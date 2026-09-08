https://sputniknews.uz/20260908/uzbekistan-yaim-dinamika-60293511.html
Ўзбекистонда аҳоли жон бошига ЯИМ беш йилда 2,2 баравардан зиёд ошди — беш йиллик динамика
Ўзбекистонда аҳоли жон бошига ЯИМ беш йилда 2,2 баравардан зиёд ошди — беш йиллик динамика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда аҳоли жон бошига ЯИМ 2026 йил январь–июнь ойларида 27,95 млн сўмни ташкил этди. Кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан реал ҳисобда 6,6 фоизга ўсди.
2026-09-08T13:39+0500
2026-09-08T13:39+0500
2026-09-08T13:39+0500
инфографика
яим
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/08/60292305_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b55f7eb690292a056a8e4d10b41aed96.png
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи ярмида аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) 27 млн 950,1 минг сўмни ташкил этган. Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан реал ҳисобда 6,6 фоизга кўп.Беш йиллик динамика аҳоли жон бошига ЯИМнинг жорий нархларда барқарор ўсиб борганини кўрсатмоқда. 2022 йилнинг биринчи ярми билан таққослаганда унинг сўмдаги ҳажми 2,2 баравардан кўпроқ ошган.Шу билан бирга, 2026 йил январь–июнь ойларида Ўзбекистон ЯИМнинг умумий ҳажми жорий нархларда 1 072,7 трлн сўмни ташкил этди. Иқтисодиёт ўтган йилнинг мос даврига нисбатан реал ҳисобда 8,5 фоизга ўсди.Аҳоли жон бошига ЯИМнинг 2022–2026 йиллардаги ўзгариши — Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/08/60292305_163:0:1123:720_1920x0_80_0_0_7761b1acd1b605678b9b9d821e0df751.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, яим, миллий статистика қўмитаси , инфографика, ўзбекистон
инфографика, яим, миллий статистика қўмитаси , инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистонда аҳоли жон бошига ЯИМ беш йилда 2,2 баравардан зиёд ошди — беш йиллик динамика
2026 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистонда аҳоли жон бошига ЯИМ қарийб 28 млн сўмга етди.
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи ярмида аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) 27 млн 950,1 минг сўмни ташкил этган. Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан реал ҳисобда 6,6 фоизга кўп.
Беш йиллик динамика аҳоли жон бошига ЯИМнинг жорий нархларда барқарор ўсиб борганини кўрсатмоқда. 2022 йилнинг биринчи ярми билан таққослаганда унинг сўмдаги ҳажми 2,2 баравардан кўпроқ ошган.
Шу билан бирга, 2026 йил январь–июнь ойларида Ўзбекистон ЯИМнинг умумий ҳажми жорий нархларда 1 072,7 трлн сўмни ташкил этди. Иқтисодиёт ўтган йилнинг мос даврига нисбатан реал ҳисобда 8,5 фоизга ўсди.
Аҳоли жон бошига ЯИМнинг 2022–2026 йиллардаги ўзгариши — Sputnik
инфографикасида.