкт-Петербургдаги Халқаро Евроосиё аёллар форуми ва МДҲ Иқтисодий кенгаши ҳузуридаги Иқтисодий масалалар бўйича комиссия йиғилишлари бор.
Учрашувда турли платформалар учун мос видео форматлари, контентни тезкор қайта ишлаш ва монтаж қилиш имконини берувчи иловалар кўриб чиқилади. Шунингдек, сунъий интеллект воситалари ва уларнинг журналист вақтини тежашдаги имкониятлари ҳақида сўз боради.
Алоҳида блок воқеа жойида тезкор ишлашга бағишланади. Иштирокчилар нима учун биринчи бўлиш муҳимлиги, оддий янгиликдан эксклюзив материал тайёрлаш ва ахборотнинг бирламчи манбасига айланиш усулларини муҳокама қилади.
Тадбирда иштирок этиш учун қуйидаги контактлар орқали ёзилиш мумкин:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев