Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20260908/eaeu-bioxavfsizlik-videokoprik-60286374.html
Грипп ва таълим: "Sputnik"да ЕОИИда биохавфсизлик мавзусида видеокўприк ўтказилади
Грипп ва таълим: "Sputnik"да ЕОИИда биохавфсизлик мавзусида видеокўприк ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
Москва–Минск–Тошкент–Сухум видеокўпригида Геннадий Онишенко гриппнинг янги турлари, Марказий Осиёдаги эпидемиологик хавфлар, таълим стандартлари ва тиббиётда сунъий интеллект имкониятлари ҳақида сўзлайди.
2026-09-08T09:49+0500
2026-09-08T10:06+0500
матбуот маркази
еоии
ўткир респиратор вирусли инфекция (ўрви)
геннадий онищенко
марказий осиё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/11/43915885_0:50:3045:1763_1920x0_80_0_0_7f9c432ecf361cb4dbe52cf97fb60a8f.jpg
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Sputnik матбуот марказида “ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги” мавзусида Москва–Минск–Тошкент–Сухум видеокўприги бўлиб ўтади.Тадбирда Россия таълим академияси президенти ўринбосари, Россия Фанлар академияси академиги Геннадий Онишенко иштирок этади. Минск, Тошкент ва Сухумдан ОАВ вакиллари унга ўз саволларини йўллайди.Видеокўприк давомида янги ўқув йили бошланиши муносабати билан ЕОИИ мамлакатларида ягона таълим стандартларини жорий этиш истиқболлари муҳокама қилинади.Шунингдек, янги эпидемиологик мавсумда гриппнинг қандай турлари хавф туғдириши, Марказий Осиё аҳолиси саломатлиги учун жиддий эпидемиологик таҳдидлар мавжуд ёки йўқлиги ҳақида сўз боради.Алоҳида эътибор тиббиётда сунъий интеллектдан фойдаланиш масаласига қаратилади. Хусусан, унинг шаҳар ва қишлоқ жойларда тиббий хизмат сифати ўртасидаги тафовутни камайтириш имкониятлари муҳокама қилинади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/11/43915885_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_d5e4bfc58ce1c497e05e68d2881a9eac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, ўткир респиратор вирусли инфекция (ўрви) , геннадий онищенко, марказий осиё
еоии, ўткир респиратор вирусли инфекция (ўрви) , геннадий онищенко, марказий осиё

Грипп ва таълим: "Sputnik"да ЕОИИда биохавфсизлик мавзусида видеокўприк ўтказилади

09:49 08.09.2026 (янгиланди: 10:06 08.09.2026)
© Sputnik / Мария ДевахинаАкадемик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.09.2026
© Sputnik / Мария Девахина
Oбуна бўлиш
Sputnik матбуот марказида ЕОИИ мамлакатларида биохавфсизлик, эпидемиологик таҳдидлар ва тиббиёт масалалари муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Sputnik матбуот марказида “ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги” мавзусида Москва–Минск–Тошкент–Сухум видеокўприги бўлиб ўтади.
Тадбирда Россия таълим академияси президенти ўринбосари, Россия Фанлар академияси академиги Геннадий Онишенко иштирок этади. Минск, Тошкент ва Сухумдан ОАВ вакиллари унга ўз саволларини йўллайди.
Видеокўприк давомида янги ўқув йили бошланиши муносабати билан ЕОИИ мамлакатларида ягона таълим стандартларини жорий этиш истиқболлари муҳокама қилинади.
Шунингдек, янги эпидемиологик мавсумда гриппнинг қандай турлари хавф туғдириши, Марказий Осиё аҳолиси саломатлиги учун жиддий эпидемиологик таҳдидлар мавжуд ёки йўқлиги ҳақида сўз боради.
Алоҳида эътибор тиббиётда сунъий интеллектдан фойдаланиш масаласига қаратилади. Хусусан, унинг шаҳар ва қишлоқ жойларда тиббий хизмат сифати ўртасидаги тафовутни камайтириш имкониятлари муҳокама қилинади.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0