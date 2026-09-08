https://sputniknews.uz/20260908/eaeu-bioxavfsizlik-videokoprik-60286374.html
Грипп ва таълим: "Sputnik"да ЕОИИда биохавфсизлик мавзусида видеокўприк ўтказилади
Грипп ва таълим: "Sputnik"да ЕОИИда биохавфсизлик мавзусида видеокўприк ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
Москва–Минск–Тошкент–Сухум видеокўпригида Геннадий Онишенко гриппнинг янги турлари, Марказий Осиёдаги эпидемиологик хавфлар, таълим стандартлари ва тиббиётда сунъий интеллект имкониятлари ҳақида сўзлайди.
2026-09-08T09:49+0500
2026-09-08T09:49+0500
2026-09-08T10:06+0500
матбуот маркази
еоии
ўткир респиратор вирусли инфекция (ўрви)
геннадий онищенко
марказий осиё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/11/43915885_0:50:3045:1763_1920x0_80_0_0_7f9c432ecf361cb4dbe52cf97fb60a8f.jpg
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Sputnik матбуот марказида “ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги” мавзусида Москва–Минск–Тошкент–Сухум видеокўприги бўлиб ўтади.Тадбирда Россия таълим академияси президенти ўринбосари, Россия Фанлар академияси академиги Геннадий Онишенко иштирок этади. Минск, Тошкент ва Сухумдан ОАВ вакиллари унга ўз саволларини йўллайди.Видеокўприк давомида янги ўқув йили бошланиши муносабати билан ЕОИИ мамлакатларида ягона таълим стандартларини жорий этиш истиқболлари муҳокама қилинади.Шунингдек, янги эпидемиологик мавсумда гриппнинг қандай турлари хавф туғдириши, Марказий Осиё аҳолиси саломатлиги учун жиддий эпидемиологик таҳдидлар мавжуд ёки йўқлиги ҳақида сўз боради.Алоҳида эътибор тиббиётда сунъий интеллектдан фойдаланиш масаласига қаратилади. Хусусан, унинг шаҳар ва қишлоқ жойларда тиббий хизмат сифати ўртасидаги тафовутни камайтириш имкониятлари муҳокама қилинади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/11/43915885_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_d5e4bfc58ce1c497e05e68d2881a9eac.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, ўткир респиратор вирусли инфекция (ўрви) , геннадий онищенко, марказий осиё
еоии, ўткир респиратор вирусли инфекция (ўрви) , геннадий онищенко, марказий осиё
Грипп ва таълим: "Sputnik"да ЕОИИда биохавфсизлик мавзусида видеокўприк ўтказилади
09:49 08.09.2026 (янгиланди: 10:06 08.09.2026)
Sputnik матбуот марказида ЕОИИ мамлакатларида биохавфсизлик, эпидемиологик таҳдидлар ва тиббиёт масалалари муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Sputnik
матбуот марказида “ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги” мавзусида Москва–Минск–Тошкент–Сухум видеокўприги бўлиб ўтади.
Тадбирда Россия таълим академияси президенти ўринбосари, Россия Фанлар академияси академиги Геннадий Онишенко иштирок этади. Минск, Тошкент ва Сухумдан ОАВ вакиллари унга ўз саволларини йўллайди.
Видеокўприк давомида янги ўқув йили бошланиши муносабати билан ЕОИИ мамлакатларида ягона таълим стандартларини жорий этиш истиқболлари муҳокама қилинади.
Шунингдек, янги эпидемиологик мавсумда гриппнинг қандай турлари хавф туғдириши, Марказий Осиё аҳолиси саломатлиги учун жиддий эпидемиологик таҳдидлар мавжуд ёки йўқлиги ҳақида сўз боради.
Алоҳида эътибор тиббиётда сунъий интеллектдан фойдаланиш масаласига қаратилади. Хусусан, унинг шаҳар ва қишлоқ жойларда тиббий хизмат сифати ўртасидаги тафовутни камайтириш имкониятлари муҳокама қилинади.