Тошкентда Бауман номидаги Москва давлат техника университети филиали очилди — видео, фото

ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. “Мардлик, ирода, меҳнат ва матонат!” — Бауман университетининг қарийб икки асрлик тарихидаги янги боб ана шу шиор билан бошланди. 7 сентябрь куни Тошкентда Н. Э. Бауман номидаги Москва давлат техника университети филиалида янги ўқув йилига бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Бу университетнинг Россиядан ташқаридаги ягона филиалидир.Филиалнинг очилиш маросимида Ўзбекистон Олий таълим, фан ва инновациялар вазири Қўнғиротбой Шарипов, Н. Э. Бауман номидаги Москва давлат техника университети ректори Михаил Гордин, университетнинг Тошкент филиали директори Сардор Данаев, Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов, Тошкент давлат техника университети ректори Садриддин Турабжонов, шунингдек, Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская сўзга чиқди.МДТУ ректори Михаил Гординнинг сўзларига кўра, Тошкент филиали университет учун ўзига хос лойиҳа ҳисобланади.Янги Тошкентда университетнинг бўлажак кампуси қурилмоқда. Биринчи бино ҳозир қурилиш босқичида, ишларни яқин бир неча йил ичида якунлаш режалаштирилган. Лойиҳа 2 минг талабага мўлжалланган кампус ва 800 ўринли ётоқхонани ўз ичига олади. Гординнинг айтишича, бу йил ўқишга кирган талабалар ҳам янги кампусда таҳсил олишга улгуради.Шу билан бирга, талабаларнинг таълими фақат Тошкент билан чекланиб қолмайди. Юқори курсларда улар маълум муддат Москвадаги бош кампусда ҳам ўқиш имконига эга бўлади.Михаил Гординнинг айтишича, МДТУда бешинчи-олтинчи курс талабаларининг қарийб 80 фоизи аллақачон ишлайди ва уларнинг аксарияти ўз мутахассислиги бўйича меҳнат қилади. Иш берувчилар талабаларга битирувдан анча олдин қизиқиш билдиришни бошлайди. Университет Тошкентда ҳам шундай тизимни йўлга қўйишни режалаштирмоқда.Тошкент давлат техника университети ректори Садриддин Турабжонов эса тошкентлик талабалар олдида турган тарихий маррага эътибор қаратди. Қарийб икки аср давомида “Бауманка”да номлари жаҳон техникаси тарихидан ўрин олган муҳандислар — Владимир Шухов, Сергей Королёв, Андрей Туполев ва Павел Сухой таҳсил олган ва фаолият юритган.Тошкентда Бауман университети филиалини очиш ҳақида 2024 йилдан буён айтиб келинаётган эди. Ўшанда Россия фан ва олий таълим вазири ўринбосари Дмитрий Афанасьев Тошкентда бўлиб ўтган Ўзбекистон ва Россия муҳандислик-техника йўналишидаги олий таълим муассасалари ректорлари конференциясида филиал очилиши мумкинлигини маълум қилган.2025 йилда эса президент Шавкат Мирзиёев Тошкентда Н. Э. Бауман номидаги Москва давлат техника университети филиалини ташкил этиш тўғрисидаги қарорни имзолаган.
Тошкентда “Бауманка”нинг Россиядан ташқаридаги ягона филиали иш бошлади. Дастлаб 30 нафар талаба муҳандислик йўналишларида таҳсил олади.
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. “Мардлик, ирода, меҳнат ва матонат!” — Бауман университетининг қарийб икки асрлик тарихидаги янги боб ана шу шиор билан бошланди. 7 сентябрь куни Тошкентда Н. Э. Бауман номидаги Москва давлат техника университети филиалида янги ўқув йилига бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Бу университетнинг Россиядан ташқаридаги ягона филиалидир.
Филиалнинг очилиш маросимида Ўзбекистон Олий таълим, фан ва инновациялар вазири Қўнғиротбой Шарипов, Н. Э. Бауман номидаги Москва давлат техника университети ректори Михаил Гордин, университетнинг Тошкент филиали директори Сардор Данаев, Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов, Тошкент давлат техника университети ректори Садриддин Турабжонов, шунингдек, Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская сўзга чиқди.
