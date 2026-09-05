https://sputniknews.uz/20260905/ozbekiston-chavandozlari-butunjahon-kochmanchilar-oyinlarida-munosib-ishtirok-etmoqda-60228350.html
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида муносиб иштирок этмоқда — фото
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида муносиб иштирок этмоқда — фото
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон чавандозлари кўк бўри ва кокпар мусобақаларида АҚШ ва Мўғулистон устидан ғалабаларни қўлга киритди. 05.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-05T11:25+0500
2026-09-05T11:25+0500
2026-09-05T11:31+0500
спорт
фото
қирғизистон
мусобақа
ўзбекистон
кўпкари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/05/60226756_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a6a36beeba9069004ddd25d7a79b9d4d.jpg
ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Қирғизистонда бўлиб ўтаётган VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида ўзбекистонлик чавандозлар навбатдаги ғалабаларни қўлга киритди, деб хабар қилмоқда Спорт вазирлиги.VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари Қирғизистонда 31 августдан 6 сентябрга қадар бўлиб ўтмоқда. Унда дунёднинг 100дан ортиқ давлатидан 3 мингга яқин спорчилар иштирок этмоқда. Спортчилар от спорти, камондан ўқ отиш, миллий кураш турлари ва анъанавий интеллектуал ўйинлардан иборат жами 43та спорт турлари бўйича беллашмоқда. Ўзбекистондан ушбу мусобақаларда 141 нафар спортчи 30 та спорт тури бўйича: кураш, самбо, армрестлинг, камондан ўқ отиш, от спорти бўйича беллашмоқда.
қирғизистон
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/05/60226756_89:0:1226:853_1920x0_80_0_0_6bef4db6639a7931f38e47ac6d9ce3a1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, фото, қирғизистон, мусобақа, ўзбекистон, кўпкари, фото
спорт, фото, қирғизистон, мусобақа, ўзбекистон, кўпкари, фото
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида муносиб иштирок этмоқда — фото 11:25 05.09.2026 (янгиланди: 11:31 05.09.2026)
Ўзбекистон чавандозлари кўк бўри ва кокпар мусобақаларида АҚШ ва Мўғулистон устидан ғалабаларни қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Қирғизистонда бўлиб ўтаётган VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида ўзбекистонлик чавандозлар навбатдаги ғалабаларни қўлга киритди, деб хабар қилмоқда Спорт вазирлиги.
Кўк бўри мусобақасида Ўзбекистон жамоаси АҚШ терма жамоасини 16:6 ҳисобида мағлуб этди ва кокпар баҳсида Мўғулистон жамоаси устидан 12:1 ҳисобида йирик ғалабага эришилди, дейилади хабарда.
© Минспорта РУз.
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
© Минспорта РУз.
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
© Минспорта РУз.
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
© Минспорта РУз.
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
© Минспорта РУз.
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
© Минспорта РУз.
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
© Минспорта РУз.
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
© Минспорта РУз.
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
© Минспорта РУз.
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
© Минспорта РУз.
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
Ўзбекистон чавандозлари Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида
VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари Қирғизистонда 31 августдан 6 сентябрга қадар бўлиб ўтмоқда. Унда дунёднинг 100дан ортиқ давлатидан 3 мингга яқин спорчилар иштирок этмоқда.
Спортчилар от спорти, камондан ўқ отиш, миллий кураш турлари ва анъанавий интеллектуал ўйинлардан иборат жами 43та спорт турлари бўйича беллашмоқда. Ўзбекистондан ушбу мусобақаларда 141 нафар спортчи 30 та спорт тури бўйича: кураш, самбо, армрестлинг, камондан ўқ отиш, от спорти бўйича беллашмоқда.