МДТУ ректори Михаил Гординнинг сўзларига кўра, Тошкент филиали университет учун ўзига хос лойиҳа ҳисобланади.
“Биз бошқа мамлакатларда филиал очишни режалаштирмаяпмиз, фақат шу ерда. Сабаби — бу Марказий Осиёнинг юраги ва минтақадаги энг саноатлашган мамлакат. Айнан шу ерда муҳандисларга эҳтиёж бор”, — деди Михаил Гордин.
Янги Тошкентда университетнинг бўлажак кампуси қурилмоқда. Биринчи бино ҳозир қурилиш босқичида, ишларни яқин бир неча йил ичида якунлаш режалаштирилган. Лойиҳа 2 минг талабага мўлжалланган кампус ва 800 ўринли ётоқхонани ўз ичига олади. Гординнинг айтишича, бу йил ўқишга кирган талабалар ҳам янги кампусда таҳсил олишга улгуради.
Тошкентда Н. Э. Бауман номидаги Москва давлат техника университети филиали очилиши
Шу билан бирга, талабаларнинг таълими фақат Тошкент билан чекланиб қолмайди. Юқори курсларда улар маълум муддат Москвадаги бош кампусда ҳам ўқиш имконига эга бўлади.
"Ўқув режалари, талаблар, имтиҳон қайдномалари, баҳолаш мезонлари — Иккинчи Бауман кўчасидаги каби бўлади. Сизнинг ўқиш натижа дафтарчаларингиз ва дипломингиз москвалик тенгдошларингизники билан бир хил қийматга эга бўлади. Бу — бизнинг сизлар олдидаги асосий мажбуриятимиз”, — деди Тошкент филиали директори Сардор Данаев.
Михаил Гординнинг айтишича, МДТУда бешинчи-олтинчи курс талабаларининг қарийб 80 фоизи аллақачон ишлайди ва уларнинг аксарияти ўз мутахассислиги бўйича меҳнат қилади. Иш берувчилар талабаларга битирувдан анча олдин қизиқиш билдиришни бошлайди. Университет Тошкентда ҳам шундай тизимни йўлга қўйишни режалаштирмоқда.
“Ўйлайманки, сизлар ҳам бир-икки йилдан сўнг иш берувчилар билан алоқада бўласиз, муайян вазифалар ва лойиҳалар устида ишлайсиз. Биз буни фақат қўллаб-қувватлаймиз”, — деди ректор.
Тошкент давлат техника университети ректори Садриддин Турабжонов эса тошкентлик талабалар олдида турган тарихий маррага эътибор қаратди. Қарийб икки аср давомида “Бауманка”да номлари жаҳон техникаси тарихидан ўрин олган муҳандислар — Владимир Шухов, Сергей Королёв, Андрей Туполев ва Павел Сухой таҳсил олган ва фаолият юритган.
“Осон бўлмайди. Бауманка ҳеч кимга осонликча берилмайди, аммо айнан қийинчилик муҳандисни муҳандис қилади. Бу олийгоҳ талабаси бўлиш — катта шараф. Қадрли биринчи курс талабалари! Тошкент давлат техника университетининг лабораториялари, кутубхоналари ва илмий мактаблари бугундан бошлаб сизлар учун очиқ”, — деди Турабжонов.
Тошкентда Бауман университети филиалини очиш ҳақида 2024 йилдан буён айтиб келинаётган эди. Ўшанда Россия фан ва олий таълим вазири ўринбосари Дмитрий Афанасьев Тошкентда бўлиб ўтган Ўзбекистон ва Россия муҳандислик-техника йўналишидаги олий таълим муассасалари ректорлари конференциясида филиал очилиши мумкинлигини маълум қилган.
2025 йилда эса президент Шавкат Мирзиёев Тошкентда Н. Э. Бауман номидаги Москва давлат техника университети филиалини ташкил этиш тўғрисидаги қарорни имзолаган.